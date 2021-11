Friedberg: Die Polizei-News

Rosenstock aus Grabstätte gestohlen

Bad Nauheim (ots) – Einen Rosenstock entwendeten gewissenlose Diebe von einem Grab des Friedhofes in der Homburger Straße. Zwischen Mittwoch (10.11.) und Mittwoch (24.11.) verschwand die Pflanze samt einem stützenden Drahtgeflecht von der letzten Ruhestätte. Der Wert der Rose beläuft sich auf 30 Euro. Schlimmer als der finanzielle Verlust dürfte jedoch der ideelle Schaden sein.

Letztlich bleibt auch die Frage, wer ist so gewissenlos und scheut nicht einmal davor zurück einen Toten zu bestehlen? Diese Frage stellen sich auch die Ermittler der Polizei in Bad Nauheim und bitten unter Tel.: 06031/601-0 um Hinweise auf die Langfinger.

Beim Geldwechseln bestohlen

Friedberg (ots) – Die Hilfsbereitschaft eines Seniors nutzte ein Trickdieb am Mittwochmorgen (24.11.) in der Ludwigstraße aus. Als der 83-Jährige gegen 10.45 Uhr in Höhe des dortigen Discounters aus seinem Auto stieg, sprach ihn ein Mann an. Der fragte, ob er ihm zwei Euro wechseln könne. Der ältere Herr zückte seine Brieftasche, um nachzusehen, ob es möglich war, der Bitte nachzukommen. Der Fremde half bei der Suche im Münzfach der Börse und durchsuchte mit einem Finger das Kleingeld.

Plötzlich fiel die Brieftasche zu Boden. Der dunkel gekleidete Mann mit ausländischem Akzent hob sie auf und gab sie dem Senior zurück. Er bedankte sich für die Hilfsbereitschaft und ging in Richtung Innenstadt davon.

Kurz darauf bemerkte der 83-Jährige, dass alle Banknoten, mehrere hundert Euro fehlten und offenbar aus dem Portemonnaie gestohlen waren. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Trickdiebstahl, sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des Diebes geben können.

Parkplatzschranke beschädigt

Bad Nauheim (ots) – Die Schranke der Parkplatzeinfahrt eines Schwimmbades in der Innenstadt ging im Mittwochvormittag 24.11.21 zu Bruch. Offenbar drückte sie ein bislang Unbekannter stark zum Parkplatz hin durch, so dass sie brach. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen könnte dazu ein Fahrzeug genutzt worden sein. Der Vorfall geschah zwischen 6 Uhr und 12 Uhr. Der entstandene Schaden wurde zügig behoben.

Zwischenzeitlich ist die defekte Schranke durch eine neue ersetzt. Was bleibt ist der finanzielle Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den Übeltäter.

Orange-Schwarze Kipplaster gestohlen

Bad Vilbel: Gleich zwei LKW verschwanden in der Nacht von Mittwoch (24.11.) auf Donnerstag (25.11.) von Parkplätzen aus der Gottlieb-Daimler-Allee. Die beiden Mercedes Laster haben einen Gesamtwert von ca. 80.000 Euro und wurden offenbar gestohlen. Die orange-schwarzen Fahrzeuge mit einer Kippmulde mit Abrollvorrichtung im Aufbau tragen die amtlichen Kennzeichen FB – O 177 und HU – O 177.

Gegen 18 Uhr am Mittwoch befanden sich die beiden Kipper einer Containerfirma noch auf dem Gelände. Man bemerkte den Diebstahl am Donnerstag gegen 5.45 Uhr. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 ermittelt wegen schwerem Diebstahl und bittet um Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich.

Orange-schwarzes Herrenrad gestohlen

Bad Vilbel: Ein orange-schwarzes Herrenrad der Marke KTM entwendete ein Dieb am Dienstag (23.11.) in der Saalburgstraße. Das ca. 800 Euro teure Rad hatte sein Besitzer gegen 11.20 Uhr an einem Fahrradständer vor einem Gymnasium abgestellt. Der junge Mann sicherte das Fahrrad mit einem Schloss.

Als er gegen 16.50 Uhr zum Abstellort zurückkam, war das Rad weg. Offenbar überwand der Dieb das Schloss und nahm das Rad mit. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Fahrrad aus Schuppen gestohlen

Bad Vilbel: Einen Fahrradschuppen brachen Diebe in der Nacht von Dienstag (23.11.) zu Mittwoch (24.11.) in der Karl-Liebknecht-Straße in Klein-Karben auf. Aus dem Schuppen entwendeten sie ein Tourenrad der Marke Stevens, Typ Esprit. Das schwarze Herrenrad hat einen Wert von ca. 1400 Euro. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Carport brennt

Gedern: Nachdem ein Poltern den Anwohner eines Hauses in der der Straße “Winterwiesengarten” in Wenings am Donnerstag (25.11.) aus dem Schlaf riss, schaute der Mann danach, woher es wohl kam. Als er um kurz vor 4 Uhr die Haustüre öffnete bemerkte er Flammen unter dem zum Gelände gehörenden Carport. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro an Carport und dem darunter abgestellten PKW.

