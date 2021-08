51-jähriger Mann droht im Altrhein zu ertrinken

Lampertheim-Wehrzollhaus (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Samstagmittag 14.08.2021 Hilferufe, die er im Bereich des Parkplatzes Wehrzollhaus gehört habe. Eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim konnte bereits von der Heubrücke aus, die über den Altrhein führt, eine Person im Fluß treiben sehen. Die Beamten erkannten rasch, dass der Mensch immer wieder unter Wasser geriet.

Der nach Hilfe rufende Mann hatte offensichtlich keine Kraft mehr, selbstständig ans rettende Ufer zu schwimmen. Ohne zu zögern legte ein Polizist Teile seiner Uniform ab, schwamm zu der Person, die in der Mitte des Altrheins trieb und brachte ihn an das rettende Ufer. Die im Vorfeld alarmierte Rettung war bereits vor Ort.

Äußerlich unverletzt berichtete der 51-jährige Mann aus Worms, dass er bereits seit 2 Stunden im Wasser treiben würde. Er habe einer inneren Stimme gefolgt. Zur ganzheitlichen Untersuchung wurde der 51-Jährige in eine Fachklinik gefahren.

Drogen und Fahren ohne Führerschein

Lampertheim (ots) – Beamte der Polizeistation Lampertheim Viernheim führten in der Nacht von Freitag auf Samstag (13.08./14.08) im Stadtgebiet Lampertheim verstärkt Kontrollen hinsichtlich Alkohol-/ und Drogenkonsum durch. Insgesamt wurden hierbei 25 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei konnte ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg festgestellt werden, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es besteht der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Kokain konsumiert hatte. Ein Blutergebnis wird genauen Aufschluss hierüber geben.

Mit 1,67 Promille konnte im Rahmen dieser Kontrollen auch ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Neckar-Kreis festgestellt werden, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ebenfalls ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Bergstraße verantworten. Er konnte dem Beamten ebenfalls keinen Führerschein vorlegen.

Gegen alle drei Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, in dem sie sich nun verantworten müssen.

Schwarzer Mercedes in der Rudi-Wünzer-Straße angefahren

Wald-Michelbach (ots) – Die Polizei in Wald-Michelbach sucht Zeugen, die eine Unfallflucht zwischen Samstag (14.08.), 14 Uhr und Sonntag (15.08.), 2.30 Uhr in der Rudi-Wünzer-Straße gegenüber des sich dort befindlichen Sportplatzes beobachtet haben. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen dort geparkten schwarzen Mercedes.

An der Fahrertür ist ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstanden. Da an der Tür weiße Lackspuren zurückblieben, wird davon ausgegangen, dass das Unfallfahrzeug eine weiße Farbe hat. Das gesuchte Fahrzeug müsste einen sichtbaren Schaden an der rechten Fahrzeugseite haben.

Der verantwortliche Unfallverursacher sowie Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06207/ 9405-0 mit der Polizei in Wald-Michelbach in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

29-jähriger Exhibitionist per Haftbefehl gesucht

Darmstadt (ots) – Ein 29-jähriger Mann hat sich am Sonntagmittag 15.08.2021 gegen 13.30 Uhr gegenüber einer 36-jährigen Frau im Herrngarten entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Im Rahmen einer sofort nach ihrer Alarmierung eingeleiteten polizeilichen Fahndung, konnten die Ordnungshüter den Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Es stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen eines Eigentumsdelikts bestand.

Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen zu verantworten haben.

Widerstand bei Festnahme – Polizei nimmt gesuchten 35-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – Streifen des 1. Polizeireviers haben am Samstagabend 14.08.2021 einen per Haftbefehl gesuchten 35-Jährigen in einem Supermarkt im Stadtteil Kranichstein festgenommen. Bei dem Einsatz leistete der Mann Widerstand und verletzte eine Polizistin und zwei Polizisten. Gegen 20.15 Uhr konnte der Gesuchte nach einem Hinweis in einem Geschäft in der Grundstraße ausgemacht werden.

Gegen die anschließende Festnahme wehrte er sich und versuchte sich loszureißen. Schließlich gelang es den Streifen, den 35-jähirgen Mann zu überwältigen. Unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls hatte ihn die Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er die nächsten Monate hinter Gittern verbringen muss.

Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Seinen Dienst einstellen musste hingegen ein weiterer Polizist aufgrund erlittener Verletzungen. Der Inhaftierte muss sich jetzt zusätzlich wegen des Verdachts des Widerstands in einem Verfahren strafrechtlich veranworten.

Unfallflucht im Schottener Weg – Zeugenaufruf

Darmstadt (ots) – In der Zeit von Freitag (30.07.), 20:00 Uhr bis zum Sonntag (01.08.), 16:00 Uhr kam es in Darmstadt, Schottener Weg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer 1er BMW am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne seine Daten am Fahrzeug zu hinterlassen oder den Unfall polizeilich zu melden.

Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151 / 969-41110.

