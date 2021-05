Scheibe an Haltestelle zerstört

Am 24.05.2021, gegen 22.45 Uhr, stellten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit eine beschädigte zersplitterte Scheibe an der Haltestelle „Rohrlachstraße“ fest.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Versuchter Überfall auf Taxifahrer

Am 24.05.2021, gegen 21.15 Uhr, nahm ein Taxifahrer einen Fahrgast am Berliner Platz auf und fuhr mit ihm zur Sternstraße. Als er von ihm das Fahrgeld von knapp 10 Euro haben wollte, versteckte der Fahrgast seinen Arm im Pullover und forderte vom Taxifahrer die Herausgabe von Bargeld, so dass der Taxifahrer sich unsicher war, ob dieser eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand in der Hand hatte. Anstelle ihm Geld auszuhändigen, rief er daraufhin über Notruf die Polizei. Nachdem die Polizeibeamten eintrafen, holten sie den Fahrgast aus dem Taxi, brachten ihn zu Boden und fixierten ihn mit Handschellen. Daraufhin erklärte der 56-jährige Fahrgast, dass es eine dumme Idee von ihm gewesen sei und er ursprünglich die Fahrtkosten auch zahlen wollte. Eine Waffe hatte er nicht dabei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille.

Couragierter Kunde stellt Dieb in Tankstelle

Am 24.05.2021, gegen 11.15 Uhr, betrat ein 56-Jähriger eine Tankstelle in der Sternstraße, nahm drei Dosen Tabak im Gesamtwert von etwa 90 Euro und legte sie in seine mitgeführte Reisetasche. Als er daraufhin zügig die Tankstelle verlassen wollte, ohne den Tabak zu bezahlen, beobachtete dies ein aufmerksamer 28-jähriger Kunde und hielt den 56-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Versuchter Taschendiebstahl am Bahnhof Mitte

Am 24.05.2021, gegen 17:15 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter auf einer Rolltreppe am Bahnhof Mitte etwas aus dem Rucksack einer 60-Jähigen zu entwenden. Diese hatte sich mit dem Mann auf der Treppe befunden und gemerkt, wie dieser den Reißverschluss ihres Rucksacks öffnete. Als die 60-Jährige den Unbekannten daraufhin ansprach, habe er sie beleidigt und sei weggerannt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,60 m groß, dünn, etwa 25 Jahre, kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Hose sowie einen schwarzen, knielangen Mantel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rucksack aus Auto gestohlen

Eine 37-Jährige parkte ihren Mercedes-Benz am Pfingstmontag, gegen 15:30 Uhr, in der Hebelstraße. Als sie gegen 20:10 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass sich eine unbekannte Person Zugang zu ihrem Fahrzeug verschafft und hieraus einen Rucksack samt Inhalt gestohlen hatte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.