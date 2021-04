Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 13.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Deidesheim: Hauswand, Auto, Schild angefahren

Deidesheim (ots) – Beim Abbiegen vom Buhl’schen Park in die Habergartenstraße streifte der Fahrer eines Mercedes am Montagnachmittag (12. April, 16 Uhr) eine Hauswand. Beim Versuch das Auto wieder auf die Straße zu rangieren fuhr der 87-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim zunächst ein Verkehrsschild um und schob dann einen anderen Mercedes auf einen Citroën. Es stellte sich heraus, dass er zuvor beim Ausparken an einem Opel hängen geblieben ist. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei Haßloch auf knapp 20.000,- Euro.

Haßloch: SMS-Betrug

Haßloch (ots) – Eine harmlos wirkende SMS mit dem Hinweis auf eine ausstehende Paketlieferung erhielt ein 54-jähriger Mann, der bei der Polizei Haßloch am Montagabend (12. April) eine Strafanzeige erstattete. Eine App installierte sich ohne weiteres Zutun auf seinem Smartphone, nachdem er auf den Link in der SMS klickte. Die Polizei warnt vor solchen SMS-Nachrichten, die derzeit vielfach verschickt werden. Sie enthalten eine Schadsoftware, die sensible Daten ausspähen kann. Nach dem Zugriff auf die Kontakte verschickt sich diese SMS automatisch an alle Telefonkontakte. Betroffene sollten sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Grünstadt: Weitere Kontrolle Wirtschaftsweg

Grünstadt, Schlachthofstraße – 12.04.2021, 15:30 Uhr (ots) – Bei einer erneuten Kontrolle des Durchfahrtverbotes an der Grünstadter Kläranlage wurden gestern innerhalb einer Stunde 16 PKW-Fahrer festgestellt, die den Wirtschaftsweg verbotswidrig befuhren. 3 weitere PKW-Fahrer wurden verwarnt, weil sie entgegen der ausgeschilderten Einbahnstraße fuhren. Später, gegen 18:00 Uhr, wurden 4 PKW-Fahrer sanktioniert, welche die Baustelle in Asselheim (Uhlandstraße) verbotswidrig umgehen wollten.

