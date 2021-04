Heidelberg: Stadtnotizen 23.04.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

„Welttag des Buches: Heidelberger Werke in „Bibliothek der Poesie“ aufgenommen – Digitaler Einblick in die Ausstellung

Poesie verbindet. Auch, wenn die Zeiten Abstand gebieten. Drei Lyrikbände haben sich aus der UNESCO City of Literature Heidelberg auf den Weg in die UNESCO-Literaturstadt Manchester gemacht, wo sie Teil der Ausstellung der neuen „Library of Poetry“ („Bibliothek der Poesie“) der Manchester Metropolitan University sind. Die drei Heidelberger Beiträge sind „Gesammelte Gedichte“ von Hilde Domin, „geschriebes. selbst mit stein“ von Rainer René Mueller und „Ich rühm dich Heidelberg“ von Michael Buselmeier.

Die Eröffnung der Ausstellung am 23. März 2021, dem Welttag der Poesie, war pandemiebedingt nur digital möglich. Seit dem 5. April 2021 findet einmal wöchentlich eine digitale Tour in den sozialen Medien durch eine der weiteren teilnehmenden UNESCO-Literaturstädte statt. Am heutigen Welttag des Buches ist Heidelberg an der Reihe. Dabei werden die oben genannten Werke und Autoren sowie weitere Facetten der Literaturstadt Heidelberg mit dem Schwerpunkt Poesie unter dem Hashtag #PoetryCities und über den Kanal @MCRPoetryLib auf Twitter und Instagram kurz vorgestellt.

Unter www.poetrycities.co.uk findet man den Zugang zur digitalen Tour. Dort sind auch die Werke aus allen Teilnehmerstädten aufgeführt.

Zu den Werken

Hilde Domin – „Gesammelte Gedichte“, S. Fischer Verlag 1987

Ein Überblick über das Werk der Lyrikerin, die Anfang der 1930er Jahre in Heidelberg studierte, 1932 ins Exil gehen musste, und erst 1960 in die Stadt zurückkehrte, wo sie begraben liegt und zur Ehrenbürgerin ernannt wurde. Domins Thema: Heimat, Liebe, Tod – und die Grenzsituationen des Menschen im 20. Jahrhundert, in dem nichts mehr selbstverständlich war.

Rainer René Mueller – „geschriebes. selbst mit stein“, Edition aouey 2018

Das Werk des in Heidelberg lebenden Lyrikers steht in der Tradition der deutsch-jüdischen Literatur. Wie im Werk von Paul Celan leben auch Muellers Gedichte von einer radikalen sprachlichen Verkürzung. Zitatfetzen und Satzpartikel, Leerstellen und Schnittstellen verleihen ihnen das Schriftbild einer Partitur, im vorliegenden Band typographisch aufwändig umgesetzt von der ebenfalls in Heidelberg ansässigen Edition aouey.

Michael Buselmeier – „Ich rühm dich Heidelberg“, Verlag das Wunderhorn 1996

In dem ursprünglich zum 800. Stadtjubiläum verfassten Poem folgt ein eher episch gestimmtes Ich in sechs Etappen der widersprüchlichen Geschichte der Stadt und den krummen Wegen der Dichter und Alltagsleute durch ihre Gassen und Räume, vom Neckar und der Alten Brücke bis in die Weststadt und nach Rohrbach.

Starkregen kann alle treffen: Jetzt vorsorgen

Heftige Regenfälle treten besonders von Mai bis September auf und können zu Überflutungen von Straßen und Gebäuden führen. Starkregen tritt oft auf einem sehr kleinen Raum auf und ist schwer vorhersehbar. Künftig ist damit zu rechnen, dass in weiten Teilen Süddeutschlands Starkregenereignisse künftig öfter und intensiver auftreten werden. Die Vorwarnzeiten sind oft sehr kurz und die Überflutungsorte stellen ein schwer zu kalkulierendes Risiko dar: Im Gegensatz zum klassischen Flusshochwasser, wie beispielsweise am Neckar, können Überflutungen durch Starkregen überall – nicht nur an Gewässern – auftreten. Umso mehr sollten sich Bürgerinnen und Bürger über mögliche Gefahren und Anpassungsstrategien im Vorfeld informieren.

