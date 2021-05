Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 10.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Zwei Motorradunfälle am Sonntagnachmittag

Bad Dürkheim / B37 (ots) – Am Sonntag, 09.05.2021, gegen 14.00 Uhr fuhr ein 24-jähriger mit seinem Kawasaki-Motorrad die B37 in Richtung Kaiserlautern. In der Doppelkurve vor der Ortseinfahrt Frankenstein rutschte der Motorradfahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, aus und stürzte mit seinem Krad zur Seite. Glücklicherweise blieb der Motorradfahrer unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Da die Ölwanne bei dem Sturz aufgerissen und ausgelaufen war, musste die Fahrbahn von der Straßenmeisterei gereinigt werden. Die B 37 war für etwa 30 Minuten halbseitig gesperrt.

Circa eine Stunde später kam es erneut zu einem Unfall auf der B37. In der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim – Ortsteil Hardenburg, erkannte der 42-jährige Motorradfahrer aus der Westpfalz nicht rechtzeitig, dass der vor ihm fahrende Pkw aufgrund des Gegenverkehrs abbremsen musste, fuhr auf ihn auf und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich lediglich an der linken Hand. Der Gesamtschaden dürfte sich an beiden Fahrzeugen auf ca. 1.500 Euro belaufen.

Haßloch: Containerbrand

Haßloch (ots) – Kurz vor 16 Uhr bemerkten Zeugen am Sonntag (9. Mai) Rauch und kleine Flammen aus einem Container auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Haßloch und Böhl-Iggelheim löschten den Brand. Da der Container über eine Leitung mit dem Gebäude verbunden war, musste eine Tür gewaltsam geöffnet werden, um auszuschließen, dass das Feuer übergegriffen hat. Die Brandursache ist unklar, eine Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

Haßloch: Auto zerkratzt; 2000,- Euro Schaden

Haßloch (ots) – Kratzer auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie der Motorhaube bemerkte ein Autobesitzer am Sonntagmittag (9. Mai) und erstattete Strafanzeige. Seit dem 14. April stand der blaue Mazda MX 5 auf einem Parkplatz in der Meckenheimer Straße. Die Beamten schätzen den Schaden auf 2.000,- Euro. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Deidesheim: Mit Bahnschranke kollidiert

Deidesheim (ots) – Durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde am Sonntagnachmittag (9. Mai, 14:40 Uhr) eine Autofahrerin, als zu einem Unfall auf der L516 kam. Von Deidesheim in Richtung Mußbach war eine 77-jährige unterwegs, als sie mit der geschlossenen Schranke kollidierte und nach dem Bahnübergang zum Stehen kam. Ein herannahender Zug leitete eine Bremsung ein, wurde aber nicht beeinträchtigt. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Schrankenanlage konnte weiterhin in Betrieb bleiben. Der Gesamtschaden wurde auf 6.000,- Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die L516 zeitweise voll gesperrt.

Forst: Mit Pedelec gestürzt

Forst (ots) – Die Fahrt mit dem neuen Pedelec endete für einen 40-Jährigen am Sonntagabend (9. Mai, 17:30 Uhr) im Krankenhaus. Weil er die Geschwindigkeit und die Bremswirkung seines Gefährts unterschätzte, stürzte er auf einem Feldweg in der Nähe von Forst und zog sich u.a. eine Kopfverletzung zu. Er wurde ins Krankenhaus Bad Dürkheim eingeliefert.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):