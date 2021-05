68-Jährige spricht Busfahrgast auf fehlende MNS an

Wiesbaden (ots)-(he) -Am Montag 03.05.2021 wurde der Polizei mitgeteilt, das es am Freitag 30.04.2021 in einem Linienbus in Wiesbaden zur Beleidigung einer 68-jährigen Mitfahrerin kam, welche zunächst beschimpft und im weiteren Verlauf von einem unbekannten Täter in das Gesicht gespuckt wurde. Die Wiesbadenerin fuhr gegen 11:30 Uhr mit der Linie 27 von Dotzheim Richtung Hauptbahnhof. Da ein Fahrgast im Bus keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, sprach die 68-Jährige ihn darauf an.

Daraufhin überzog der Täter die Frau sofort mit übelsten Beschimpfungen und versuchte sie einzuschüchtern. Diese zückte daraufhin ein Handy um Lichtbilder des Mannes zu fertigen. Nun habe der Mann nach dem Handy gegriffen und währenddessen die Hand der Frau schmerzhaft umklammert.

Auf ein Rufen der Angegangenen habe es im Bus keine Reaktion gegeben. Der Vorfall müsste jedoch für einige Fahrgäste deutlich wahrnehmbar gewesen sein. Eine Wegnahme des Handys konnte die Frau verhindern, beim Verlassen des Busses an der Haltestelle “Dotzheimer Straße/Bismarckring” habe der Täter der Dame jedoch in das Gesicht gespuckt.

Täterbeschreibung:

Männlich, 25-30 Jahre, 1,80-1,85 Meter groß, südländische Erscheinung. Er trug an der rechten Halsseite ein Tattoo. Vollbart und an den Seiten kurz rasierte, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Weste sowie einer blauen Jeans und einer schwarzen Bauchtasche.

Der Täter war in Begleitung einer Frau, welche die 68-Jährige ebenfalls beleidigte. Diese führte einen blauen Kinderwagen mit Kleinkind mit.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, bzw. Fahrgäste, welche den Vorfall mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Außenwand von Moschee beschmiert

Wiesbaden, Holzstraße, Montag, 03.05.2021, 00:40 Uhr

(he)In der Nacht von Sonntag auf Montag beschmierte ein unbekannter Täter in der Holzstraße die Außenwand einer Moschee und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge näherte sich der Täter gegen 00:40 Uhr dem Gebäude und beschmierte die Wand auf einer Größe von circa 1×1 Meter. Ein politisch motivierter Hintergrund ist aus der aufgebrachten Schmiererei nicht abzuleiten. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Einbruch in Bürocontainer

Mainz-Kastel, Schmalweg, Freitag, 30.04.2021, 12:00 Uhr – Montag, 03.05.2021, 07:00 Uhr

(he) Gestern Morgen wurde festgestellt, dass Einbrecher in einen im Schmalweg in Kastel aufgestellten Bürocontainer eingestiegen waren, aus diesem PC-Komponenten entwendet und damit einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet hatten. Seit vergangenen Freitag, 12:00 Uhr hatten die Täter zunächst einen Rollladen des Containers abgerissen, die dahinterliegende Scheibe eingeschlagen und sich somit Zugang in den Innenraum verschafft. Aus diesem ließen sie dann zwei Monitore, einen Router sowie einen Drucker mitgehen. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3.Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Katalysator ausgebaut

Wiesbaden-Nordenstadt, Daimlerring, Mittwoch, 28.04.2021 – Montag, 03.05.2021

(he) Zwischen Mittwoch vergangener Woche und gestern, 15:00 Uhr bauten Unbekannte aus einem im Daimlerring in Nordenstadt abgestellten Mercedes C 180 den Katalysator aus und entwendeten diesen. Dadurch entstand ein Schaden von circa 700 Euro. Der braune PKW älteren Baujahres stand auf offener Straße im Bereich einer Kfz-Werkstatt. Gestern wurde dann festgestellt, dass der Katalysator unbemerkt ausgebaut worden war. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Zeuginnen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus

Zwei Gartenhütten beschädigt

Eltville, Erbach, Gartenstraße, 02.05.2021, 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr

(pl)In Erbach wurden am Sonntag in den Kleingärten in der Verlängerung der Gartenstraße zwei Gartenhütten von Vandalen heimgesucht. Die Täter beschädigten zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr die Fensterscheiben und die Türen der Hütten und verursachten hierdurch einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Die Innenräume wurden in beiden Fällen nicht durchwühlt und auch offensichtlich nichts entwendet. Eine Zeugin beobachtete eine Gruppe von etwa vier bis fünf Jugendlichen, welche sich zum Zeitpunkt eines klirrenden Geräusches im Bereich der Kleingärten aufhielt und anschließend in Richtung Bahnhof Erbach flüchtete. Hinweise nimmt die Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Holzzaun von Schule beschädigt

Aarbergen, Michelbach, Hermann-Löns-Straße, Festgestellt: 03.05.2021

(pl)Unbekannte Täter haben im Verlauf des 1. Mai Wochenendes einen Holzgartenzaun der Schule in der Hermann-Löns-Straße in Aarbergen-Michelbach beschädigt. Der kaputte Zaun wurde am Montagmorgen festgestellt. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Motorradkontrollen am Wochenende und Banner angebracht

Rheingau-Taunus-Kreis, Hochtaunuskrei (ots-(pa) – Am Samstag 01.05.2021 führte die Polizei auf den beliebten Motorradstrecken im Aar- und Wispertal sowie rund um den Feldberg wieder gezielte Zweiradkontrollen durch. Von den insgesamt 164 kontrollierten Motorrädern wurden in 24 Fällen Verkehrsverstöße geahndet. In 23 Fällen wurden Fahrzeugmängel festgestellt. Mehrfach wurden Krafträder kontrolliert, an denen die Mindestreifenprofiltiefe von 1,6 mm erheblich unterschritten war.

In einem Fall musste einem Motorradfahrer die Weiterfahrt untersagt werden, da er lediglich eine sogenannte “Braincap” und damit einen nicht geeigneten Schutzhelm trug. Durch zwei befreundete Motorradfahrer konnte ein vorschriftsmäßiger Schutzhelm aus der Garage des Betroffenen zur Kontrollstelle überbracht werden.

In sieben weiteren Fällen war die Betriebserlaubnis der kontrollierten Zweiräder erloschen. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zum Start der neuen Motorradsaison wurden auf den beliebten Strecken im Rheingau-Taunus-Kreis wieder die Banner der Aktion “Du hast es in der Hand! Überlasse nichts dem Unfall!” angebracht. Neben den beiden Örtlichkeiten aus dem Vorjahr, in der Ortsdurchfahrt von Bad Schwalbach-Adolfseck sowie am Ortseingang von Bad Schwalbach-Ramschied, wurde in diesem Jahr auch noch ein Banner am Ortsausgang von Aarbergen-Michelbach, an der B 54 in Richtung Bad Schwalbach, aufgehängt.

