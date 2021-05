Heidelberg: Anmeldung geöffnet: Virtueller NCT-Lauf vom 02. bis 04. Juli 2021

Heidelberg – 2012 setzten sich erstmals Läuferinnen und Läufer für das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg in Bewegung. Am Wochenende 2. bis 4. Juli 2021 findet nun der 10. NCT-Lauf statt.

Das Motto des Benefizlaufs ist gleichgeblieben: „NCT-LAUFend gegen Krebs“. Was als regionale Veranstaltung begonnen hat, zieht inzwischen weltweit Kreise. In Zeiten der Corona-Pandemie soll die Erfolgsgeschichte deshalb – wie schon im Vorjahr – mit einem virtuellen Lauf fortgeschrieben werden. Das Ziel der Veranstalter im Jubiläumsjahr sind 80.000 Kilometer. SAP unterstützt die gelaufenen Kilometer mit einer Spende zugunsten der Krebsforschung am NCT Heidelberg. Ab sofort ist die Anmeldung möglich unter www.nct-lauf.de.

Schon im vergangenen Jahr konnte der NCT-Lauf aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen nicht als großes Gemeinschaftserlebnis Im Neuenheimer Feld in Heidelberg stattfinden. Das NCT Heidelberg lud daher ein zur individuellen Teilnahme an einer kollektiven Aktion: dem ersten virtuellen NCT-Lauf. Die Resonanz war überwältigend: Von Island bis in die Antarktis, von Honolulu bis Japan waren 9.000 Menschen unterwegs, um ein Zeichen gegen Krebs zu setzen. Auf sieben Kontinenten starteten sie an über 1.000 verschiedenen Orten. 70.000 Euro Spendeneinnahmen kamen für die Krebsforschung zusammen.

In diesem Jahr wünschen sich die Veranstalter vom 2. bis zum 4. Juli eine ähnliche Begeisterung für die gute Sache. Der symbolische Startschuss fällt am 2. Juli um 18:00 Uhr und wird auf den Social-Media-Kanälen des NCT Heidelberg live übertragen. Die Läuferinnen und Läufer können bis einschließlich Sonntag, 4. Juli, laufen. Das Ziel sind 80.000 Kilometer. Um den gemeinsamen Erfolg der virtuellen Veranstaltung messen zu können, ist eine kostenfreie Online-Anmeldung verpflichtend. Die Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung Log-in Daten für die Nutzung einer speziellen App und für den Zugriff eines persönlichen NCT-Laufaccounts über den PC-Browser. Startnummern, Jubiläums T-Shirt-Druckvorlagen sowie das Jubiläumsposter können unter www.nct-lauf.de heruntergeladen werden.

„Unser NCT-Lauf ist seit 2012 zum größten Benefizlauf der Region gewachsen. Und trotz der notwendigen Beschränkungen in Zeiten der Pandemie ist die Begeisterung, sich für die Gemeinschaft und die Krebsforschung am NCT Heidelberg zu engagieren, offensichtlich ungebrochen. Die Berichte aus dem vergangenen Jahr über die weltweite Teilnahme an unserem Event machen uns stolz und lassen uns darauf hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein starkes Zeichen im Kampf gegen Krebs setzen können“, sagt Stefan Fröhling, Leiter der Translationalen Medizinischen Onkologie am DKFZ und Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg.

Dirk Jäger, Leiter der Medizinischen Onkologie am UKHD und Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg, unterstreicht, wie wertvoll die Hilfe ist, die vom NCT-Lauf ausgeht: „Dank der Spendengelder aus dem Benefizlauf können wir jedes Jahr innovative Projekte am NCT Heidelberg unterstützen, die in vielen Fällen ohne diese direkte Fördermöglichkeit nicht zustande kommen würden. Vielen Dank!“

Faktenübersicht:

Datum: Freitag, 2. Juli, bis Sonntag, 4. Juli 2021

Start: 2. Juli, 18:00 Uhr, live auf Facebook und Instagram

Anmeldung: Online unter www.nct-lauf.de ab dem 30. April 2021

Startgebühr: Kostenfrei. Um Spenden zugunsten des NCT Heidelberg wird gebeten.

Auf der NCT-Website können persönliche Spendenaktionen gestartet werden:

www.nct-heidelberg.de/spendenaktion

Wegstrecke: Kann frei gewählt werden. Zurückgelegte Kilometer werden durch die App übermittelt.