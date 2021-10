Neustadt: Kurpfalz-Konzerte – Virtuose Tasten am 14. Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Kammermusik, Sinfoniekonzert, Oper, Ballett – auch in der Saison 2021/2022 präsentieren Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim im Rahmen der Kurpfalzkonzerte eine große Programmvielfalt mit Werken von Klassik bis Moderne. Auf hohem Niveau und mit großer Spielfreude beeindrucken die Studierenden hier mit ihrem Können. Große Unterhaltung für kleines Geld – ein Kulturangebot mit ganz besonderem Flair.

Das erste Konzert der diesjährigen Reihe wird am Do, 14. Oktober 2021, von Studierenden der Fachgruppe Klavier im Saalbau Neustadt präsentiert.

PROGRAMM

J. S. Bach: Toccata G-Dur BWV 916

SeulA Jeon, Klavier (Klasse Prof. Wolfram Schmitt- Leonardy)

SeulA Jeon, Klavier (Klasse Prof. Wolfram Schmitt- Leonardy) C. Debussy: Étude Nr. 7, Pour les degrés chromatiques

Eunsong Dong, Klavier (Klasse Prof. Alexej Gorlatch)

Eunsong Dong, Klavier (Klasse Prof. Alexej Gorlatch) F. Chopin: Étude op. 25 Nr. 1 – Allegro sostenuto

Tamara Mertens (Pre-College) (Klasse Prof. Alexej Gorlatch)

Tamara Mertens (Pre-College) (Klasse Prof. Alexej Gorlatch) F. Chopin: Prélude op. 28 Nr. 24 – Allegro appassianato

Gyeongmin Bak (Klasse Prof. Alexej Gorlatch)

Gyeongmin Bak (Klasse Prof. Alexej Gorlatch) F. M. Bartholdy: Fantasie fis-Moll op. 28 – Andante – Allegro con moto – Presto

Yuka Arihara (Klasse Ok-Hi Lee/Prof. Rudolf Meister)

Yuka Arihara (Klasse Ok-Hi Lee/Prof. Rudolf Meister) S. Prokofiev: Etüde op. 2 Nr. 1 – Allegro

Hyoeun Lee (Klasse Prof. Alexej Gorlatch)

Hyoeun Lee (Klasse Prof. Alexej Gorlatch) F. Liszt: Étude d’exécution transcendante Nr. 10

– Presto molto agitato

Linus Reul (Pre-College) (Klasse Prof. Alexej Gorlatch)

– Presto molto agitato Linus Reul (Pre-College) (Klasse Prof. Alexej Gorlatch) F. Liszt: Étude d’exécution transcendante Nr. 4 „Mazeppa“

– Allegro

Kaan Baysal (Pre-College) (Klasse Prof. Wolfram Schmitt- Leonardy)

ZU DEN MUSIKERN

Sarah (SeulA) Jeon wurde in Seoul, Südkorea geboren und 2018 hat sie die Aufnahmeprüfung für den Master an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar bestanden und bei Professor Balazs Szokolay studiert. Nach dem Masterabschluss wurde sie 2021 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim aufgenommen, wo sie in der Klasse von Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy im Studiengang „Konzertexamen“ studiert. Im Jahr 2019 gewann sie den 2. Preis beim internationalen Mozart Wettbewerb in Berlin. Im Jahr 2021 erreichte sie den 1. Preis beim internationalen Laszlo Spezzaferri Wettbewerb in Verona, Italien und den ersten Preis im Internationalen Klavierwettbewerb in Quebec, Kanada.

