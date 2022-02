Zwei 14-Jährige mit Softair-Waffen unterwegs

Linden (ots) – Auch wenn es in diesem Fall nur Spielzeugwaffen waren, sorgten sie Sonntag 13.02.2022 für einen kleineren Polizeieinsatz in Linden. Auf den ersten Blick lassen sie sich kaum von echten Waffen unterscheiden. Polizisten der Kontrollgruppe Gießen fielen gegen 16.20 Uhr 2 Jugendliche auf, die in der Großen-Lindener-Straße mit Waffen unterwegs waren.

Die 14-Jährigen begriffen bei ihrer Kontrolle den Ernst der Lage und legten nach Aufforderung unverzüglich die Waffen auf den Boden. Es handelte sich hierbei um Softair-Waffen, die wegen ihrer Ähnlichkeit zu echten Schusswaffen nach dem Waffengesetz auch sogenannte Anscheinswaffen sind. Die Erziehungsberechtigten erhielten Kenntnis über den Vorfall. Gegen die Jugendlichen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren ein.

Die Gießener Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um über den richtigen Umgang mit Softair-Waffen zu informieren:

Softairwaffen sind oftmals täuschend echt aussehende Nachbildungen von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen. Sie sind somit in möglichen Einsatzsituationen nicht von “echten Waffen” sofort zu unterscheiden.

Als sogenannte “Anscheinswaffen” unterliegen sie besonderen waffenrechtlichen Bestimmungen. Ohne Erlaubnis dürfen sie nicht in der Öffentlichkeit oder außerhalb des eigenen befriedeten Besitztums mitgeführt werden.

Derjenige, der unerlaubt eine Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit führt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Der Transport von Anscheinswaffen, zum Beispiel vom Händler zur eigenen Wohnung oder von der eigenen Wohnung zur Schießstätte, ist hingegen in einem verschlossenen Behältnis erlaubnisfrei.

Grünberg/A5: Zeugenaufruf nach dreistem Diebstahl von etwa 30.000 Euro

Während zwei Ukrainer in einem silberfarbenen VW an der Raststätte “Reinhardshain” schliefen, schlugen Unbekannte zu und entwendeten einen Rucksack. Am Freitag zwischen Mitternacht und 02.30 Uhr öffneten die Täter die offenbar nicht verschlossene Autotür und stibitzen den Rucksack.

Darin befand sich neben Ausweisdokumenten auch noch Bargeld in Höhe von fast 30.000 Euro. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-5010

Gießen: Tür hält stand

Der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus ist am vergangenen Wochenende gescheitert. Einbrecher versuchten zwischen 12.00 Uhr am Freitag und 14.45 Uhr die Hauseingangstür aufzuhebeln und scheiterten daran.

Die Unbekannten hinterließen dabei einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Staufenberg: Unfallflucht in der Daubringer Straße

In der Daubringer Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Wendemanöver einen geparkten Skoda. Trotz Schadens in Höhe von etwa 800 Euro fuhr der Verursacher einfach davon.

Zeugen, die den Unfall zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag (10. Februar) und 15.30 Uhr am Samstag (12. Februar) beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Fernwald/B49: Leichtverletzt nach Unfall

Eine leicht verletzte Rollerfahrerin und 2.400 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße zwischen Reiskirchen und Gießen. Die 15-Jährige aus Fernwald war am Montag 14.02.2022 gegen 07.00 Uhr auf der Kreisstraße 157 von Fernwald-Annerod kommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Bundesstraße Richtung Gießen abbiegen.

Dabei stieß sie mit dem Ford einer 58-jährigen Grünbergerin zusammen, die von Reiskirchen nach Gießen unterwegs war. Die Rollerfahrerin fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Die Jugendliche kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd in Verbindung zu setzen.

Laubach: Straßenlaterne beschädigt

In Höhe einer Eisengießerei im Bürgelweg beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Straßenlaterne. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Mast auf zirka 2.000 Euro. Der Unfall ereignete ich zwischen dem ersten und 14. Februar. Hinweise nimmt die Polizei in Grünberg unter Telefonnummer 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Geparkter BMW beschädigt

In der Straße “Weißerde” touchierte am Montag (14. Februar) gegen 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen weißen 1er BMW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem Auto entstand ein Schaden auf der Fahrerseite von rund 1.500 Euro. Weitere Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung.

Gießen: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Bei einem Spurwechsel in der Rodheimer Straße touchierte ein 31-jähriger Autofahrer mit sein Opel den Audi eines 20-Jährigen, der ebenfalls auf der Straße in Richtung Bundesstraße 429 unterwegs war. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.800 Euro. Bei dem Unfall verletzte sich niemand.

Langgöns: LKW touchiert beim Rangieren

Bei einem Rangiermanöver auf einen Firmenparkplatz an der Landstraße 3129 stieß ein 38-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Opel, als dessen 52-jähriger Fahrer aussteigen wollte. Der Opelfahrer verletzte sich dabei leicht am Bein. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 12.20 Uhr.

Grünberg: Golf beschädigt

1.500 Euro Sachschaden beklagt ein Golf-Besitzer nach einer Unfallflucht in der Struppiusstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch der vergangenen Woche (09. Februar) zwischen 07.45 und 12.50 Uhr das geparkte schwarze Auto und flüchtete, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Berauscht und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Polizisten zogen am Montagabend einen 15-jährigen Jugendlichen mit seinem E-Scooter aus dem Verkehr. Das Elektrokleinstfahrzeug verfügte über keinen Versicherungsschutz. Die Beamten bemerkten bei dem Jungen Alkoholgeruch.

Er pustete stattliche 1,88 Promille und räumte ein neben Alkohol auch Drogen konsumiert zu haben. Auf der Polizeiwache musste er im Beisein von seiner Mutter eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

