Mannheim: GREGORIAN Masters of Chant Frühjahr 2022 am 20. Februar 2022

Mannheim – 2,6 Millionen Konzertbesucher, 1.200 Konzerte, 31 Länder, fünf Shows pro Woche: GREGORIAN haben mit ihren Tourneen in den vergangen 22 Jahren neue Maßstäbe gesetzt und sind eine der erfolgreichsten deutschen Show-Produktionen im Ausland.

GREGORIAN – Das Original ging ab dem 31.12.2019 auf große Jubiläums-Tournee, die durch 30 Hallen im deutschsprachigen Raum führen sollte. Direkt im Anschluss an die Konzerte in Deutschland, Österreich und Schweiz hatten GREGORIAN 2020 weltweit weitere 70 Konzerte geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Tournee am 11. März 2020 unterbrochen. 2022 führen GREGORIAN die Tournee neben den bereits ausverkauften Konzerten in Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz auch in weiteren Ländern fort. Dabei sind für Februar 2022 weitere neun Konzerte in Deutschland geplant. Tickets für die Deutschland-Konzerte gibt es ab Mittwoch, 19.05.2021, bei eventim.de und ab Freitag, 21.05.2021, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Auf dem zweieinhalbstündigen Programm stehen die großen musikalischen Meilensteine der beispiellosen Karriere des weltweit erfolgreichsten Chors wie „Moments Of Peace“, „Nothing Else Matters“, „With Or Without You“ sowie die Highlights aus den aufwendigen Live-Produktionen der letzten Jahre im Mittelpunkt. Frank Peterson: „Am treffendsten beschreibt den Erfolg von GREGORIAN die Kombination aus einer perfekten Songauswahl und einer großen Show-Produktion, die mit ihren aufwendigen Licht- und Bühneninszenierungen ein Gregorian-Konzert zu einer visuellen und spektakulären Show werden lässt. Ich investiere viel Zeit und Akribie in Konzeption und Umsetzung, bisher wurde dieser Aufwand bei jeder unserer Shows vom Publikum mit Standing-Ovations belohnt“.

18.02.2022 Frankfurt am Main, myticket Jahrhunderthalle

20.02.2022 Mannheim, Rosengarten