Von Bewohner bei Einbruch überrascht – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Sonntag (15.8.) sein Unwesen in einem Wohnhaus in der Ringstraße trieb und hierbei von einem Bewohner überrascht wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Unbekannte gegen 4 Uhr Zutritt zum Einfamilienhaus und durchsuchte mehrere Räume nach potentieller Beute. Im Schlafzimmer angekommen, wurde der ungebetene Gast von dem Bewohner überrascht. Daraufhin suchte er umgehend das Weite. Ersten Erkenntnissen zufolge, erbeutete er dennoch unter anderem einen Geldbeutel und ein Mobiltelefon.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtige wurde auf 1,70 – 1,80 Meter groß geschätzt. Er soll zwischen 20-30 Jahre alt gewesen sein und eine rote Basecap getragen haben. Seine Haare wurden als dunkel beschrieben. Er trug eine Bauchtasche.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Nach Einbruch in Kindergarten Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein Kindergarten in der Ludwigshöhstraße rückte im Tatzeitraum zwischen Donnerstag- (12.8.) und Sonntagmorgen (15.8.) in das Visier Krimineller. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten die Kriminellen in die Kindertagesstätte. Im Inneren angekommen durchwühlten sie mehrere Räume auf der Suche nach Beute.

Was die Kriminellen entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Ersten Schätzungen zufolge soll sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Geldautomat von Unbekannten manipuliert – Polizei ermittelt wegen Skimming

Darmstadt (ots) – Weil sie eine ungewöhnliche Vorrichtung an dem Geldautomaten ihrer Bankfiliale feststellte, alarmierte eine 44-Jährige die Polizei. Bereits am Samstag 07.08.2021 hat sich der Vorfall am Luisenplatz zugetragen. Dort haben bislang Unbekannte eine Vorrichtung an einem Geldautomaten angebracht, mit dem Ziel an die Bankdaten und schließlich an das Geld der Bankkunden zu gelangen.

Eine aufmerksame 44-Jährige stellte die ungewöhnliche Vorrichtung fest und alarmierte gegen 13.10 Uhr die Polizei. Die eingesetzte Polizeistreife konnte daraufhin zwei verschiedene technische Veränderungen, sogenannte “Skimming”-Geräte, feststellen.

Durch die Demontage und Sicherstellung der Geräte konnte in diesem Fall die betrügerische Nutzung der bis dahin erlangten Kartendaten glücklicherweise verhindert werden.

Zum Ausspähen der PIN brachten die Kriminellen in diesem Fall unter anderem ein Aufsatzkartenlesegerät an.

Für den Fortgang der Ermittlungen fragen die Beamtinnen und Beamten, wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den zusätzlich angebrachten Geräten geben kann. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats (ZK50) sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

Achten Sie bei der Nutzung im Bereich von Servicestellen von Banken auf “auffällige” Geräte und Veränderungen. Sowohl beim Zugang zu den Räumlichkeiten wie auch insbesondere bei der Nutzung von Geldausgabeautomaten.

Geben Sie Ihre PIN niemals an einem Türöffner eines Bankinstitutes ein. Kein Geldinstitut verlangt für den Zugang zum Geldautomaten die Eingabe der PIN. Der Kartenleser hat immer nur die Funktion des Türöffners. Verständigen Sie in solchen Fällen die Polizei und das Geldinstitut.

Decken Sie während der PIN-Eingabe das Tastaturfeld mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (z. B. Geldbörse, Blatt Papier) als Sichtschutz vollständig ab. Das erschwert das “Ausspähen” per Kamera oder Foto-Handy erheblich.

Nutzen Sie keinen Geldausgabeautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint, wie beispielsweise angebrachte Leisten oder Verblendungen, abstehende und lockere Teile, Spuren von Kleber rund um den Kartenschlitz.

Wenn Sie feststellen, dass sich die Bankkarte schwerer als sonst in den Automaten einstecken lässt, brechen Sie den Vorgang ab. Bei Verdacht auf Manipulation sollten Sie den Automaten nicht nutzen. Verständigen Sie die Polizei, um mögliche Spuren sichern zu können.

Melden Sie jede verdächtige Feststellung oder Veränderung unmittelbar der zuständigen Polizei-Dienststelle oder wählen Sie den Notruf 110!

Imbiss im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein Imbiss in der Dieburger Straße geriet in der Nacht zum Samstag (14.8.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 02.30-03 Uhr unter Gewalteinwirkung ins Innere.

Beute machten die ungebetenen Gäste nach jetzigem Stand nicht, woraufhin sie flüchteten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

38-Jähriger nach Widerstand und Festnahme in Haft – 2 Beamte verletzt

Mühltal (ots) – Ein 38-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme am Sonntagabend 15.08.21 in Haft und muss sich zusätzlich wegen des Verdachts des Widerstands sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt befand sich aufgrund einer anderen Einsatzlage im Stadtteil Nieder-Beerbach, als sie gegen 20.15 Uhr zufällig auf den Mann aus Mühltal trafen.

