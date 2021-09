Nach einer langen Winterzeit ist jetzt die Zeit gekommen, in der Sie wieder gerne das Haus verlassen und die schönste Zeit des Jahres an der frischen Luft verbringen.

Endlich – Bestimmt haben Sie sich schon danach gesehnt, ein wenig shoppen zu gehen, um sich neue Sommerkleidung auszusuchen und diese dann auch gleich abends bei einem Dinner bei Kerzenschein oder einem Open-Air-Konzert einzuweihen.

Was liegt dann näher, ebenso stilvoll schlafen zu gehen, wenn Sie glücklich, aber müde wieder nach Hause kommen? Mit neuer luftiger, sommerlicher Nachtwäsche für Damen gelingt Ihnen dies garantiert. Viele Anbieter wie zum Beispiel dieser haben eine große Auswahl an Nachtwäsche aus natürlichen Materialien wie Bio-Baumwolle, die nicht nur sexy aussieht, sondern auch Ihren Körper umschmeichelt und beweist, dass Wäsche zum Schlafen alles andere als langweilig sein muss.

Auch tagsüber überwiegen im Sommer die farbenfrohen Pastelltöne mit floralen Mustern oder auch kräftige Unifarben. Mit einem leichten Kleid aus Baumwolle sind Sie immer gut gekleidet, es bedeckt die Haut ausreichend vor zu intensiver Sonneneinstrahlung und bietet andererseits ein angenehmes, kühles Tragegefühl durch den atmungsaktiven Stoff. Mutige kombinieren knappe Shorts mit frechen T-Shirts mit witzigen Druckmotiven. Abends und nachts bieten sich Kombis aus Leinen an, die bequem und elegant zugleich sind, und mit denen Sie auch bei spontanen Plänen immer perfekt gekleidet sind.

Stilvolle Pläne für die Sommerzeit

Das Candlelight-Dinner ist sicherlich einer der ersten Pläne, der Ihnen in den Sinn kommt, wenn die Nächte wärmer werden. Aber davon abgesehen gibt es noch viel mehr Sachen, die auf Sie warten. Gerade in unseren Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen besteht eine lange Tradition von kulturellen Events, die Auge und Ohr erfreuen und sich wohltuend von den lauten, multimedialen Massenveranstaltungen in einigen Großstädten unterscheiden. So bietet Ihnen zum Beispiel das Musikfest Speyer 2021 garantiert stilvolle Unterhaltung an sechs Tagen von Ende Juni bis Anfang Juli.

Zahllose klassische Konzerte in den drei Regionen finden während des ganzen Sommers unter strengen Hygienevorschriften statt, das Angebot reicht von erstklassigen Solisten und Konzerten der deutschen Staatsphilharmonie bis hin zu internationalen Stars des Blues, Gospel und Jazz. Auch Freunde des Theaters kommen auf ihre Kosten: Die Freilichtbühnen bieten auch dieses Jahr wieder ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm, wie zum Beispiel der Limburg Sommer 2021 in Bad Dürkheim.

Stilvoll Ihren Garten gestalten

Auch bei sich zuhause können Sie mit Familie und Freunden stilvoll den Sommer verbringen, dazu müssen Sie nicht immer ausgehen. Vielleicht haben Sie Lust, Ihren Garten „landfein“ zu machen und von den Resten des Winters zu befreien. Pflanzen Sie einige farbenfrohe Stauden und Sommerblumen und gönnen Sie sich neue Gartenmöbel, die gut zur Architektur Ihres Hauses passen. Aber auch ein kleiner Freisitz vor Ihrer Wohnung oder ein Dacheinschnitt über den Dächern der Stadt sind wundervolle Plätze, um es sich mit Ihren Liebsten bei einem Glas Wein gemütlich zu machen.

Egal, ob es sich um einen großen Garten oder nur ein kleines Fleckchen an Ihrer Wohnung handelt, wichtig ist in erster Linie, das Sie ihm einen individuellen Stil geben. Versuchen Sie eine Gestaltung, die einer bestimmten Idee, einem Thema folgt. Ökologische Wildblumenlandschaft oder englischer Ziergarten? Grüne Oase oder japanischer Steingarten? Finden Sie den Leitfaden, der zu Ihnen passt, und gestalten Sie Ihren Garten mit Liebe zum Detail, umso stilvoller werden Sie ihn anschließend einweihen können!