Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Illegal Altreifen entsorgt

Grünstadt (ots) – Am 05.12.2021, gegen 10:40 Uhr, musste ein 54-jähriger Bockenheimer mit Erstaunen feststellen, dass unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zahlreiche Altreifen auf seinen Anhänger geladen hatten. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz Emichsburg in Bockenheim an der Weinstraße. Offenbar wollte man sich hierdurch die Entsorgungskosten sparen. Die Altreifen werden im Laufe der nächsten Woche durch Mitarbeiter des Bauhofs abgeholt und fachgerecht entsorgt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Samstag (04.12.2021) auf Sonntag (05.12.2021) Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes Emichsburg in Bockenheim gemacht und kann Hinweise auf den/die Täter geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Rufnummer 06359/93120 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzten.

Weisenheim am Sand: Sachbeschädigung an parkendem PKW

Weisenheim am Sand (ots) – Ein Anwohner hörte in der Nacht vom 04.12.2021 auf den 05.12.2021 in der Zeit zwischen 00:40 Uhr und 01:20 Uhr verdächtige Geräusche, dachte sich allerdings zunächst nichts dabei. Am Morgen des 05.12.2021 bemerkte er dann, dass sämtliche Reifen seines im Westring geparkten PKWs zerstochen sowie beide Außenspiegel beschädigt waren. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen roten Volkswagen Caddy.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):