Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Nachdem es am Sonntag 19.12.2021 an der S-Bahnstation Konstablerwache zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Gruppen junger Männern kam, konnten 3 Personen, im Alter zwischen 18 und 19 Jahren, im Hauptbahnhof von Beamten der Bundespolizei festgenommen werden. Nach bisherigen Ermittlungen war es gegen 01 Uhr zwischen den Tatverdächtigen und der 4-köpfigen Gruppe zu einer zuerst verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Zuvor hatten die 3 offenbar Drogen zum Kauf angeboten. Als die 4 jungen Männer jedoch kein Interesse zeigten, wurden sie zuerst beschimpft und dann mit Tritten und Schlägen attackiert. Hierbei zog einer der Angreifer ein “Cuttermesser” aus der Jacke und drohte damit zuzustechen.

Glücklicherweise blieb es bei der Drohung, so dass niemand durch den Einsatz des Messers verletzt wurde. Der Lokführer einer S-Bahn hatte den Vorfall am Bahnsteig beobachtet und die Bundespolizei alarmiert. Als mehrere Streifen eintrafen, waren die 3 Angreifer bereits geflüchtet und konnten an der S-Bahnstation auch nicht mehr gestellt werden.

Erst im Hauptbahnhof wurden sie von einem Lokführer wiedererkannt, so dass sie kurz darauf festgenommen werden konnten. Hierbei widersetzen sie sich der Festnahme und mussten letztlich gefesselt zur Wache gebracht werden. Das Messer, mit dem die Geschädigten bedroht wurden, konnten die Beamten finden und sicherstellen.

Nach Feststellung Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Brandstiftung an Wohnungstür

Frankfurt-Nied (ots)-(ne) – Montagabend 20.12.2021 gegen 23:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bolongarostraße zu einem Brand, der jedoch durch Bewohner gelöscht werden konnte. Durch eine unbekannte Person wurde eine Jacke im Bereich einer Wohnungseingangstür im 3. OG platziert und angezündet. Einige Bewohner bemerkten den Brand und löschten das noch kleine Feuer. Niemand wurde verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069/755-51599 entgegengenommen.

Polizei sucht Steinewerfer

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Am Montagabend 20.12.2021 wurde eine Polizeistreife in Sachsenhausen mit Steinen beworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Eine Streife des 8. Polizeireviers befand sich in der Mörfelder Landstraße 212, nachdem Anwohner in diesem Bereich “falsche Telekommunikations-Mitarbeiter” gemeldet hatten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich um Beschäftigte handelte, welche ihrer Arbeit nach gegangen sind.

Als die Beamten gegen etwa 17.40 Uhr ihren Streifenwagen verließen, hatten es offenbar 2 Unbekannte auf sie abgesehen, die einen feigen Angriff starteten. Denn schon einen kurzen Moment später schlug unvermittelt ein Stein an einer Scheibe des abgestellten Polizeifahrzeuges ein. Ein weiterer Stein, circa 15 x 6 cm groß, verfehlte einen der Beamten knapp und schlug in dessen unmittelbarer Nähe auf. Die beiden eingesetzten Beamten blieben bei dem Vorfall unverletzt. An dem Streifenwagen entstand jedoch Sachschaden.

Zwei junge Männer, die eine Zeugin nach der Tat noch weglaufen sah, flüchteten in Richtung Ziegelhüttenweg. Umgehend begaben sich mehrere Streifen in die Fahndung. Im Schutze der Dunkelheit gelang es den Angreifern zu entkommen.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 17-19 Jahre alt, klein, dünne Statur, dunkle Haare, orientalisches Erscheinungsbild. Einer der Täter soll eine dunkle Steppjacke getragen haben.

Ein Strafverfahren, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten, wurde eingeleitet. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 069/755-10800 zu melden.

Verteilerkasten in Brand geraten

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Am Dienstag 21.12.2021 gegen 00.50 Uhr, mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nordendstraße von der Feuerwehr vorsorglich evakuiert werden.

Hier kam es zu einer Rauchentwicklung, nachdem der im Keller des Anwesens befindliche Verteilerkasten in Brand geraten war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 50.000 EUR beziffert, Personen wurden nicht verletzt. Möglicherweise liegt ein technischer Defekt zu Grunde. Die Ermittlungen dauern an.

