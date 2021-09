Neustadt: Impfen ohne Termin – Sonderimpfaktion mit Kino-Gutscheinaktion am 24. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Nur mit einer möglichst hohen Impfquote kann der aktuell hohen Infektionsquote wirksam begegnet werden, darauf weist die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße hin. Daher findet am Freitag, 24. September 2021, in der Zeit von 15:00 – 20:00 Uhr eine weitere Sonderimpfaktion im Landesimpfzentrum Neustadt (Chemnitzer Straße 2) statt. Das Neustadter Cineplex-Kino unterstützt die Aktion mit 300 Freikarten, die an die Impfwilligen ausgegeben werden.

Geimpft wird BioNTech und Johnson&Johnson. Während der Impfstoff von Johnson&Johnson erst ab 18 Jahren zugelassen ist, können sich mit BioN-Tech bereits Kinder ab 12 Jahren impfen lassen.

Da das Landesimpfzentrum Neustadt zum 30. September 2021 schließen und ab dem 01.Oktober 2021 in den Stand-By-Modus übergehen wird, erfolgt bei der Sonderimpfaktion lediglich die Erstimpfung im Impfzentrum. Die Zweitimpfung müssen sich Interessierte beim Hausarzt oder beim Landesimpfbus einholen. Sollte der Hausarzt keine Impfungen mehr durchführen oder hat der Impfling keinen Hausarzt, so kann die Kassenärztliche Vereinigung (Tel. 116 117) Ärzte benennen, die Impfungen anbieten. Bei Johnson&Johnson ist keine Zweitimpfung erforderlich.

Minderjährige im Alter von 12 bis 15 Jahren können sich nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person impfen lassen. Bei Minderjährigen ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung, hier ist keine Begleitung der Sorgeberechtigten erforderlich. Die Einverständniserklärung steht auf der Homepage der Stadtverwaltung unter https://www.neustadt.eu/Corona-Impfzentrum zum Herunterladen zur Verfügung.

An der Sonderimpfaktion gelten die üblichen Voraussetzungen: Personalaus- weis und falls vorhanden den Impfpass.

Nach der durchgeführten Impfung dürfen sich alle Teilnehmerinnen und Teil- nehmer der Aktion über eine Freikarte für das Cineplex Neustadt (WICHTIG: nur solange der Vorrat reicht) freuen. Schnell sein lohnt sich!

Weitere Fragen rund ums Thema Impfen werden beantwortet unter https://corona.rlp.de/de/impfen sowie telefonisch bei der Landeshotline 0800 /

5758100.