Heidelberg hat als eine der ersten Städte in Baden-Württemberg einen Vorsorgeplan erstellt. Das Vorsorge-Konzept „Starkregenrisikomanagement“ ermöglicht durch Starkregengefahrenkarten unter www.heidelberg.de/starkregen die individuelle Risikoabschätzung und gibt Tipps zur Eigenvorsorge.

Selbsteinschätzung und Hilfe zur Selbsthilfe

Die Starkregengefahrenkarten zeigen, wo Überflutungen und oberflächliche Abflusswege zu erwarten sind. Oftmals lassen sich schon durch einfache Eigenmaßnahmen größere Schäden vermeiden. So sind bereits kleine Aufkantungen, Schwellen oder Rampen vor Türen, Garageneinfahrten und Fenstern hilfreich. Um einen Rückstau aus dem Kanalnetz zu unterbinden, ist eine Rückschlagklappe notwendig. Diese sollte regelmäßig auf ihre Funktion geprüft werden.

Wie beim Flusshochwasser sollte darauf geachtet werden, wertvolle Gegenstände möglichst nicht in sensiblen Bereichen wie den Keller oder das Erdgeschoss zu lagern. Auch ein Blick auf die Versicherungslage ist hilfreich: Herkömmliche Hausrat- oder Wohngebäudeversicherungen ersetzen in der Regel keine Hochwasser- oder Starkregenschäden. Mit einer Elementarschadenversicherung können derartige Risiken versichert werden.

Stadtverwaltung an Rückmeldungen interessiert

Die Stadtverwaltung ist an Rückmeldungen zu Starkregenereignissen und Schutzmaßnahmen interessiert. Auf www.heidelberg.de/starkregen gibt es ein interaktives Beteiligungsportal für Bürgerinnen und Bürger. Hier können Bilder und Beschreibungen von Überflutungen, Schäden oder Schutzmaßnahmen direkt in die Starkregengefahrenkarten geladen und wertvolle Hinweise für Maßnahmen und spätere Starkregenereignisse geliefert werden. Alternativ können Ereignis- und Schadensbeschreibungen mit Fotos oder Videos gerne per E-Mail (starkregen@heidelberg.de) ans Umweltamt übermittelt werden. Mit dem Einverständnis des Urhebers werden diese dann ebenfalls im Beteiligungsportal veröffentlicht.

Chancengleichheit: Beratungsangebote im Mai 2021 nur telefonisch oder videobasiert

Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bietet im Mai pandemiebedingt Beratungen nur telefonisch oder online an. Eine Terminvereinbarung im Vorhinein ist notwendig. Die verschiedenen Beratungsangebote im Bereich Teilhabe und Chancengleichheit finden im Mai zu nachfolgenden Terminen statt:

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Zweimal pro Woche berät Yulia Uksekova zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Die Beratungen finden zur Zeit jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr mit Voranmeldung statt unter Telefon 0621 43773113. Die nächsten Termine sind am 5, 12, 19, 20, 26 und 27. Mai 2021.

Die Beraterin ist Expertin für Anerkennungsfragen vom IQ Netzwerk (Integration durch Qualifizierung) Baden-Württemberg. Neben Deutsch und Englisch spricht sie auch Russisch. Sie berät zu folgenden Fragen: Wo kann ich meinen ausländischen Abschluss anerkennen lassen? Wie sind meine Berufsaussichten in Deutschland? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für mich? Die Beratungen eignen sich nicht nur für Zugewanderte, sondern auch für Deutsche, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben.

Erst- und Lotsenberatung im beruflichen Umfeld

Welche Weiterbildung passt zu mir? Kann ich diese berufsbegleitend absolvieren? Wie kann ich sie finanzieren? Professionelle Beratung in diesen Fragen bietet am Freitag, 7. Mai 2021 das Regionalbüro für berufliche Fortbildung. Ziel ist es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei allen Fragen zu beruflicher Neu- und Umorientierung zu unterstützen.

Die kostenlose Beratung von Marion Baader findet von 9 bis 12 Uhr telefonisch oder videobasiert statt. Um Vorab-Anmeldung unter Telefon 0621 97607776 oder per E-Mail an m.baader@rb-mannheim.de wird gebeten.

Frauen, Karriere und Existenzgründung

Für Frauen, die sich für eine Führungsposition interessieren oder sich selbständig machen wollen, gibt es ein kostenloses Beratungsangebot. Die nächsten Beratungstermine sind am Montag, 17. Mai 2021, und am Freitag, 21. Mai 2021. Sie finden telefonisch oder per Skype statt. Termine sollten vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de. Die Beraterin ist Corinna Schneider von der Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald.

