Kreis Bergstraße

49-Jähriger bei Angriff am Bahnhof verletzt und bestohlen

Lampertheim (ots) – Ein 49-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Samstag 10.04.2021 gegen 01.15 Uhr, im Bereich des Bahnhofs von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt. Er musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminellen entwendeten dem Mann zudem die Geldbörse.

Bereits während der vorherigen Zugfahrt von Frankfurt nach Lampertheim wurde der 49-Jährige von den zwei Männern im Abteil bedroht und anschließend nach dem Aussteigen mehrfach geschlagen. Er flüchtete durch die Unterführung auf den Bahnhofsvorplatz, wo er erneut attackiert und am Boden liegend getreten wurde.

Nach Angaben von Zeugen sollen nach der Tat drei Personen mit der geraubten Geldbörse in Richtung Ernst-Ludwig-Straße geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Täterbeschreibung:

Zwei der Flüchtigen, beide Brillenträger, können vage beschrieben werden.

Einer ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dünn und trug dunkle Kleidung sowie eine blaue Maske.

Sein Begleiter ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und war dunkel gekleidet.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060.

Küchenbrand in Einliegerwohnung

Bensheim (ots) – Am Montag (12.04.) wird durch die Rettungsleitstelle Bergstraße gegen 18.00 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Straße Am Hirtenacker im Ortsteil Hochstädten gemeldet. Die Bewohner des Anwesens konnten sich unverletzt in Freie bringen.

Das Feuer wurde schnell durch die eingesetzten Feuerwehren Bensheim, Hochstädten und Auerbach unter Kontrolle gebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand in der Küche der dortigen Einliegerwohnung. Zur Brandursache selbst können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Drei Wohnwagen aufgebrochen

Bensheim (ots) – Drei Wohnwagen auf einem Werkstattgelände “An der Hartbrücke”, gerieten in der Nacht zum Samstag (10.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten Fenster der Wohnanhänger auf und durchsuchten anschließend die Innenräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

6 Fahrzeuge im Visier von Autoaufbrechern

Bürstadt (ots) – Insgesamt 6 in der Augustinerstraße, Gartenstraße, Am Bildstock und in der Vinzenzstraße geparkte Fahrzeuge, gerieten in der Nacht zum Sonntag 11.04.2021 in das Visier von Kriminellen. Die Täter zerstörten an 5 Mercedes und einem BMW jeweils Fahrzeugscheiben und verschafften sich so Zugang in die Innenräume der Autos.

In 3 Fällen wurden hierbei die Lenkräder ausgebaut und entwendet sowie einmal zudem eine Geldbörse samt Geld und persönlichen Dokumenten gestohlen. Dreimal machten die Autoaufbrecher offenbar keine Beute. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 8.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Zwei Fahrzeuge beschädigt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Lampertheim (ots) – Weil er in Verdacht steht, in der Nacht zum Sonntag 11.04.2021 gegen 0.45 Uhr gegen die Kofferraumdeckel von zwei geparkten Fahrzeugen in der Carl-Lepper-Straße getreten zu haben und hierbei einen Schaden von rund 4.000 Euro verursacht haben soll, nahmen Polizeibeamte im Rahmen der anschließenden Fahndung gegen 02.30 Uhr am Bahnhof einen 16-jährigen Jugendlichen fest.

Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu verantworten haben.

Darmstadt

Berauscht am Steuer – 22-jährigen Fahrer bei Standkontrolle gestoppt

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Pfungstadt kontrollierten in der Nacht zum Samstag (10.4.) mehrere Verkehrsteilnehmer bei einer Standkontrolle in der Pfungstädter Straße und stoppten hierbei einen 22-jährigen berauschten Fahrer.

Im Zeitraum zwischen 01 und 02 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter mehrere Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Pfungstadt unterwegs waren. Hierbei wurden insgesamt 7 Fahrzeuge und 9 Personen kontrolliert. Neben vereinzelten Verstößen, leiteten die Streifen unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ein.

Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-jährige Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Hier endete die Fahrt des jungen Mannes. Er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen.

Farbschmierereien auf Unigelände – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nachdem bislang unbekannte Vandalen auf dem Unigelände in der Hochschulstraße unter anderem mehrere Farbschmierereien hinterlassen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag (9.4.) und frühen Samstagmorgen (10.4.) verschafften sich die Unbekannten unter Gewalteinwirkung zunächst Zugang zu einem auf dem Gelände stehenden Bauwagen.

