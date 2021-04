Heidelberg: Stadtnotizen 13.04.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Wirtschaftsförderung lädt zum digitalen Branchentreffen Handel am 5. Mai ein – Einzelhändlerinnen und Einzelhändler können sich bis 25. April anmelden

Die städtische Wirtschaftsförderung lädt Heidelberger Einzelhändlerinnen und Einzelhändler zum digitalen Branchentreffen Handel am Mittwoch, 5. Mai 2021, von 19 bis 21 Uhr mit Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner ein. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist via Zoom möglich. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie werden beim Branchentreffen Perspektiven für den Einkaufsstandort Heidelberg diskutiert sowie über aktuelle Entwicklungen und Trends informiert. Ziel ist es, gemeinsam den Einkaufsstandort Heidelberg zu stärken und – getreu dem Motto der Veranstaltung – „mit Optimismus in die Zukunft des Einzelhandels“ in Heidelberg zu blicken. Interessierte Einzelhändlerinnen und Einzelhändler melden sich bis Sonntag, 25. April 2021, online unter www.heidelberg.de/branchentreffen an. Sie erhalten anschließend ihre persönlichen Zugangsdaten zur digitalen Teilnahme an der Veranstaltung zugesendet.

Neben Oberbürgermeister Prof. Würzner wird beim Branchentreffen als Hauptrednerin die Architektin und Expertin für Handelsimmobilien Barbara Possinke aus Düsseldorf sprechen, die den Einzelhandel weiterhin als den zentralen Innenstadtakteur sieht. Darüber hinaus berichten zwei engagierte Vertreter des Heidelberger Einzelhandels über ihre Erfahrungen der vergangenen Monate. Der Handelsverband Nordbaden präsentiert zudem aktuelle Informationen und Tendenzen aus Handel und Wirtschaft. Das Branchentreffen wird aus dem Verpackungsmuseum übertragen. Eine Teilnahme vor Ort ist nicht möglich, sondern nur digital. Moderiert wird die Veranstaltung von Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft.

Nach den Vorträgen sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, via Zoom zu diskutieren, wie Heidelberg das Potenzial nutzen kann, um auch in Zukunft eine vielfältige, erlebnisreiche und zukunftsgerichtete Einkaufsstadt zu bleiben. Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern bietet sich dadurch die Möglichkeit, die Zukunft des Einzelhandels in Heidelberg aktiv mitzugestalten.

Radachse Adenauerplatz: Asphaltdecke muss nachgebessert werden – Mängelbeseitigung startet am Freitag, 16. April

Seit rund einem Jahr ist die neue Radachse am Adenauerplatz fertiggestellt. Radfahrerinnen und Radfahrer kommen dort schnell von der Altstadt zum Hauptbahnhof. Jetzt stehen nochmal nachträglich Arbeiten an der Fahrbahn an: Die Asphaltdeckschicht muss im Zuge von Gewährleistungsarbeiten erneuert werden. Grund dafür ist ein Materialfehler des Asphalts.

Es handelt sich um den gleichen Materialfehler, der auch am Kreuzungsausbau Speyerer Straße / Im Mörgelgewann an der Großsporthalle aufgetreten ist: Dieser wurde an der Kreuzung Speyerer Straße / Im Mörgelgewann bei einer Prüfung festgestellt, als die neue Deckschicht begann, sich vom Untergrund abzulösen. Schuld daran sind winzige, nicht-sichtbare Bestandteile im Asphalt, die zu viel Regenwasser aufnehmen und den Belag zum Aufplatzen bringen. Bei den Bauarbeiten war der Materialfehler für die beauftragte Baufirma nicht feststellbar. Zusätzliche Kosten entstehen der Stadt durch die Nachbesserung nicht.

Anders als an der Speyerer Straße sind an der Radachse Adenauerplatz noch keine größeren Schäden an der Deckschicht aufgetreten. Trotzdem soll nun zügig nachgebessert werden, damit die Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt. Los geht es am Freitag, 16. April 2021. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten fast ausschließlich an den Wochenenden durchgeführt. Einzig in der letzten Bauphase ab Anfang Mai, wenn die Baustelle in den Einmündungsbereich der Kreuzung Sofienstraße wandert, muss auch wochentags gearbeitet werden. Vorrausichtlich am 12. Mai 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck: „Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn man eine frisch hergestellte Straße wieder aufreißen muss. Besonders dann, wenn wie hier am Adenauerplatz oder an der Speyerer Straße viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer von der Baustelle betroffen sind. Aber die Verkehrssicherheit für alle geht ganz klar vor. Wir tauschen den fehlerhaften Asphalt jetzt aus, damit die Menschen gut und sicher an ihr Ziel kommen. Die Arbeiten legen wir soweit wie möglich auf die verkehrsärmeren Wochenenden.“

Verkehrsführung

Von Freitag, 16. April, bis voraussichtlich Mitte Mai ist an den Wochenenden wechselweise nur ein Fahrstreifen im Bereich der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage / Sofienstraße befahrbar. Je nach Baufortschritt ist dann zunächst das Geradeausfahren in Richtung Hauptbahnhof, später das Rechtsabbiegen in die Sofienstraße oder das Linksabbiegen und Umrunden des Adenauerplatzes nicht möglich. Eine Umleitung für den Autoverkehr rund um den Bismarckplatz wird ausgeschildert. Auch der Radverkehr wird umgeleitet – über Nadlerstraße, Plöck, Kleine Plöck und Rohrbacher Straße. Fußgängerinnen und Fußgänger werden innerhalb der Baustelle umgeleitet. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.