Eunsong Dong wurde 2001 in Südkorea geboren und begann im Alter von 4 Jahren mit dem Klavierspiel. Mit 12 Jahren wurde sie Jungstudentin am Korea National Institute for the Gifted in Arts (KNIGA – Precollege der Korea National University of Arts). Ihr Bachelorstudium begann Eunsong Dong 2019 an der Universität Mozarteum Salzburg. Sie setzte es 2020 zunächst an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und aktuell an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim fort, jeweils in der Klasse von Prof. Alexej Gorlatch. Zu ihren Lehrern in Südkorea gehörten Choong-Mo Kang, Minsoo Sohn, Eunyoung Hong und Jaeyun Mun. Eunsong Dong konzertierte in Rezitalen in Südkorea, Österreich und Deutschland und trat als Solistin mit dem Prime Philharmonic Orchestra in Seoul auf. Sie erhielt Stipendien der Samsung Dream Scholarship Foundation und ein Deutschlandstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Tamara Mertens, geboren 2007 in Wiesbaden, erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von 4 Jahren. Ab dem Wintersemester 2020/21 studiert sie als Jungstudentin der Young Academy der HfMDK und ab Januar 2021 in dem Pre-College der Musikhochschule Mannheim in der Klasse von Professor Alexej Gorlatch. Tamara ist Preisträgerin mehrerer renommierter internationaler und nationaler Klavierwett- bewerbe: Sie erreichte einen ersten Platz bei der ClaviCologne Piano Competition, einen ersten Platz beim Internationalen Klavierwettbewerb der Jugend in Essen, einen ersten Preis bei der International PianoTalents Competition in Mailand, den 3. Platz beim Grotrian-Steinweg Klavierspielwettbewerb in Braunschweig, mehrfach 25 Punkte bei „Jugend Musiziert“ sowie mehrfach die Höchstbewertung beim Mendelssohn-Wettbewerb Rhein-Main mit zwei Sonderpreisen der Chopin- Gesellschaft Taunus. Ihren ersten Auftritt mit Orchester hatte sie im Alter von 9 Jahren mit Bachs Cembalokonzert in f-Moll.

Gyeongmin Bak wurde 1997 in Südkorea geboren. Ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie im Alter von 7 Jahren, woraufhin schon früh ihre ersten Konzertauftritte folgten. Das Bachelorstudium absolvierte sie an der Sungshin Women’s University in Seoul bei Prof. Yoonju Oh. Für die Fortsetzung ihrer musikalischen Ausbildung ging sie anschließend nach Deutschland. Seit 2021 studiert sie im Master-Studiengang an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim bei Prof. Alexej Gorlatch. Gyeongmin Bak trat sowohl solistisch als auch kammermusikalisch auf zahlreichen Podien auf, u.a. im Seoul Arts Center, dem Asia International Piano Festival, dem Dream Forest Arts Center Seoul, der Youngseong Art Hall und in der Heiliggeistkirche Heidelberg. Sie konzertierte als Solistin mit dem Sungshin Wind Orchestra und dem Jinju Symphony Orchestra. Gyeongmin Bak erzielte den 1. Preis des Seoul Arts Concours 2019 und ist 1. Preisträgerin zahlreicher weiterer Wettbewerbe in Südkorea.

Yuka Arihara studierte von 2015 bis 2019 an der berühmten Musikhochschule „Musashino“ in Tokio bei Prof. Junko Nagata. Danach wechselte sie an die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim in die Klasse von Ok-Hi Lee und Prof. Rudolf Meister. Sowohl in Japan als auch in Mannheim wurde sie wegen ihrer herausragenden Leistungen von den Hochschulen durch Stipendien unterstützt. Yuka Arihara ist auch Preisträgerin internationaler Wettbewerbe, unter anderem gewann sie 2. Preise beim Internationalen Musikwettbewerb CHO KOU HAI, beim Musikwettbewerb in Chiba/Japan und beim Dichler-Wettbewerb in Wien/Österreich. Weitere Anregungen erhielt sie auf Meisterkursen von Prof. Arnulf von Arnim, Prof. John Damgaard und Prof. Boris Bloch.

Hyoeun Lee wurde in Incheon, Südkorea, geboren und erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von 5 Jahren. Nach dem Abschluss der Highschool of Arts in Incheon bei Prof. Seonghoon Kim und Prof. Jeongwon Kim absolvierte sie ihr Studium an der Universität Kyunghee in Seoul bei Prof. Jinwoo Park und Prof. Minjeong Baeck. Seit 2021 studiert sie im Masterstudiengang an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim bei Prof. Alexej Gorlatch. Hyoeun Lee ist Preisträgerin von Klavierwettbewerben, u.a. zweite Preise der nationalen Wettbewerbe „Eimaksekye“ (2009), „WMN“(2014) sowie „Eumyoun“(2020). Hyoeun Lee konzertierte in Südkorea, Kanada und Deutschland und war Solistin in Klavierkonzerten mit dem Incheon Philharmonic Orchestra (Maestro Nanse Gum) und dem Orchester des Kyunghee University College of Music. Hyoeun Lee trat in Musikfestivals auf und erhielt Unterricht und Meisterkurse bei Seonghoon Kim, Choongmo Kang, Donghyek Lim, Jeongwon Kim und Taehyung Kim.

