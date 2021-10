Geschlagen und beraubt

Wiesbaden (ots)-(he) – In der Nacht zu Dienstag 12.10.2021 gegen 0:05 Uhr, bedrohte und schlug ein Trio auf 3 Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren ein und flüchtete anschließend mit der Beute in Richtung Innenstadt. Alles begann um kurz nach Mitternacht, als die 3 Jugendlichen über die Wilhelmstraße und Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Hauptbahnhof liefen. Bereits zu diesem Zeitpunkt fühlten die drei sich von den späteren Tätern verfolgt.

Auf Höhe des RMCC wurden die 17- und 18-Jährigen dann aufgefordert stehen zu bleiben und nach Zigaretten gefragt, welche die Jugendlichen freiwillig herausgaben. Anschliessend verlangen die Verfolger von den Jugendliche, das sie ihre Taschen leeren. Als Jugendlichen dies verweigerten, holten die Verfolger Schlagstöcke und ein Messer aus ihren Taschen.

Die Jugendlichen versuchten nun zu fliehen, jedoch wurde ein 18-Jähriger eingeholt, geschlagen und zur Herausgabe seiner Wertgegenständen gezwungen. Mit etwas Bargeld und dem Handy des 18-Jährigen flüchteten die Täter dann in Richtung Innenstadt.

Beschreibung der Täter:

Täter 1: ca. 16-19 Jahre, ca. 1,80 Meter, “normale” Figur, Oberlippenbart, kurze braune Haare. Helle Hautfarbe, dunkler Trainingsanzug, Sneaker.

Täter 2: ca. 16-19 Jahre, ca. 1,85 Meter. Dunkle Basecap, schwarze Steppjacke.

Täter 3: ca. 16-19 Jahre, ca. 1,80 Meter. Dunkler Trainingsanzug mit Kapuze.

Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mann schlägt und tritt Frau – Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)-(ll) – Am Montagabend 11.10.2021 kam es im Rheingauviertel zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau. Da bis dato weder Täter noch Opfer bekannt sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 20:50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Steinmetzstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann kam. Der Mann schlug und trat nach der Frau. Weiter beschimpfte und beleidigte er sie.

Nachdem der Täter in der Nähe einen Fußgänger erblickte, ließ er von der Frau ab und flüchtete in Richtung Kurt-Schuhmacher-Ring. Die Frau, die während des Angriffs durch den Mann auf dem Boden lag, stand auf und entfernte sich in Begleitung einer weiteren Frau in Richtung Klarenthaler Straße.

Eine Fahndung nach den beteiligten Personen blieb ergebnislos.

Beschreibung des Mannes:

ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare und von sportlicher Statur. Er sprach akzentfrei Deutsch, war dunkel gekleidet und führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden bittet Hinweisgeber oder Hinweisgeberinnen, die Angaben zu den beteiligten Personen oder dem Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Insbesondere werden die mutmaßliche Geschädigte sowie deren Begleitung, eine Frau mit blonden Haaren, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Ladendieb flüchtet mit Handys

Wiesbaden (ots)-(he) – Montagabend 11.10.2021 entwendete ein Ladendieb aus einem im Einkaufszentrum am Hauptbahnhof ansässigen Mobilfunkgeschäft 2 Mobiltelefone und verursachte dadurch einen Schaden von über 2.000 Euro. Kurz vor 19 Uhr betrat der Dieb das Geschäft und schaute sich verschiedene ausgestellte Geräte an.

Plötzlich riss er 2 Handys von der Diebstahlssicherung ab und flüchtete durch das Einkaufszentrum auf den Bahnhofsvorplatz. Von dort rannte er über den Gustav-Stresemann-Ring in Richtung Bahnhofstraße. Hier verlor sich seine Spur.

Täterbeschreibung:

männlich, 15-18 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlanke Figur, schwarze lockige Haare. Er trug einen grünen Kapuzenpullover, eine schwarzen Weste, blauen Jeans sowie schwarze Schuhe.

Kurze Zeit später kam es in der Kirchgasse zu einem Versuch, ebenfalls in einem Geschäft ein entsprechend gesichertes Handy zu entwenden. Hier scheitere der Täter jedoch und ließ das Gerät zurück. Aufgrund der in diesem Fall vorliegenden Täterbeschreibung kann nicht ausgeschlossenn werden, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Trickdieb entwendet teure Armbanduhr

Wiesbaden (ots)-(he) – Montagmittag 11.10.2021 wurde ein 64-Jähriger Mann Opfer eines Trickdiebes, welcher ihm unbemerkt eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk stahl. Gegen 12:10 Uhr lief der 64-Jährige “An den Quellen” dort vor einem Restaurant gerade eine Treppe hinunter, als ihn ein fremder Mann kurz ansprach, einige schwer verständliche Worte von sich gab und dem Geschädigten währenddessen ein 2-Euro Stück in die Hand drückte. Nach der Uhrzeit wurde vermutlich auch gefragt.

Nach diesem kurzen Kontakt war der fremde Mann auch schon wieder verschwunden und mit ihm die Armbanduhr des 64-Jährigen im Wert von circa 15.000 Euro.

Täterbeschreibung:

ca. 1,80 m groß, 36-42 Jahre alt, mittellange dunkle glatte Haare, sportliche Körperstatur. Der Täter hatte einen arabischen Hauttyp und sprach gebrochenes Deutsch.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus

Versuchter Taschendiebstahl

Idstein (ots)-(ll) – Am Montagvormittag 11.10.2021 gegen 11 Uhr versuchten Taschendiebinnen einer 69-Jährigen während ihres Einkaufs die Geldbörse zu entwenden. Die 69-jährige Dame war in einem Lebensmittelmarkt in der Limburger Straße unterwegs, als sie von 2 Frauen angerempelt wurde. Hierbei griff eine Diebin in die Handtasche der Geschädigten, was dieser aber nicht verborgen blieb. Sie wendete sich ab und schützte ihre Tasche vor dem unberechtigten Zugriff. Die beiden weiblichen Diebe gingen leer aus.

Beschreibung der Diebinnen:

ca. 20-30 Jahre alt, etwa 160 cm groß und mit Kopftuch bekleidet.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 – 9394 0 zu melden.

Einbruch in Wohnung

Niedernhausen-Engenhahn (ots)-(ll) – Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen am Montagvormittag 11.10.2021 zwischen 09-13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Grund ein und entwendeten unter anderem einen Tresor. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und unter anderem ein Wandtresor entwendet.

Es entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126/9394 0 zu melden.

In Baustelle eingebrochen

Geisenheim (ots)-(ll) – Im Verlauf des vergangenen Wochenendes versuchten in Geisenheim unbekannte Täter erfolglos in eine Kindertagesstätte einzudringen. Zwischen Freitagabend 08.10.2021 ab 17:00 Uhr und Montagvormittag 11.10.2021 um 11:30 Uhr scheiterten die Einbrecher bei dem Versuch die Glasflügeltür einer im Bau befindlichen Kindertagesstätte am Bischof-Blum-Platz aufzuhebeln.

An der Glastür entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 1.800 EUR. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweis bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722/9112-0 melden.

