Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Zeugensuche: Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt – Offenbach

(fg) Beim Überqueren eines Fußgängerüberweges wurde am Mittwochmorgen eine 49-jährige Offenbacherin von einem VW-Fahrer offenbar übersehen und angefahren. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 38 Jahre alte VW-Fahrer gegen 6.40 Uhr auf der Bremer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Oberhofstraße übersah der Passat-Fahrer offenbar die auf einem Fußgängerüberweg querende 49-Jährige und erfasste sie. Nachdem die schwer verletzte Frau in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden war, kontrollierten die unfallaufnehmenden Beamten den Mann und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch; dieser zeigte einen Wert von über 1 Promille an. Der 38-Jährige musste mit zur Wache und neben seinem Führerschein eine Blutprobe abgeben. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden der VW Passat sichergestellt und zur Unterstützung bei den Ermittlungen zur Unfallursache ein Gutachter beauftragt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Räuber kam kurz nach Mitternacht ins Kiosk – Offenbach

(aa) Ein 25 bis 30 Jahre alter Räuber betrat am frühen Mittwoch, kurz nach Mitternacht, in der Schäferstraße einen Kiosk. Mit gezücktem Reizstoffsprühgerät bedrohte der etwa 1,80 Meter große und schlanke Täter den Verkäufer und einen weiteren Mann und forderte die Herausgabe des Geldes. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Reizstoff versprüht wurde. Der Räuber schnappte sich schließlich zwei Packungen Zigaretten und flüchtete ohne Geld. Er war mit einer dunkelgrauen Jacke, einer schwarzen Wollmütze sowie einer dunkelblauen Jogginghose (mit weißen Seitenstreifen) bekleidet. Die Überfallenen erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen Augenreizungen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugensuche nach vermeintlichem Hundebiss – Offenbach/Rumpenheim

(as) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Hund vor einem Supermarkt in der Bürgeler Straße 52 am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, einen 13-Jährigen offenbar ins Bein gebissen hatte. Der Hund war von seinen Besitzern vor dem Supermarkt angebunden gewesen, während sie den Einkauf erledigt hatten. Das Kind trug leichte Verletzungen am Bein davon. Sein Hosenbein wurde aufgerissen. Das genaue Geschehen versuchen nun Ermittler der Polizei herauszufinden und bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Jasmin und Simon bitte melden! – Rodgau/Nieder-Roden

(aa) „Jasmin und Simon“ heißen wohl zwei wichtige Zeugen, die in Begleitung eines weiteren jungen Mannes einen Vorfall am Bahnhof beobachtet haben. Das geschah bereits am Mittwoch letzter Woche, zwischen 14 und 14.20 Uhr, am Gleis 2. Leidtragend ist eine 21-Jährige, die beim Einstieg in den Zug auf der Sitzbank am Gleis ihren Rucksack vergessen hatte. Als sie eiligst zurückkehrte, war der Rucksack zwar noch da, allerdings fehlte die rosafarbene Geldbörse. Darin befanden sich Geld, EC-Karte und Ausweispapiere. Die drei erwähnten Zeugen sprachen die junge Frau aus Rödermark an und erzählten, dass drei Jugendliche (zwei Jungs und ein Mädchen) an dem Rucksack waren. Die haben dann auch noch mit der Bankkarte im Wert von rund 46 Euro eingekauft. Die drei Zeugen kennen sich offensichtlich, sind etwa 20 Jahre alt und hatten alle dunkle Haare. Die junge Frau heißt wohl „Jasmin“ und ein Begleiter „Simon“. Die Polizei in Dietzenbach hatte die Anzeige der Geschädigten aufgenommen. Sie bittet nun das Zeugen-Trio, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Polizei zeigte starke Präsenz zum Schutz vor Einbrechern – Heusenstamm, Dietzenbach und Rödermark, Langen und Dreieich, sowie Autobahn 661 und Hanau

