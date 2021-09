Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.09.2021 gegen 23:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Peugeot Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Weiterhin war er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.09.2021 gegen 17:00 Uhr sollte der Fahrer eines Kleinkraftrades in den Kappesgärten in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer beschleunigte jedoch plötzlich und flüchtete vor der Polizeikontrolle. Bei der anschließenden Verfolgung konnte er aufgrund einer Durchfahrtssperre unerkannt flüchten. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte die Person fußläufig in der Jahnstraße gesichtet werden. Erneut versuchte er zu fliehen, konnte aber gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte in seinem Rucksack ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Das Kleinkraft hatte er in den Weinbergen abstellt. Das angebrachte Versicherungskennzeichen, war nicht für den Roller ausgegeben. Da es sich bei dem Roller um ein Kleinkraftrad handelte, hätte ein amtliches Kennzeichen angebracht werden müssen. Der 20-jähirge Fahrer war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Ermittlungen ergaben schließlich, dass er schon mehrfach ohne Führerschein erwischt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Bad Dürkheim: Katalysator ausgebaut

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 24.09.2021 15:00 Uhr bis 28.09.2021, 10:00 Uhr wurde auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim der Katalysator eines Toyota Prius entwendet. Der 48-jährige Fahrer hatte das Firmenfahrzeug auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Beim Starten des Fahrzeugs habe es einen lauten Knall gegeben. In der Werkstatt konnte festgestellt werden, das der Katalysator durch bislang unbekannte Täter ausgebaut worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Meckenheim: Knallschreckgerät aus Wingert gestohlen

Meckenheim (ots) – Unbekannte entwendeten Teile eines Knallschreckgerätes, welches in einem Weinberg nahe der L528 (Weinbach) zur Vergrämung von Vögeln aufgestellt wurde. Die Tat ereignete sich vom 23.-25. September. Bereits vor gut einer Woche kam es zu einem Diebstahl eines Knallschreckgeräts in diesem Bereich. Die Schäden belaufen sich auf jeweils ca. 750,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Betrügern getrotzt

Haßloch (ots) – Sich nicht hinters Licht führen lassen hat sich am Dienstvormittag (29. Sept., 11:30 h) ein 72-Jähriger, der einen Anruf eines vermeintlichen BKA-Beamten erhielt. Man habe Erkenntnisse, dass bei ihm eingebrochen werden solle, da er einen Tresor habe, so der Anrufer. Der falsche Polizist versuchte dadurch Hinweise auf Wertsachen zu erlagen. Der Senior witterte eine Betrugsmasche und verständigte die Polizei Haßloch. Couragiert reagierte auch eine 62-Jährige, der man am Dienstagabend (18:15 h) telefonisch einen Geldgewinn versprach. Sie solle nur noch Namen und Bankdaten angeben, um das Geld zu erhalten. Die Frau ließ sich auf nichts ein und legte auf.

Dirmstein: Nächtlicher Einbruch

Dirmstein (ots) – Während die Bewohner schliefen stieg ein unbekannter Täter in der vergangenen Nacht, nämlich am 29.09.21 zwischen 03:45 Uhr und 06:50 Uhr, in ein Haus in der Hauptstraße ein. Von der Leichtsinnigkeit der Hausbewohner konnte der Unbekannte profitieren: Er gelangte von der rückwärtigen Seite des Anwesens durch ein nicht verschlossenes Nebengebäude in den Innenhof, wo sich die Hauseingangstür befindet. Diese war ebenfalls nicht verschlossen und der Schlüssel hing außen im Schloss. Ein Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich wurde entwendet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):