Eisenberg (ots) – Am Donnerstag 30.09.2021 kam es gegen 20:40 Uhr zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Stadtbereich Eisenberg. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Explosion durch einen in der Wohnung gelagerten Akku eines Elektro-Rollers ausgelöst.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden 3 Bewohner verletzt, eine Bewohnerin schwebt in Lebensgefahr. Am Gebäude entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.