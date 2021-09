Neun Gartenstühle gestohlen

Darmstadt (ots) – Die Bestuhlung einer Shisha Bar in der Elisabethenstraße geriet am vergangenen Wochenende in den Fokus von Dieben. Die Täter ließen insgesamt neun Stühle von der Außenanlage mitgehen. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Sonntag, 3 Uhr und 5 Uhr eingegrenzt.

Die ermittelnde Polizei in Darmstadt (K43) hofft, dass die Täter möglicherweise beim Abtransport ihrer Beute beobachtet werden konnten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib der Stühle geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Katalysator ausgebaut und entwendet

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Auf den Katalysator eines braunen Opel Vectra hatten es Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch (11.8.) und Montag (30.8.) abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Auto im Pfannmüllerweg als es in das Visier der Täter gerät, die das Fahrzeugteil ausbauten und sich damit auf und davon machten.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Zeugenhinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Darmstadt (ots) – Darmstadt – Am Freitag (27.08.) um kurz vor 23 Uhr kam es in der Erbacher Straße/Ecke Merckstraße zu einem Verkehrsunfall. Nur durch das beherzte Eingreifen einer 18-jährigen Autofahrerin wurde schlimmeres verhindert. Ein bisher unbekannter Radfahrer missachtete nach ersten Ermittlungen die Vorfahrt der Autofahrerin.

Diese sah ihre einzige Chance, einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern, darin, ihr Auto gegen ein geparktes Auto zu steuern. Der Radfahrer fuhr einfach weiter, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf den Radfahrer oder den Unfallhergang geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 41110.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit 5 Verletzten

Münster (ots) – Am Sonntag 29.08.2021 gegen 21:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit insgesamt 5 Verletzten in Münster. Ein 38-jähriger Golffahrer aus Eppertshausen verlor Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Golf. Er kollidierte mit einem hohen Bordstein und anschließend frontal mit einem Baum. Hierdurch wurde der Fahrer und die 4 Mitfahrer zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die eingesetzte Streife bemerkte vor Ort deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer, weshalb dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 EURO. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren neben 2 Streifen der Polizeistation Dieburg 5 Krankenwagen, ein Notarztwagen, ein Löschzug der Feuerwehr Münster und ein Abschleppdienst im Einsatz gewesen.

Groß-Gerau

Schwerer Verkehrsunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Groß-Gerau/BAB67 (ots) – Schwerste Verletzungen erlitt der Fahrer eines Sportwagens am Sonntag Mittag um 12:00 Uhr auf der BAB 67 kurz vor dem Rüsselsheimer Dreieck von Darmstadt kommend, als er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war kein anderes Fahrzeug an dem Unfallhergang beteiligt.

Der 64-jährige Mann aus dem Landkreis Böblingen schleuderte unter die rechten Schutzplanken und kam in der Böschung zum Endstand. Hierbei zog sich der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Sein Pkw wurde bei dem Unfall sehr stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 60.000 EUR. Besondere Erwähnung soll hier die Hilfsbereitschaft anderer Verkehrsteilnehmer finden, die direkt nach dem Unfall Erste Hilfe leisteten.

Festnahme und Durchsuchung nach Rollerdiebstahl

Mörfelden-Walldorf (ots) – Polizeistreifen haben in der Nacht zum Dienstag (31.08.) einen 19-Jährigen nach einem Rollerdiebstahl vorläufig festgenommen. Gegen 20 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf ein mit zwei Personen besetzter Motoroller auf. Beide trugen keinen Helm, weshalb sich das Streifenteam zu einer Kontrolle entschied. Anstelle auf die Anhaltesignale zu reagieren, gab der Fahrer Gas.

In einem Wohngebiet in Walldorf gelang dem Duo zunächst die Flucht. Polizeistreifen konnten schließlich die Herkunft der Rollers ermitteln, der in der Kelsterbacher Straße entwendet wurde. Nach der Verfolgung von frischen Reifenspuren entdeckten die Streifen das entwendete und unter einer Plane abgdeckte Kraftrad neben einem Wohnwagen in der Kelsterbacher Straße. Bei dem Bewohner des Wohnwagens klickten schließlich vor Ort die Handschellen.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordneten Durchsuchung des Wohnwagens beschlagnahmten die Einsatzkräfte 20 Gramm Haschisch und Marihuana. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige muss sich jetzt unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zum zweiten, bislang noch unbekannten Mann dauern an.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Fr., 27.08., zwischen 10.15 und 19.15 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Bahnhof Walldorf in der Farmstraße ein geparkter schwarzer Pkw Audi am Heck beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Gemarkung Viernheim/BAB6 (ots) – Am Samstagabend 28.08.2021 befuhr ein 20-jähriger Mann aus Mannheim gegen 19.00 Uhr mit seinem PKW Audi die A 6 von Mannheim Richtung Viernheim. Aufgrund eines Reifenplatzers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über alle Fahrstreifen nach rechts, wo er mit einem dort befindlichen Pkw Seat Altea kollidierte. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Audi nach links in die Schutzplanken abgewiesen und kam unfallbeschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der auf dem rechten Fahrstreifen befindliche PKW Seat Altea wurde nach rechts in die Böschung geschleudert, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und unfallbeschädigt auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt.

Die Insassen des Seat Altea, ein 58-jähriges Ehepaar sowie deren 18-monatiges Enkelkind wurden bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt und mit den alarmierten Rettungskräften in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Das Kleinkind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen.

Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie die Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn 6 von Viernheim kommend in Fahrtrichtung Norden für den Verkehr bis 20.30 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren eine Streifenwagenbesatzung, sowie sieben Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr.