Linus Reul, geboren 2005 in Frankfurt am Main, spielt seit seinem 6. Lebensjahr Klavier. Er wird seit 2014 durch die Pianisten Inna und Benjamin Brainman unterrichtet. Seit 2020 studiert er als Jungstudent bei Prof. Alexej Gorlatch. Linus konzertiert regelmäßig bundesweit und ist 1. Preisträger beim Beethoven- Wettbewerb Bonnensis, Klavierwettbewerb Bitburg, Carl-Schröder-Wettbewerb Leipzig und Musiktalente Limburg. In 2021 erreichte er 1. Preise mit Höchstpunktzahl beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, Internationalen Grieg-Wettbewerb Leipzig und Mendelssohn-Wettbewerb FrankfurtRheinMain. Linus ist Stipendiat der Internationalen Musikakademie Berlin und der Deutschen Stiftung Musikleben; er erhielt Förderpreise der Drosihn-Stiftung Wiesbaden und des Carl-Schröder- Wettbewerbs. Neben dem Musizieren ist Linus begeisterter Rennradfahrer und interessiert sich für die Mathematik. Linus ist außerdem Jungstudent im Fachbereich Informatik der Johann Wolfgang von Goethe Universität Frankfurt.

Kaan Baysal, geboren 2003, begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel. 2014 wurde er als Solist des Istanbuler Musikfestivals ausgewählt. 2014 nach seinem gemeinsamen Auftritt mit Lang Lang, wurde er von ihm persönlich ausgewählt, um am Allianz Junior Music Camp teilzunehmen. Kaan Baysal konzertierte als Solist in Orchesterkonzerten unter der Leitung von Howard Griffiths, Jos Zegers, Sascha Goetzel u.a. Er gab zahlreiche Recitals u.a. im „Kissinger Sommer“. 2017 wurde ihm die Auszeichnung „Junger Musiker des Jahres“ bei den Donizetti Classical Music Awards zuteil. Im gleichen Jahr gewann er den 1. Platz beim César- Franck-Wettbewerb, 2018 den 1. Platz beim Pietro-Argento-Wettbewerb, 2019 die Goldmedaille beim 1. Internationalen Musikwettbewerb in Wien, den 2. Platz beim International Lang Lang Grand Canal-Competition, den Mozart-Solistenpreis bei der Mozart Gala, 2021 den 1. Preis beim „Làszlò Spezzaferri“ Internationalen Musikwettbewerb. Er ist ein Künstler bei Weltklassik.

KURPFALZ-KONZERTE

VIRTUOSE TASTEN

Do, 14.10.2021 | 18 Uhr

Saalbau Neustadt an der Weinstraße (Bahnhofstraße 1, 67434 Neustadt)Einlass: 17:15 Uhr | Beginn: 18 Uhr

Karten (ab 4€) sind online unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt oder Point Hartmann in Haßloch) erhältlich.

Gemeinsam Sicher

Damit alle Besucher Kultur sicher genießen können, ist die Anzahl an Sitzplätzen deutlich reduziert: zu anderen Besuchern wird automatisch Abstand eingeplant. Aus diesem Grund ist der Kauf von Karten nur vorab möglich.

Ein Mund- und Nasenschutz muss bis zum Einnehmen des Platzes, beim Toilettengang und beim Verlassen der Veranstaltung getragen werden. Die Belüftung im Saalbau sorgt für ausreichend Frischluftzufuhr.

Jeder Besucher muss sich vor Ort mit der Luca-App oder der bereitgestellten Kontaktformulare einchecken. Der Kauf von Online-Tickets ist entsprechend der aktuellen Verordnung nur für Personen mit 2G Nachweis möglich. Karten für getestete Personen sind ausschließlich direkt beim Veranstalter erhältlich.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona-Verordnungen vorbehalten.

Für Fragen steht die Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1) telefonisch unter 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.