Mannheim: TECHNOSEUM lädt zum Aktionstag rund um Radio, Computer und Internet am 06. Februar 2022

Mannheim – Alljährlich im Februar wird international der Safer Internet Day begangen, mit dem für mehr Sicherheit im Netz und ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche geworben wird. Aus diesem Anlass veranstaltet das TECHNOSEUM am Sonntag, 6. Februar 2022, einen Aktionstag für die ganze Familie zum Thema Medien.

Zwischen 9:00 und 17:00 Uhr können große und kleine Besucherinnen und Besucher unter anderem 3D-Fotos kreieren, in Kurs-Workshops das Programmieren lernen oder sich zu Cybermobbing und Internetsucht informieren. Der Aktionstag wird unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen durchgeführt. Der Eintritt ins Museum und zu allen Angeboten ist an diesem Tag frei.

Um 11:00 und 14:30 Uhr widmet sich ein Theaterstück der Gruppe „MACH WAS – Prävention, Theater und mehr“ für Kinder ab 10 Jahren der Freundschaft, dem Mobbing auf Social Media und der Zivilcourage. Medien-Expertinnen und -Experten verschiedener Institutionen und Vereine geben Tipps zur Nutzung von TikTok, Instagram & Co., zu den Sicherheitseinstellungen im Handy sowie zu Datenschutz, Bildrechten und wie man mit Hass im Netz umgeht. Um 11:00 und 15:30 Uhr startet jeweils eine halbstündige Schnupperführung durch den Ausstellungsbereich zur Mediengeschichte, in dem sich neben dem legendären C64 auch ein Rundfunk-Übertragungswagen und frühe Radios finden.

In mehreren Workshops können Interessierte die Programmiersprache Scratch lernen oder auch ein dreidimensionales Foto selbst erstellen. Da die Plätze bei einigen Angeboten begrenzt sind, ist es notwendig, sich für diese vorab Teilnahme-Karten an der Museumskasse zu sichern. Wer den ganz klassischen Kommunikationsweg beschreiten möchte, kann außerdem in der Druckwerkstatt Postkarten drucken – oder das neueste Angebot im TECHNOSEUM nutzen und die Ausstellungen mit der neuen und kostenlosen Museums-App entdecken.

Mehr Informationen gibt es unter www.technoseum.de. Die aktuell im Haus geltenden Corona-Regeln sind unter www.technoseum.de/corona abrufbar.