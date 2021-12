Versuchter Einbruch in Waffengeschäft

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht vom Dienstag 21.12.2021 auf Mittwoch 22.12.2021 versuchten unbekannte Täter in ein Waffengeschäft in der Wredestraße einzubrechen. Sie versuchten, die Glasscheibe des Ladengeschäfts mit einem Gullydeckel einzuschlagen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Aufgrund der Alarmanlage, die daraufhin losging, flüchteten die Täter. Die Scheibe wurde beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Weihnachtsdekoration aus Keller gestohlen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Zeit zwischen dem 01.08.2021 und dem 22.12.2021 drangen unbekannte Täter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Kutterer-Straße ein und stahlen die dort gelagerte Weihnachtsdekoration im Wert von etwa 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verbotswidriges Halten führt zu Verkehrsunfall und Sachbeschädigung

Ludwigshafen (ots) – Weil ein 56-jähriger PKW-Fahrer am Mittwoch 22.12.2021 um 14:30 Uhr verbotswidrig auf dem Radweg in der Wormser Landstraße hielt, um seine Frau aussteigen zu lassen, mussten von der Polizei mehrere Anzeigen erfasst werden. Als ein 57-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in der Wormser Landstraße unterwegs war und einer anderen Verkehrssituation ausweichen musste, kollidierte er mit dem PKW des 56-Jährigen.

Hierdurch entstand an dem stehenden PKW ein Sachschaden. Aus Ärger über das ordnungswidrige Verhalten des 56-Jährigen, klappte der Radfahrer den Außenspiegel so gewaltsam um, sodass ein weiterer Schaden am Fahrzeug entstand. Anstelle sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Radfahrer aus Speyer einfach weiter.

Um ihn an der Weiterfahrt zu hindern, folgte ihm der PKW-Fahrer aus Bellheim und packte ihn wenig hundert Meter weiter an dessen Jacke. Verletzt wurde niemand. Die hinzugerufene Polizeistreife leitete Strafverfahren wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Verkehrsunfallflucht ein.

Warnbaken von Baustelle umgefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Bereits am Freitag 17.12.2021 zwischen 24-14:30 Uhr, beschädigten vermutlich 2 unbekannte Verkehrsteilnehmer auf der L 523 in Richtung Worms auf der Überführung der Bürgermeister-Trupp-Straße im Bereich der Auffahrt mehrere Warnbaken der dortigen Baustelle.

Der Gesamteindruck lässt darauf schließen, dass zwei Fahrzeuge beim Nebeneinanderfahren mit ihren jeweiligen Außenspiegeln zusammengestoßen sind und zumindest eines der Fahrzeuge auswich, dabei in den abgesperrten Baustellenbereich fuhr und die Warnbaken umfuhr. Auf der Fahrbahn konnten zwei Abdeckungen verschiedener Außenspiegel festgestellt werden. Eine kleine rechte Außenspiegelverkleidung der Marke VW, eine große linke Außenspiegelverkleidung von einem Pritschen- oder Kasten-Wagen der Marke Opel, Nissan oder Renault.

Die Baken und zahlreiche an ihnen befindliche LED-Leuchten wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich voraussichtlich in einem vierstelligen Bereich. Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die unbekannten Autofahrer bzw. auf die Autos mit den beschädigten Außenspiegeln geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – In der Zeit zwischen dem 21.12.2021 gegen 20:00 Uhr und dem 22.12.2021 gegen 08:55 Uhr, brachen unbekannte Täter 2 Schuppen in der Kleingartenanlage Nachtweide im Muldenweg auf. Aus einem der Schuppen stahlen sie eine Solarbatterie sowie eine Bohrmaschine. Aus einem Gartenhaus auf der gleichen Parzelle stahlen sie ein Fernglas. Zudem brachen sie in vier weitere Parzellen ein. Hier stahlen sie unter anderem drei Akkuschrauber sowie eine Autobatterie.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Pedelec aus Keller gestohlen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 20.12.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 21.12.2021, gegen 16:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Alwin-Mittasch-Platz ein. Sie stahlen ein Pedelec im Wert von etwa 2.400 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.