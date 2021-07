Calden (ots) – Am Sonntag 25.07.2021 gg. 12:50 Uhr verunglückte bei einem Übungssprung ein 62-jähriger Gleitschirmsprung-Schüler aus Langen beim Landeanflug. Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten kollidierte der Mann, vermutlich aufgrund eines Lenkfehlers, in etwa 5 Metern Höhe mit einer Straßenlaterne und stürzte in die Tiefe.

Bei dem Sturz verletzte sich der Schüler im Bereich des Beckens und der Wirbelsäule. Glücklicherweise sind die entstandenen Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Der Verunglückte wurde zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Der Luftfahrtsachverständige des Regierungspräsidiums Kassel sowie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sind bereits in den Vorfall involviert.

