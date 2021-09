Kreis Bad Dürkheim: Kurse der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim im Oktober 2021

Bad Dürkheim – Kurse der kvhs Bad Dürkheim für Oktober 2021.

Sturzprophylaxe

Stürze bei Menschen fortgeschrittenen Alters sind meist mit unangenehmen Folgen verbunden. Ziel ist die Vermeidung von Stürzen. Mit praktischen Übungen werden Beweglichkeit, Gleichgewichtssinn und Reaktionsvermögen geschult. Es wird gelernet, den Körper bewusster wahrzunehmen. Kleine Qi Gong-Elemente sorgen für Entspannung sowie Verbesserung der Koordination und Konzentration. Zudem wird die Muskulatur positiv beeinflusst. Die Übungen können zu Hause selbstständig weitergeführt werden. In der theoretischen Anleitung lernen Sie, Gefahrenquellen zu erkennen.

Schwerpunkt: Gleichgewicht

9x ab Dienstag 5. Oktober, 14 bis 15 Uhr, venice beach Grünstadt, 59 €

Anmeldung: kvhs Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Mehr Solidarität! Eine Onlineseminarreihe für Frauen

Ein Mann ist keine Altersvorsorge – Warum finanzielle Unabhängigkeit von Frauen wo wichtig ist

In dieser Onlineseminar können sich Frauen online über verschiedene Aspekte von Solidarität unter der Geschlechterperspektive informieren. Zu verschiedenen Themen erhalten Sie von Expertinnen wichtige Hintergrundinformationen und interessante Diskussionsanreize. Am Ende der Vorträge können den Referentinnen über einen Chat Fragen gestellt werden.

Eine Anmeldung nur zu einzelnen Terminen ist möglich. Die Onlineseminare werden kostenfrei angeboten, da die Kosten durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz zur Gleichstellung von Mann und Frau übernommen werden.

Viele Frauen stehen finanziell auf eigenen Beinen. Aber immer noch – oder auch wieder – gibt es Frauen, die sich in einer Partnerschaft beruflich einschränken und darauf vertrauen, dass sie durch ihre Ehe abgesichert sind. Die Realität sieht oft anders aus und nach einer Trennung verlieren Frauen häufig ihre finanzielle Basis, auf lange Sicht droht Altersarmut. Helma Sick räumt mit Illusionen auf und zeigt an konkreten Beispielen, was Politik, Wirtschaft und Frauen selbst, auch zusammen mit ihren Partner*innen, dagegen tun können.

Referentin: Helma Sick, Kolumnistin und Finanzexpertin. Sie hat gemeinsam mit der ehemaligen Bundesministerin Renate Schmid das Buch „Ein Mann ist keine Altersvorsorge – Warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist“ herausgebracht.

Mittwoch, 6. Oktober, 20 bis 21 Uhr

Anmeldung: kvhs Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Englisch-Ferienkurs für Schüler

Dieses Angebot ist speziell für die Klassenstufen 8-10 entwickelt, die ihre Kenntnisse der englischen Grammatik, Wortschatz, Textverständnis und Kommunikation wiederholen und festigen möchten. Es werden alle englischen Zeiten wiederholt und ausführlich geübt, außerdem Vokabular und Kommunikationsfähigkeit trainiert. Um den bestmöglichen Lernerfolg zu erzielen, findet der Kurs weitestgehend auf Englisch statt. Der Kurs findet von

Montag, 11. bis Mittwoch, 13. Oktober von 9 bis 13 Uhr in den Räumen der kvhs-Geschäftsstelle statt und kostet 45 €.

Anmeldung: kvhs Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Fotos mit Fotobüchern schön präsentiert

Schritt für Schritt lernen, ein schönes Fotobuch zu kreieren und die Bilder geordnet und ansprechend zu präsentieren. Mit Hilfe der kostenlosen Fotobuch-Software von CEWE lassen sich Bilder zu einem individuellen Buch zusammenstellen. Die Fotos werden am PC ausgewählt, bearbeitet und zusammengestellt, so dass daraus dann ein gebundenes Buch erstellt wird. Der Kurs findet 3 mal ab Dienstag, 26. Oktober von 14 bis 17 Uhr in den Räumen der kvhs-Geschäftsstelle statt und kostet 52 €.

Anmeldung: kvhs Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Online-Kurs: Blitzküche für Gäste

Kochen im Livestream: Machen Sie vom heimischen Herd aus einfach mit!

Keine Zeit bzw. Lust Stunden in der Küche zu verbringen und dennoch liebe Gäste kulinarisch zu verwöhnen? Abhilfe schaffen wir mit pfiffigen Rezepten, die schnell zubereitet sind, gut gelingen und dennoch etwas Besonderes sind. Ebenfalls zaubern wir im Handumdrehen Leckereien für überraschende Gäste. Nebenbei werden Tipps und Tricks gezeigt, wie bei der Zubereitung Zeit gespart werden kann.

Anmeldeschluss: 20.10.

Mittwoch 27.10., 18.00 bis 19.30 Uhr, 18 €

Anmeldung: kvhs Bad Dürkheim, 06322/961-2403

online-Anmeldung unter www.kvhs-duew.de