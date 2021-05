Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Auseinandersetzung unter Heranwachsenden/Zeugensuche – Rodgau-Hainhausen

Eine zunächst am Freitagabend gegen 21:00 Uhr ausgetragene verbale Streitigkeit unter zwei Gruppen Heranwachsender gipfelte am frühen Samstagmorgen um 01:00 Uhr in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei einer der Beteiligten verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste. Ort der Streitigkeiten war die östliche Bahngleisseite in Höhe des S-Bahnhofes Rodgau-Hainhausen, auf der eine der beiden Gruppen (4 junge Männer/1 junge Frau) von einem Einkaufsmarkt kommend in Richtung Offenbacher Landstraße/Zum Wingertsgrund lief, als man dort auf drei männliche Personen, 20-25 Jahre alt, traf. Einige Stunden später wurde der Polizeistation Heusenstamm im Bereich Zum Wingertsgrund eine Schlägerei unter mehreren männlichen Personen gemeldet. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten etwaige Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, insbesondere im Bereich der Bahngleise gegen 21:00 Uhr und sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Heusenstamm unter 06104-69080 in Verbindung zu setzen.

Feuerteufel unterwegs – Seligenstadt

Mehrere lichterloh brennende Mülltonnen in der Berliner Straße (50er Hausnummer) wurden am frühen Samstagmorgen um 01:34 Uhr der Polizei Seligenstadt gemeldet. Nach Angaben der alarmierten Feuerwehr sei eine Selbstentzündung ausgeschlossen. „Feuer aus“ konnte bereits kurz nach 02:00 Uhr gemeldet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf das Wohnhaus sei zu keiner Zeit gegeben gewesen. Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen in der Berliner Straße beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Seligenstadt unter 06182-89300 in Verbindung zu setzen.