Neustadt: LGS – Digitale Bürgerinfo am 07. Juni 2021

Neustadt an der Weinstraße – Seit vergangenem September hat die Stadt Neustadt an der Weinstraße in verschiedenen Formaten über ihre Bewerbung zur Landesgartenschau (LGS) 2026 informiert und Ihre Ideen gesammelt. Leider wurde auch dieses Projekt durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt, sodass man viel weniger in direkten, persönlichen Kontakt treten konnte, als man sich das eigentlich gewünscht hätte.

Trotzdem haben die Verantwortlichen bei der Begehung vor Ort, über Befragungen und in verschiedenen digitalen Veranstaltungen interessierte Bürger*innen sowie gezielt auch Kinder und Jugendliche angesprochen, um Anregungen für die LGS-Bewerbung zu sammeln.

Im Moment läuft mit externen Partnern eine intensive Phase der Planung und Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie. Daher sind aktuell keine weiteren Beteiligungsformate geplant.

Allerdings möchte die Stadt alle Interessierten zu einer digitalen Bürgerinfo am Montag, 7. Juni 2021, von 17.30 bis etwa 20 Uhr einladen.

Was steht auf dem Programm?

die gesammelten Anregungen, Ideen und Vorschläge: Vorstellung des Ideen-Portfolios aus den Beteiligungsveranstaltungen

Was wurde aus den Ideen?: Aktueller Planungsstand der LGS-Bewerbung

eingegangene Rückmeldung: Meinungsaustausch und Feed-Back

Wie geht es weiter?: Infos zu den weiteren Schritten der Bewerbung

Die Veranstaltung wird als digitale Konferenz über Zoom angeboten. Anmeldungen sind über das Kontaktformular auf https://lgs.neustadt.eu möglich, kurz vor der Veranstaltung wird ein Link per Mail verschickt. Bitte bei der Anmeldung den „Klarnamen“ verwenden, damit der Zugang zu der Veranstaltung zweifelsfrei zugeordnet werden kann.