(aa) Anwohner und Verkehrsteilnehmer könnten sich zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh über zahlreiche Polizeistreifen gewundert haben. Die Beamtinnen und Beamten waren „zum Schutz vor Einbrechern in der dunklen Jahreszeit“ in den Wohn- und Industriegebieten von Heusenstamm, Dietzenbach, Rödermark, Langen, Dreieich und in Hanau unterwegs. Zudem wurden Kontrollstellen an den Zufahrtsstraßen sowie auf der Autobahn 661, Abfahrt Egelsbach, eingerichtet. Die Kräfte zeigten insbesondere als Fußstreifen bewusst Präsenz, um für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Zudem wurden die Gebiete auch in Zivil bestreift. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte, die zum Teil von der Hessischen Bereitschaftspolizei Mühlheim unterstützt wurden, 170 Personen und 100 Fahrzeuge. In Langen unterstützten Streifen unter anderem die vorläufige Festnahme eines mutmaßlich randalierenden Ladendiebes, wobei gegen den Verdächtigen ein offener Haftbefehl wegen einer Zahlung von 3.150 Euro bestand. Diesen Betrag konnte der Mann jedoch nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ansonsten stellten die Beamtinnen und Beamten die ein oder andere Verkehrsordungswidrigkeit und einen Betäubungsmittelverstoß fest. Die Polizei zieht eine positive Bilanz der Kontrollaktionen und hat mit ihrer Präsenz gewiss das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt.

Hinweis: Ein Bild ist dieser Meldung beigefügt (Quelle: PP SOH).

Diebe stahlen gleich zwei Wohnmobile – Heusenstamm und Dietzenbach

(jm) Diebe stahlen gleich zwei Wohnmobile zwischen Montagabend und Dienstfrüh im Kreis Offenbach. Einen dunkelgrauen Fiat Ducato mit OF-Kennzeichen haben Unbekannte zwischen 20 und 5.35 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße (30er-Hausnummern) in Heusenstamm entwendet. An dem Wohnmobil befinden sich mehrere Aufschriften und eine Folie mit dem Bild der Weltkugel. Zudem verschwand zwischen 18.30 und 6.50 Uhr ebenfalls ein Fiat Ducato (Adria Twin Supreme 640, Farbe silber) mit OF-Kennzeichen in der Straße „Am Steinberg“ (Dietzenbach) im Bereich der 60er-Hausnummern. Die Kriminalpolizei Offenbach prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen gibt. Wer Hinweise auf die Täter oder die entwendeten Wohnmobile geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unfallflucht: Radfahrerin stürzte – Langen

(jm) Wer am Dienstagvormittag eine Bäckerei in der Südlichen Ringstraße besucht hat, könnte Zeuge einer Verkehrsunfallflucht geworden sein, bei dem eine 15-jährige Radfahrerin aus Langen leicht verletzt wurde. Gegen 9.35 Uhr befuhr ein dunkler Kleinwagen die Südliche Ringstraße in Richtung Darmstädter Straße und bog in Höhe der Hausnummer 182 nach rechts auf den Bäckerei-Parkplatz ab. Beim Abbiegen übersah der Auto-Fahrer offenbar die Langenerin, welche den Radweg benutzte. Nach ersten Erkenntnissen musste die Radfahrerin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte die 15-Jährige und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum dunklen Kleinwagen und dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Polizei stellt Christbaumkugeln mit Hakenkreuzen sicher – Mühlheim

(neu) Die Polizei hat am Mittwochmorgen auf einem Flohmarkt in Mühlheim insgesamt 19 Christbaumkugeln mit Hakenkreuzen und SS-Runen sichergestellt. Zuvor hatte sich ein Zeuge bei den Beamten gemeldet und von verdächtigem Weihnachtsschmuck berichtet. Der Standbetreiber, der bislang bei der Polizei noch nicht auffällig wurde, gab an, dass die Kugeln angeblich aus einer Haushaltsauflösung stammen würden. Nach ersten Erkenntnissen soll er für eine Kugel 25 Euro verlangt haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte geführt.

Main-Kinzig-Kreis

Unfallflucht: Dunkler Kleinwagen fährt nach Unfall davon – Hanau/Steinheim

(jm) Auf rund 800 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der sich am späten Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Offenbacher Landstraße/ Weingartenstraße ereignete. Gegen 17 Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Mann aus Mühlheim mit seinem VW T 6 die Weingartenstraße. An der Ecke Offenbacher Landstraße bog der Mühlheimer nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem dunklen Kleinwagen, der die Offenbacher Straße in Richtung Hanauer Straße entlangfuhr. Nach dem Zusammenstoß fuhr der dunkle Kleinwagen weiter. Der Polizei liegen Hinweise auf das mutmaßlich verursachende Fahrzeug vor. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben und insbesondere Hinweise auf die Fahrerin oder den Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim (der Unfall wurde dort angezeigt).

Vermisste ist wieder da – Gelnhausen/Haitz

(aa) Die seit dem 8. November vermisste 13-Jährige aus Gelnhausen Haitz (wir berichteten) wurde von der Polizei wohlbehalten angetroffen.