Nach ersten Erkenntnissen scheint das Feuer von den unter dem Carport abgestellten Mülltonnen ausgegangen zu sein. Hinweise auf eine vorsätzliche strafbare Handlung liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Arbeit mit und für Menschen – Antje van der Heide als neue Direktionsleiterin der Polizei Wetterau eingeführt

Friedberg (ots) – Auf Abstand und mit allen erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen fand die Einführung der neuen Leitung der Polizeidirektion Wetterau am Montag 22.11.2021 im Grünen Weg in Friedberg statt. Dabei ist “die Neue” gar nicht distanziert, möchte für die Bürgerinnen und Bürger der Wetterau und die eigenen Kollegen nahbar sein.

Die gebürtige Nordhessin startete ihre Ausbildung 1990 direkt nach dem Abitur. Erste Stationen waren die Bereitschaftspolizei in Mainz-Kastel, Einzeldienst in Wiesbaden und die Einsatzbereitschaft in Frankfurt (D500). 1995 wechselte sie von der Schutz- zur Kriminalpolizei und, zwei Jahre und ein Studium des gehobenen Dienstes später, vom mittleren in den gehobenen Dienst. Im Polizeipräsidium Westhessen ergab sich Gelegenheit in ihr persönliches Wunschkommissariat, dem K12/Sexualdelikte zu wechseln und darauf auch im K10 ihre Kompetenzen im Bereich Kapitaldelikte zu erweitern.

“Mein besonderes Interesse galt, seit ich den Berufswunsch ergriffen habe, den Opfern von Sexualdelikten, häuslicher Gewalt und Delikten zum Nachteil von Kindern. Diese Themen sind mir weiterhin sehr wichtig!”. 2005 tauschte Antje van der Heide die silbernen Sterne der Dienstrangabzeichen gegen goldene aus und legte den Abschluss für den höheren Dienst an der Polizeiführungsakademie ab. Nach einigen Jahren im Landespolizeipräsidium, leitete sie die Regionale Kriminalinspektion in Offenbach, die Kriminalinspektion 30 beim Polizeipräsidium Frankfurt und wurde 2014 Leiterin der Polizeidirektion Hochtaunus, von wo sie nach Mittelhessen kam.

“Mit Antje van der Heide bekommt der schöne Landkreis eine Direktionsleiterin mit Durchsetzungskraft, analytischem Geschick und einem Händchen für den persönlichen Umgang mit Menschen!” erklärte Polizeipräsident Bernd Paul. “Mit der aktuellen pandemischen Lage, der Raumfrage der Niederlassung im Grünen Weg und der geplanten Erstaufnahmeeinrichtung in den Ray-Barracks gibt es Herausforderungen, für deren Bewältigung Ihre Qualitäten und Stärken bereits gefragt sind. Sie beherrschen das Geschäft und ich freue mich deshalb sehr, Sie in der Wetterau begrüßen zu dürfen!” Freude über die qualifizierte Nachfolge in der personalstärksten Direktion des Präsidiums äußerte auch der Leiter der Abteilung Einsatz, Manfred Kaletsch und wünschte alles Gute. Im Namen des Personalrats, der Gleichstellungsbeauftragten und des Schwerbehindertenvertreters überbrachte Sascha Zon die besten Wünsche für eine gute Zusammenarbeit und bat dabei darum, die Belegschaft bei den anstehenden Sanierungsmaßnahmen nicht im Regen stehen zu lassen.

Antje van der Heide zog bereits zu Beginn ihrer Karriere aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg nach Wiesbaden, dem Rheingau und nach Frankfurt, um dort zu leben, wo sie arbeitet. Heute wohnt die 52-Jährige mit ihrer Partnerin im südlichen Dillkreis, nur wenige Kilometer vor den Feldern der Wetterau entfernt und im Zuständigkeitsbereich der Behörde.

“Mir ist wichtig, dass wir als Polizei für die Bürgerinnen und Bürger agieren, dass wir unseren gesetzlichen Auftrag ernst nehmen und dass wir Werte wie Respekt, Gleichberechtigung, Offenheit und Toleranz tatsächlich leben, ungeachtet der Art wie man uns begegnet. Unabdingbar gehört für mich dazu auch, dass wir dies auch innerhalb unserer Organisation im Umgang miteinander tun”. Nach den ersten 50 Tagen im Amt habe sie eine offene Haltung erlebt und verlässliche und gute Arbeitsprozesse wahrgenommen. Sie fühle sich angenommen und angekommen.

“Ich verstehe uns als Team. Nur gemeinsam, mit konstruktiver Kritik und gemeinsamer Beratung erreichen wir eine optimale Lösung!”.