Beratung zum Thema Geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung

Seit Juni 2017 bietet PLUS, die „Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e. V.“ in Kooperation mit dem städtischen Amt für Chancengleichheit in Heidelberg ein regelmäßiges, kostenloses Beratungsangebot zu Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität an. Die knapp einstündigen Beratungen finden aktuell online statt. Beratungstermine sollten vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 3362110 oder per E-Mail an team@plus-rheinneckar.de. Weitere Infos gibt es unter www.plus-rheinneckar.de.

Beratungstermine für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige bietet die Heidelberger Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) auch während der Corona-Pandemie Termine an. Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen in der Psychiatrie – ob als betroffene Person, als Angehörige oder Angehöriger oder als psychiatrische Fachkraft – beraten und informieren dort über wohnortnahe Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Sie sind gleichzeitig Lotsen im psychiatrischen Hilfesystem, nehmen unvoreingenommen Beschwerden und Anregungen auf, vermitteln bei Konflikten mit ambulanten oder stationären Einrichtungen in Heidelberg und versuchen, mit allen Beteiligten Lösungen zu erarbeiten.

Offene Sprechzeiten finden jeweils am ersten Dienstag im Monat zwischen 16 und 18 Uhr in der Hauptstraße 29 (Hinterhaus, erstes Obergeschoss), 69117 Heidelberg, statt.

Die nächsten Termine sind:

Dienstag, 4. Mai, 16 bis 18 Uhr

Dienstag, 1. Juni, 16 bis 18 Uhr

Weitere Termine können telefonisch unter 06221 3544428 vereinbart werden. Anruferinnen und Anrufer werden gebeten, Anfragen auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen, der werktäglich abgehört wird. Träger der IBB-Stelle ist die Stadt Heidelberg.

Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater sind unabhängig und neutral, arbeiten kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht. Sie bieten keine Rechtsberatung. Bearbeitet werden Anregungen, Fragen und Beschwerden von Heidelbergerinnen und Heidelbergern beziehungsweise solche, die Einrichtungen und Dienste in Heidelberg betreffen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/ibb-stelle.

Kreisimpfzentrum: Wieder Termine für AstraZeneca verfügbar

Eigentlich hätte am 22. April mit Erstimpfungen AstraZeneca im Kreisimpfzentrum Pfaffengrund Schluss sein sollen – nun hat das baden-württembergische Sozialministerium den Kreisimpfzentren aber ermöglicht, noch bis einschließlich Samstag, 8. Mai 2021, Erstimpfungen mit AstraZeneca durchzuführen. Der entsprechende Impfstoff ist für Personen über 60 Jahre freigegeben und entsprechende Termine sind verfügbar (Stand 23. April, 12 Uhr: 260 freie Termine). Interessierte sollten bei der Terminbuchung keine bestehenden Buchungscodes verwenden, die vor dem 31. März verschickt wurden, sondern neue Codes anfordern. Nur so ist sichergestellt, dass ausschließlich Personen über 60 Jahren Impftermine mit AstraZeneca zugeteilt bekommen.

Die Terminvergabe läuft zentral über das Land Baden-Württemberg. Auf der Website www.impfterminservice.de besteht die Möglichkeit, selbst einen Termin zu buchen. Voraussetzung hierfür ist eine eigene E-Mail-Adresse beziehungsweise die Möglichkeit, eine SMS zu empfangen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, telefonisch unter der Hotline 116117 einen Termin zu vereinbaren. Die aktuelle Liste der Impfberechtigten veröffentlicht das baden-württembergische Sozialministerium auf seiner Homepage. Grundsätzlich sind seit 19. April alle Personen ab 60 Jahren impfberechtigt.

Möbelhalle Recyclinghof Kirchheim wieder geschlossen

Aufgrund der Coronalage schließt die Stadt Heidelberg ab Freitag, 23. April 2021, wieder die Möbelhalle im Recyclinghof Kirchheim, Oftersheimer Weg. Gegenstände, die gut erhalten sind, können online beim städtischen Tausch- und Verschenkmarkt unter www.verschenkmarkt-heidelberg.de weitergeben werden. Die Recyclinghöfe bleiben zu den regulären Zeiten geöffnet.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht über die Baustellen vom 26. April bis 2. Mai