Karlsruhe: Leon Jensen ist erster KSC-Neuzugang 2021/22

Karlsruhe – Der Karlsruher SC hat mit Leon Jensen seinen ersten Neuzugang für die Zweitligasaison 2021/22 verpflichtet. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom FSV Zwickau und hat im Wildpark einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

„Mit Leon Jensen haben wir unser erstes Puzzleteil für die kommende Saison gefunden. Er ist in entwicklungsfähigem Alter, gleichzeitig aber schon sehr erfahren und im Mittelfeld vielseitig einsetzbar“, so Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC.

Leon Jensen erklärte: „Ich freue mich sehr auf die 2. Liga und auf den KSC. Es gab früh Kontakt, sodass es mir früh klar war, dass es mich nur hierherzieht.“

Christian Eichner: „Leon ist ein sehr variabler Spieler. Er fühlt sich sicherlich im Zentrum am wohlsten, kann aber auch auf den Außen zum Einsatz kommen. Wir möchten ihn unterstützen, hier beim KSC den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen und gleichzeitig schürt er den Konkurrenzkampf an.“

Der gebürtige Mannheimer, der aber in Berlin aufgewachsen ist, kann bislang auf 109 Einsätze für den FSV Zwickau und den SV Werder Bremen II in der 3. Liga zurückblicken. Dabei erzielte er zwölf Treffer und bereitete sechs Tore vor. In der Saison 2018 konnte er beim F91 Düdelingen das Triple aus luxemburgischer Meisterschaft, Pokal und Ligapokal feiern. Auch in der Europa League kam er zweimal zum Einsatz.