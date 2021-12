Sachbeschädigung an Pkw

(ots) – Am frühen Sonntagmorgen 04.12.2021 wurden durch Zeugen mehrere männliche Personen gemeldet, die in Hofheim-Marxheim, in der Ahornstraße, an geparkten Pkw die Außenspiegel abtreten würden und schon eine Windschutzscheibe eingeschlagen hätten. Durch entsandte Streifen konnten im Bereich mehrere Personen festgestellt und kontrolliert werden.

Dabei erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Hofheimer und einen 17-jährigen Hattersheimer. Beide wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde diese wieder entlassen. Zu Motivlage können derzeit keine Angaben gemacht werden. An zwei Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ein alkoholisierter 28-jähriger Autofahrer aus Ginsheim-Gustavsburg verursachte am Sonntagmorgen um 02:39 Uhr, in Flörsheim, in der Wickerer Straße, einen Verkehrsunfall. Dabei verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen eine Hauswand. Dabei wurde der Pkw erheblich beschädigt. Der Sachschaden an der Hauswand blieb gering.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt 8.500 Euro. Der Unfallverursacher wurde nach einer Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheins nach Hause entlassen.

Diebstahl aus Pkw

Am Sonntagmorgen um 00:05 Uhr kam es in Bad Soden, in der Freiherr-vom-Stein-Straße, zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw der Marke Audi. Unbekannte Täter öffneten den Pkw auf unbekannte Weise und entwendeten eine Laptop-Tasche, sowie zwei Tablets der Marke Apple. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf 1.000 Euro.

Um 01:49 Uhr kam es ebenfalls in Bad Soden, in der Enggasse, zu zwei weiteren versuchten Diebstählen aus Pkw. Dabei wurde die unverschlossenen Pkw durch zwei Täter geöffnet. Es wurde jedoch nichts entwendet.

Nach Zeugenangaben war ein Täter ca. 165 cm groß und mit Mütze, schwarzer Steppjacke und Jeans bekleidet. Die zweite Person wir als 175 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Eschborn unter 06196-96950 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

