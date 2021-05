Pfinztal: Kunstausstellung von k/g-projects Klaus Eppele/Günter Weiler vom 01. bis 28. Juni 2021

Karlsruhe – Der Karlsruher Fotograf Klaus Eppele und der abstrakt malende Künstler Günter Weiler aus Waldbronn stellen ihre übermalten Fotografien vom 1. Juni bis zum 28. Juni 2021 im Kunstschaufenster Pfinztal aus.

Die beiden Künstler haben unter dem Namen „k/g-projects Klaus Eppele/Günter Weiler“ das Gemeinschaftsprojekt „FOTOS | FARBE | FANTASIE.“ ins Leben gerufen. Bei diesem innovativen Projekt übermalt Günter Weiler auswählte Fotografien von Klaus Eppele, um daraus neue künstlerische Ausdrucksweisen zu kreieren.

Eine Auswahl ihrer Werke präsentieren Eppele und Weiler im Juni 2021 im Kunstschaufenster in Pfinztal-Berghausen, Karlsruher Straße 102. Die Arbeiten können jederzeit in den und durch die Schaufenster betrachtet werden. Geplant ist, die Ausstellung samstags von 11-13 Uhr für Besucher zu öffnen. Weitere Öffnungszeiten werden abhängig von aktuellen Pandemiebedingungen zeitnah auf www.bildidee.net/openup-statt-lockdown/ veröffentlicht. Auch individuelle Besichtigungstermine sind möglich.

Ausstellung Openup von k/g-projects-Klaus Eppele/Günter Weiler

Ausstellungsort: Kunstschaufenster, Pfinztal-Berghausen, Karlsruher Straße 102

Ausstellungsdauer: 1. – 28. Juni 2021

Öffnungszeiten: Samstags 11 – 13 Uhr und nach Vereinbarung

Klaus Eppele machte seine Berufung zum Beruf und ist seit 2010 freischaffender Fotograf. Seine Fotografien findet man in Zeitschriften und Werbeanzeigen sowie auf Buchtiteln, Kalendern, Webseiten und als Wandbilder in Privathaushalten und Unternehmen. Der Fotograf hat über 80 Kalender und den Bildband „Karlsruhe – Kaleidoskop einer Stadt“ veröffentlicht und ist Co-Autor/Fotograf weiterer Bücher. Siehe auch: www.bildidee.net.

Günter Weiler zählt zu den etablierten zeitgenössischen Künstlern der Region und hat sich in den vergangenen Jahren auch einen Namen in der internationalen Kunstszene sowie als Organisator zahlreicher Kunstmessen gemacht. Er arbeitet in den Genres Acrylmalerei und Bildhauerei und tritt regelmäßig mit Ausstellungen im In- und Ausland an die Öffentlichkeit. Weiler ist auch Autor des Buches „Lust auf Erfolg?“, welches ambitionierten Künstlerinnen und Künstlern Hilfestellung im Selbstmarketing geben soll, hierzu bietet der Künstler regelmäßig auch Seminare zum Thema „Künstlermarketing“ an. Siehe auch: www.galeria14.de.