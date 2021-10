Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall bei Starkregen

Eichenzell – Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (12.10.). Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr bei Starkregen, gegen 16.00 Uhr, die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Rothemann. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei ins Schleudern und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die linksseitig angrenzende Leitplanke.

Alleinunfall

Fulda – Bei einem Unfall am Mittwoch (13.10.) entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 18 Uhr die Magdeburger Straße in Fahrtrichtung Petersberg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem ordnungsgemäß zum Parken abgestellten BMW zusammen und beschädigte diesen.

Zusammenstoß

Künzell – Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwoch (13.10.). Ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr, gegen 18.45 Uhr, die Georg-Stieler-Straße in Richtung Unterer Ortesweg und wollte nach links in diesen einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 40-jährigen VW-Fahrer, welcher den Unteren Ortesweg in Fahrtichtung Dr.-Dietz-Straße befuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß mit mehr fahrbereit.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Dienstag (12.10.), gegen 6:15 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die B62 von Bad Hersfeld-Sorga kommend in Fahrtrichtung Philippsthal. Im Bereich der Unterführung der BAB 4 befindet sich derzeit eine Baustelle inklusive Verkehrsregelung mittels mobiler Baustellen-Lichtzeichenanlage. Der unbekannte Fahrer fuhr gegen die am rechten Fahrbahnrand befindliche, mobile Ampelanlage, sodass diese umfiel und Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro am Schaltkasten entstand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Niederaula – Am Dienstag (12.10.), gegen 7 Uhr, befuhren eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula und ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Romrod (Vogelsbergkreis) in dieser Reihenfolge die B62 aus Richtung Niederaula kommend in Fahrtrichtung Niederjossa. Kurz vor der Ortslage Niederjossa musste die 18-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der Pkw-Fahrer aus Romrod bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Unfall mit Zweirad

Bad Hersfeld – Am Dienstag (12.10.), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer die B27 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Friedlos. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg befuhr den Wirtschaftsweg aus Richtung Tierheim/Klärwerk kommend und wollte nach rechts auf die B27 in Fahrtrichtung Friedlos einbiegen. Verkehrsbedingt musste die Pkw-Fahrerin an der Einmündung zur B27 anhalten. Der Kradfahrer wollte an der Einmündung nach rechts auf den Wirtschaftsweg in Richtung Tierheim/Klärwerk abbiegen. Er erkannte die Einmündung vermutlich zu spät, weshalb er stark abbremste. Hierdurch kam er zu Fall und rutschte gegen den stehenden Pkw der Fahrerin aus Rotenburg und kam auf der Bundesstraße zum Liegen. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg-Lispenhausen- Am Mittwoch (13.10.), gegen 19.30 Uhr, befuhren zwei Verkehrsteilnehmer mit Ford-Kleinbus und VW-Caddy die Nürnberger Straße in Richtung Bebra. Der Ford-Fahrer aus Melsungen musste verkehrsbedingt bremsen, dies bemerkte der nachfolgende VW-Fahrer aus Rotenburg vermutlich zu spät und fuhr auf. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 2.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bebra – Solz- Am Dienstag (12.10.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße „Schulweg“. In diesem Bereich kam der Verursacher aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort befindlichen Treppenaufgang. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Geparkter LKW wurde auf Rasthof beschädigt

Mücke – Am Donnerstag (14.10.), gegen 2:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eine geparkte Sattelzugmaschine auf dem Rasthof in Atzenhain. Die weiße Renault Sattelzugmaschine stand dort ordnungsgemäß geparkt, als ein bisher unbekannter Unfallverursacher die Maschine touchierte und hierbei den rechten Außenspiegel beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Versuchter Einbruch

Ulrichstein – Unbekannte versuchten in der Zeit vom 12. September bis Montag (11.10.) die Haustür eines Mehrfamilienhauses im Lacheweg aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Grebenhain – Ein Mehrfamilienhaus im Kirchweg in Bannerod wurde am Mittwochmorgen (13.10.) zum Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de