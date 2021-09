Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 29.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf der Mittelhambacher Str. an der Kreuzung zur L516 kam es am 28.09.2021 gegen 12:15 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 32-jährige Frau bemerkte vor der Ampelanlage den Bremsvorgang des vorausfahrenden Fahrzeugs zu spät und fuhr auf. Hierbei wurden sowohl der 50-jährige Fahrer als auch die 46-jährige Beifahrerin aus dem vorausfahrenden Pkw leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Neustadt: Angetrunken und ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 28.09.2021 gegen 19:30 Uhr in der Mußbacher Landstraße wurde ein 55-jähriger Autofahrer angehalten. Es wurde festgestellt, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,75 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Da der 55-Jährige in diesem Jahr bereits mehrfach wegen ähnlichen Delikten in Erscheinung getreten ist, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das mitgeführte Fahrzeug zum Zwecke der Einziehung sichergestellt und abgeschleppt.

Neustadt: In Schlangenlinien ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 28.09.2021 gegen 21:50 Uhr erhielt die Polizei Neustadt einen Zeugenhinweis auf einen Schlangenlinien fahrenden Pkw. Dieser konnte in der Maximilianstraße angetroffen und kontrolliert werden. Der 42-jährige Fahrer musste sich schon beim Aussteigen am Fahrzeug festhalten um nicht zu stürzen. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 3,3 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat – diese wurde ihm bereits wegen Alkohol am Steuer entzogen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Neustadt: Nach Einbruch in Praxis Fiat 500 entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht zum 29.09.2021 brachen Unbekannte in Praxisräume in der Lindenstraße in Neustadt ein und entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 200.- Euro, einen PKW-Schlüssel und daraufhin im Anschluss einen mintfarbenen Fiat 500 mit Neustädter Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt/Wstr., Tel. 06321/854-4652.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):