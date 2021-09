Kriminalitätslage

Mann in Limburg bedroht, ins Gesicht geschlagen und Geld gefordert

Am Freitag, 17.09.2021, kam es um 22.09 Uhr in Limburg in der Anna-Ohl-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 37- jähriger Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis von einem 30- jährigen Mann aus Limburg ins Gesicht geschlagen und verletzt. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Angriff forderte der Täter Geld und bedrohte den Geschädigten. Nachdem mehrere Personen auf die Sache aufmerksam wurden, flüchtete der Täter ohne Barmittel. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte er kurz nach der Tat durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Strafanzeige wurde erstattet.

Gefährliche Körperverletzung in Villmar, Auf der Heide

Ein 29jähriger Mann aus Villmar wurde am Samstag, 18.09.21, um 01.36 Uhr auf der Kirmes in Aumenau von zwei unbekannten männlichen Tätern mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort. Eine Täterbeschreibung konnte der Geschädigte nicht geben. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am Kopf und eine blutige Nase und musste ambulant im Krankenhaus in Limburg behandelt werden.Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg (Tel.: 06471-93860) in Verbindung zu setzen.

Mehrere Pkw- Aufbrüche in Weilburg in der Mauerstraße am 18.09.2021 in der Zeit zwischen 05.15 Uhr und 05.30 Uhr

Eine aufmerksame Spaziergängerin hat am frühen Samstagmorgen in der Mauerstraße in Weilburg beobachtet, wie eine männliche Person sich an einem im Parkdeck abgestellten Fahrzeug zu schaffen gemacht hat. Daraufhin machte sie auf sich aufmerksam und schlug den Täter so in die Flucht.Die hinzugerufene Polizei konnte feststellen, dass bei dem Transporter einer Firma aus Gießen-Linden die beiden Heckscheiben eingeschlagen waren. Entwendet wurde jedoch nichts. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Streife vor Ort und teilte mit, dass bei seinem Fahrzeug, einem Firmenfahrzeug einer Zustellerfirma aus Limburg, ebenfalls die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen, und ein mobiles Navigationsgerät entwendet wurde. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 25jährigen Mann handeln. Dieser sei ca. 180 cm groß, schlank, und hätte kurze, dunkle Haare gehabt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg (Tel.: 06471-93860) in Verbindung zu setzen.

Verkehrslage

Betrunken mit dem Pkw in Bad Camberg-Würges unterwegs

Am Freitag, 17.09.2021, wurde um 21.50 Uhr durch Beamte der Polizeistation Limburg, die im Rahmen von Streitigkeiten wegen eines angeblichen Verkehrsunfalls in die Frankfurter Straße gerufen wurden, bei einem 28-jährigen Pkw- Fahrer aus Köln Alkoholgeruch festgestellt. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Körperverletzung

Am Samstag, 18.09.2021, um 14:05 Uhr kam es in 65604 Elz, Am Güterplatz 4 zu einer wechselseitigen Körperverletzungshandlung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Am Samstag, 19.07.2021, 00:30 Uhr kam es in 65604 Elz, Hadamarer Straße 2, in der Gaststätte „Altes Faß“ zu einer Körperverletzungshandlung. Ein 26-jähriger Geschädigter wurde beim Herausgeleitetwerden durch einen 57-jährigen Beschuldigten geschlagen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Samstag, 18.09.2021 um 12:06 Uhr befuhr ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Hadamar und eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Wallmerod, sowie ein 81-jähriger PKW-Fahrer aus Limburg in genannter Reihenfolge die K 473 aus Fahrtrichtung Limburg-Offheim kommend in Fahrtrichtung Dietkirchen. In Höhe des Kreisels zur B49 musste der 54-jährige PKW-Fahrer abbremsen und die 54-jährige PKW-Fahrerin tat es ihm gleich. Der 81-jährige PKW-Fahrer übersah das Abbremsen der Beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge und fuhr auf das Fahrzeug der 54-jährigen PKW-Fahrerin auf, die wiederum auf das Fahrzeug des 54-jährigen PKW-Fahrer gedrückt wurde. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 14.000,- EUR.

Verkehrsunfall

Am Samstag, 18.09.2021 tankte ein 53-jähriger LKW-Fahrer aus Stuttgart an der HEM-Tankstelle in 65552 Limburg, Brüsseler Straße 2. Nach dem Bezahlvorgang fuhr er von der Zapfsäule los und touchierte anschließend mit seinem Anhänger die Zapfsäule. Aus dieser trat für kurze Zeit Gas aus, welches durch das Schutzsystem gestoppt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- EUR.

Verkehrsunfall

Am Samstag, 18.09.2021 um 15:43 Uhr befuhr eine 76-jährige eBike-Fahrerin aus Hünstetten den Fahrradweg von Dietkirchen nach Limburg. In Höhe der Straße „In den Bergen“ übersah sie die hier aufgestellten Absperrpfosten und prallte gegen diese. Sie stürzte und wurde mit Verdacht auf einen Oberschenkelbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 200,- EUR.

Verkehrsunfall

Am Samstag, 18.09.2021 um 15:47 Uhr befuhr ein 61-jähriger Krad-Fahrer aus Weilmünster die L 3449 aus Fahrtrichtung Haintchen kommend in Fahrtrichtung Niederselters. Kurz nach der Einmündung „In der Fußnet“ verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit der Leitplanke und wurde zurück auf die Straße abgewiesen. Hier stürzte er mit dem Krad und kam auf der Gegenfahrbahn unter seinem Krad zum Liegen. Er wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und ins Krankenhaus Limburg eingeliefert. Am Krad und der Leitplanke entstand Sachschaden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.