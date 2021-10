Speyer: The Dark Tenor – „Winter Lights“ am 25. November 2021

Speyer – Gemeinsam mit MSK Meistersinger präsentiert RGV EVENT GmbH Ihnen Billy Andrews alias The Dark Tenor, einer der erfolgreichsten Künstler der deutschen Crossover-Szene. Mit seinen Winter Lights begeistert der deutschamerikanische Musiker sein Publikum.

In weihnachtlicher Atmosphäre spielen The Dark Tenor und sein Trio (Cello, Gitarre, Klavier) u.a. klassische Weihnachtslieder sowie eigens arrangierte Neufassungen seiner eigenen Songs.

Mit dabei sind außerdem einige der bewegendsten Weihnachtslieder wie ‚Stille Nacht‘ und Coverversionen von Songs wie ‚Halleluja‘ von Leonard Cohen oder Franz Schuberts ‚Ave Maria‘.

Umrahmt wird dieses eindrucksvolle musikalische Erlebnis von einer stimmungsvollen Lichtinstallation. Dabei verleihen die im Tourtitel genannten „Winterlichter“ dem Konzert eine romantisch-märchenhafte Atmosphäre.

„Wir freuen uns bereits heute am 25. November 2021 mit Ihnen einen schönen Abend in der Gedächtniskirche in Speyer verbringen zu dürfen. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr.“