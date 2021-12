Schifferstadt: Anmeldungen für die Ortsranderholungen 2022 ab dem 09. Dezember 2021 möglich

Schifferstadt – Die städtische Jugendpflege Schifferstadt bietet im nächsten Jahr zwei Wochen Ortsranderholung vom 25.07. bis 05.08.2022 für Schifferstadter Schülerinnen und Schüler an.

Die Anmeldung kann per E-Mail an kontakt@jugendtreff-schifferstadt.de vorgenommen werden. Bei der Anmeldung müssen Name, Geburtsdatum und Klasse des Kindes angegeben werden, sowie die Adresse und eine Telefonnummer. Die Anmeldung läuft von Donnerstag, 9. Dezember, 16 Uhr bis Mittwoch, 15. Dezember, 12 Uhr.

Das Angebot der Ortsranderholung richtet sich nur an berufstätige Erziehende. Eine Berufstätigkeit liegt vor, wenn die wöchentliche Stundenzahl mindestens 19 Stunden beträgt. Der Nachweis über die Berufstätigkeit steht als Download ab der zweiten Kalenderwoche in 2022 auf der Homepage der Stadt Schifferstadt zur Verfügung. Sollten es nach diesem Anmeldezeitraum noch freie Plätze geben, wird ein allgemeiner Anmeldetermin angesetzt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Schifferstadt www.schifferstadt.de.