Unter anderem wegen Urkundenfälschung war er von der Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Fahndung ausgeschrieben. Als ihn die Streife festnehmen wollte, leistete er Widerstand und ergriff die Flucht auf ein dortiges Grundstück. Auch seine Mutter attackierte die Beamtin und den Beamten, die leichte Verletzungen davontrugen.

Mit Unterstützung weiterer Streifen und Dank dem Einsatz eines Diensthundes konnte

der 38-jährige Mann schließlich gestellt und festgenommen werden.

Im Anschluss brachten ihn die Einsatzkräfte in eine Justizvollzugsanstalt, wo er die nächsten 13 Monate hinter Gittern verbringen muss.

Die Polizisten erstatteten zudem Strafanzeige gegen die 67-jährige Mutter.

Unbekannte Vandalen haben es auf Heuballen abgesehen

Münster (ots) – Auf mehrere Heuballen hatten es bislang unbekannte Vandalen am Samstagabend (14.8.) abgesehen. Die Heuballen wurden gegen 21.30 Uhr auf einem Feld bei der Straße “Im Seerich” abgeladen. Als der Besitzer gegen 21.45 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die 20 Ballen aufgeschnitten wurden. Auch das Abdeckvlies wurde hierbei beschädigt.

Weshalb die Unbekannten ihrer Zerstörungswut an den Heuballen freien Lauf gelassen haben, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt

Pfungstadt (ots) – Fast doppelt so schnell wie erlaubt war ein 34-Jähriger am Sonntagmittag (15.08.) auf der Heidelberger Landstraße unterwegs. Mit 132 km/h statt der dort erlaubten 70 km/h hatten Streifenteams den Mann aus Darmstadt hier gemessen. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld von 440 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Die Messung fand im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf Höhe der Kaserne zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr statt. Insgesamt 14 weitere Verkehrsteilnehmer zogen die Einsatzkräfte in dem Zeitraum aus dem Verkehr. Da sie jedoch maximal 20 km/h mehr als erlaubt auf dem Tacho hatten, mussten sie lediglich ein Verwarngeld aufbringen.

Groß-Gerau

Mann nach Streit durch Messerstich verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Sonntagabend 15.08.21 kam es gegen 20.40 Uhr in der Langener Straße zu einem Streit zwischen 2 Männer im Alter von 40 und 23 Jahren. Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde der 40-Jährige durch einen Messerstich in den Unterleib verletzt. Der Täter flüchtete zunächst vom Tatort.

Er konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in einer Gaststätte in der Rubensstraße festgenommen werden. Der Verletzte wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat in Rüsselsheim.

100 Flußkrebse geangelt – Anzeige wegen Fischwilderei

Kelsterbach (ots) – Etwa 100 Flußkrebse angelte ein 46 Jahre alter Mann am Sonntagabend (15.08.), gegen 18.20 Uhr, aus dem in einem Landschaftschutzgebiet liegenden Mönchwaldsee. Hierbei wurde er von Beamten der Polizeistation Kelsterbach sowie Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamts beobachtet,

Der 46-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Fischwilderei zu verantworten haben. Er musste zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro an Ort und Stelle hinterlegen.

29-Jähriger attackiert und bestohlen

Rüsselsheim (ots) – Ein 29-Jähriger wurde in der Nacht zum Sonntag 15.08.21 gegen 4.15 Uhr, am Bahnhofsplatz von einem Unbekannten attackiert. Der Angreifer nahm den 29-Jährigen zunächst in den Schwitzkasten und schlug ihn in der Folge. Der Kriminelle riss seinem Opfer im Rahmen der Auseinandersetzung anschließend eine Goldkette vom Hals und flüchtete mit der Beute nach der Tat zu Fuß vom Tatort.

Der 29-Jährige zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Flüchtige wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: 18 bis 21 Jahre alt, schlank, etwa 1,75 groß und dunkelbraune, mittellange Haare.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/6960.

Betrunken auf dem E-Scooter – Polizei beschlagnahmt Führerschein

Kelsterbach (ots) – Einen 38-jährigen Mann auf einem E-Scooter stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach in der Nacht zum Samstag (14.08.) gegen 3.15 Uhr in der Mörfelder Straße.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend über zwei Promille an. Der 38-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der E-Scooter von der Polizei sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Odenwaldkreis

Nägel auf der Fahrbahn beschädigten mindestens 6 Fahrzeuge

Reichelsheim (ots) – Im Zuge der Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr im Reichelsheimer Ortsteil Gumpen sucht die Polizeistation Erbach nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen 12.08.2021, 07:00 Uhr und 13.08.2021, 21:30 Uhr verteilte ein bislang unbekannter Täter mehrere etwa 3,5 Zentimeter lange Dachdeckernägel mit Tellerkopf auf der Straße Hardtweg.

An mindestens 6 Fahrzeugen, welche die hauptsächlich von Anwohnern befahrene Straße nutzen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 – 953 0 bei der Polizeistation in Erbach zu melden.

