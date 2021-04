Mannheim: Feuergriffel-Antrittslesung mit Julia Willmann am 22. April 2021

Mannheim – Julia Willmann, die achte Stadtschreiberin für Kinder- und Jugendliteratur, tritt ihr Feuergriffel-Stipendium an. Von Mitte April bis Mitte Juli lebt und arbeitet die Autorin in Mannheim, am Donnerstag, 22. April, 19 Uhr, stellt sich Willmann mit einer digitalen Antrittslesung in der Stadtbibliothek Mannheim den Mannheimern vor.

Willmann überzeugte mit ihrer Feuergriffel-Buchidee um die Schwebfliege ii die Jury: Die kleine Fliege Lili – die durch einen Unfall ihre „Ls“ verliert – purzelt als „keine Fiege ii“ in eine urbane Abenteuerwelt und gleichsam in eine aufregende Erfahrungs- und Identitätssuche. Im Gespräch mit Bettina Harling berichtet die Autorin über ihre bisherige Arbeit und ihre Pläne für den Mannheim-Aufenthalt. Außerdem liest sie Auszüge aus ihren bisherigen Werken, einem Roman und einem Kinderbuch.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich per Email an: stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de.

Hintergrund:

Der Mannheimer „Feuergriffel“ ist das bisher einzige Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland und wird alle zwei Jahre von der Stadtbibliothek Mannheim ausgeschrieben. Gefördert wird das Stipendium durch die GBG Mannheim, die Heinrich-Vetter-Stiftung, den Förderkreis der Stadtbibliothek Mannheim e.V. und das Kulturzentrum Alte Feuerwache.