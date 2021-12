Rüdesheim (ots)-(mh) -Am Mittwochabend 29.12.2021 gegen 17:45 Uhr, wurde eine 53-jährige Frau von ihrem 58-jährigen Ex-Mann durch Messerstiche in der Böhlerstraße schwer verletzt. Der Mann öffnete nach Zeugenaussagen die Fahrertür am PKW der Geschädigten und stach auf die Frau ein.

Der Täter konnte hiernach durch einen Passanten entwaffnet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht, sie befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der 58-Jährige wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen