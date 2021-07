Kaiserslautern – Die Ermittlungsbehörden gehen mittlerweile davon aus, dass Diana Bodi vorsätzlich getötet wurde.

Ihre Leiche war am 14. Dezember 2020 in der Staubörnchenstraße in Kaiserslautern aufgefunden worden. Mit einem Video sucht jetzt die Polizei nach einem Verdächtigen. Der Mann könnte am 12. Dezember 2020 zwei Passanten, die mit einem Hund unterwegs waren, in der Rosenstraße aufgefallen sein.

Leiche möglicherweise mit Einkaufswagen transportiert

Wer erkennt den Mann?

Nach dem Auffinden der Toten nahm eine Sonderkommission bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern die Ermittlungen auf. Die Beamten sicherten Spuren, unter anderem die Aufzeichnung einer Überwachungskamera des Parkhauses in der Rosenstraße. Das Parkhaus Central befindet sich in der Nähe zum Fundort der Leiche. Bei der immer noch andauernden Auswertung des umfangreichen Videomaterials sind die Ermittler auf eine männliche Person aufmerksam geworden. Der Mann läuft mehrfach vor dem Parkhaus in der Rosenstraßeauf und ab und zieht schließlich einen Einkaufswagen hinter sich her. Auf der unteren Ablage des Wagens transportiert er einen größeren, weißen Gegenstand. Bei diesem Gegenstand könnte es sich um die verpackte Leiche von Diana Bodi handeln.

Durch die Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Gegenstand in der Nähe des Parkhauses aufgeladen wurde. Für die Ermittler steht deshalb fest, dass sich die Person an der Örtlichkeit auskennt, regelmäßig dort aufhält oder ihren Wohnsitz im Nahbereich hat. Bei dem Mann auf dem Video muss es sich nicht um den Täter handeln.

Staatsanwaltschaft und Mordkommission bitten um Mithilfe

Wer kann Hinweise geben?

Ist Ihnen die Person, die in dem Video zu sehen ist, bekannt oder können Sie Angaben zu dieser Person machen? (Das Video können Sie sich auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/D4tiPoder auf dem YouTube-Kanal der Polizei unter https://youtu.be/OVVMShokUTM anschauen.)

Haben Sie, am 12. Dezember 2020, zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, im Bereich Staubörnchenstraße, Richard-Wagner-Straße, Humboldtstraße, Rosenstraße, Alleestraße, Eisenbahnstraße und dem Einkaufszentrum „K in Lautern“ eine Person mit einem Einkaufswagen gesehen?

Haben Sie in diesem Bereich Geräusche wahrgenommen, wie sie beim Ziehen eines Einkaufswagens über die Straße oder den Gehweg entstehen?

Sind Ihnen andere Geräusche aufgefallen?

Ist Ihnen in diesem Zeitraum oder davor, eine männliche Person aufgefallen, die einen größeren, weißen Gegenstand ohne Einkaufswagen transportierte?

Haben Sie, am 12. Dezember 2020, zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, im Bereich Staubörnchenstraße, Richard-Wagner-Straße, Humboldtstraße, Rosenstraße, Alleestraße, Eisenbahnstraße und dem Einkaufszentrum „K in Lautern“ einen leerstehenden Einkaufswagen gesehen?

Ist Ihnen die Person in dem Video, im Bereich des Hauptbahnhofs oder im Bereich der Innenstadt, insbesondere der Staubörnchenstraße, aufgefallen?

Verfügen Sie über sonstige Informationen, die der Polizei weiterhelfen können?

Zeugen könnten Verdächtigen mit Einkaufswagen gesehen haben

Wer sind die Passanten mit dem Hund?

Weiterhin werden eine Frau und ein Mann gesucht, die am Abend des 12. Dezember 2020, mit einem Hund in der Rosenstraße spazieren waren. Aufgrund der zeitlichen Nähe ist es sehr gut möglich, dass sie dem Unbekannten begegnet sind. Die Frau trug eine silbergraue Winterjacke mit Kapuze und eine rote Mütze. Der Mann war mit einer schwarzen Winterjacke und einer schwarzen Mütze bekleidet. Bei dem Hund handelt es sich vermutlich um einen Golden Retriever oder hellen Labrador.Sollten Sie sich aufgrund der Beschreibungen wiedererkennen oder Hinweise zu der Frau und dem Mann mit dem Hund geben können, melden Sie sich bitte dringend bei der Polizei.

10.000 Euro Belohnung

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt.

*Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Unter der Telefonnummer 0152 11970863 ist auch ein anonymes Hinweistelefon eingerichtet.

*Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Bedienstete bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört.