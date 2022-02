Ludwigshafen: 1000 Zuschauer bei Spielen der Eulen gegen Dormagen und Hamm zugelassen

Ludwigshafen – Stand heute (03.02.2022) dürfen gemäß der aktuell geltenden Landesverordnung bei den Heimspielen der Eulen am Sonntag (16 Uhr) gegen TSV Bayer Dormagen und am kommenden Mittwoch (19 Uhr) gegen ASV Hamm-Westfalen jeweils 1000 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle dabei sein. Die Geschäftsführung der Eulen weist daraufhin, dass Zuschauer, die bereits Eintrittskarten für diese beiden Partien gekauft haben, auch in der Halle dabei sein dürfen.

Bei beiden Heimspielen gilt die 2-G-Plus-Regel. Die beinhaltet: vollständig geimpft oder genesen plus das negative Ergebnis eines tagesaktuellen Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests. Wer die dritte Impfung (Booster) nachweislich hat, benötigt keinen zusätzlichen Test. In der Halle herrscht Maskenpflicht.