Hieraus erbeuteten sie ersten Erkenntnissen zufolge einen Feuerlöscher und eine Sprühdose mit rosa Farbe, deren Inhalte sie im Anschluss auf dem Unigelände, unter anderem auf den Wänden und dem Boden, versprühten. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe Darmstadt-City ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind die Vandalen aufgefallen und wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Ein Toter nach Brand in einem Wohnhaus

Weiterstadt-Braunshardt (ots) – Folgemeldung – Nachdem am Sonntagvormittag 11.4.2021 der Anbau eines Wohnhauses in der Ludwigstraße brannte und die Feuerwehr im Rahmen der Löscharbeiten eine tote Person auffand, wurde das Kriminalkommissariat 10 mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Zur Klärung der Brandursache waren die Ermittler am Montag (12.4.) am Brandort. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf einen technischen Defekt vor. Die Ermittler bestätigten, dass es sich bei der toten Person um den 83-jährigen Hausbewohner handeln soll. Eine Obduktion im Laufe der Woche soll klären, wie der Mann zu Tode kam.

Der bei dem Brand entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Erstmeldung:

(ots) – Am Sonntagvormittag (11.04.) wurde gegen 11.10 Uhr durch die Rettungsleitstelle Dieburg ein Brand in einem Anwesen in der Ludwigstraße im Ortsteil Braunshardt gemeldet. Im Zuge der Löscharbeiten konnte durch Kräfte der eingesetzten Feuerwehr eine leblose Person geborgen werden.

Dem ersten Anschein nach handelt es sich bei dem Toten um einen 83-jährigen Hausbewohner. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei aus Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zivilfahnder entdecken gestohlene Kosmetik in Autoverkleidung – 36-Jähriger in Haft

Weiterstadt (ots) – Einen 36-jährigen Mann aus Osteuropa stoppten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagabend (09.04.) auf der A5. Durch lockere Verkleidungsteile im Fahrzeuinnenraum stutzig geworden, demontierten die Polizisten die Teile und fanden anschließend Kosmetikartikel im Wert von rund 1700 Euro in der Seitenwand des Autos.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen, unter anderem die Ansicht von Fotos einer Überwachungskamera, ergab sich der Verdacht, dass der 36-Jährige zudem wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls im Januar 2021, aus einer Drogerie in Kronberg im Taunus, gesucht wurde. Die damals zur Tat genutzte Tasche fanden die Ordnungshüter ebenfalls im Auto des Mannes.

Woher die nun von der Polizei sichergestellten Kosmetikartikel stammen, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Der 36-jährige Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Auf frischer Tat ertappt – Polizei nimmt 39-Jährigen vorläufig fest

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Auf frischer Tat ertappt wurde ein 39-Jähriger in der Nacht zum Samstag (10.4.), als er aus einem Fahrzeug im Fichtenweg mehrere Gegenstände räumte. In diesem Zusammenhang konnte die Polizei den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Weil sich der Mann, die im Innenraum liegenden Gegenstände offenbar zu eigen machte, alarmierte ein aufmerksamer Zeuge gegen 0.45 Uhr die Polizei. Umgehend begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort.

Die Beamtinnen und Beamten trafen den Mann im braunen Mitsubishi an und nahmen ihn vorläufig fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Ordnungshüter unter anderem ein Stativ und ein Brillenetui bei dem 39-jährigen Mann sicher, welche er zuvor aus dem unverschlossenen Mitsubishi entwendet haben soll.

Weil der Festgenommene unter dem Einfluss von Alkohol stand, führten die Polizeikräfte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2 Promille. Er musste die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten müssen.

Werkzeuge aus Keller entwendet – Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt/Rohrbach (ots) – Mehrere Werkzeuge aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Schneider-Straße entwendeten Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwoch 07.04. und Sonntagmorgen 11.4… Zunächst verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Mehrfamilienhaus.

Im Anschluss begaben sie sich zu den Kellerräumen und brachen einen Kellerverschlag unter Einwirkung von Gewalt auf. Neben einem Bohrhammer und einem Winkelschleifer, machten sie sich weiteres Werkezuge zur Beute. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wie sie in das Haus gelangen und das Werkzeug abtransportieren konnten, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Hinweise werden an die Beamten der Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 erbeten.

Zigarettenautomaten aufgebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Weil mehrere Zigarettenautomaten in der Aschaffenburger Straße und im Storchenweg von bislang Unbekannten aufgebrochen wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht zum Samstag (10.4.), gegen 4.15 Uhr, alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, weil sich zwei Männer an dem Automaten in der Aschaffenburger Straße zu schaffen machten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Werkzeug ans Innere des Automaten. Im Anschluss flüchteten sie mit mehreren Zigarettenpackungen und Bargeld in Richtung Bahngleise. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen, bei dem auch ein Diensthund eingesetzt war, verlief ergebnislos.

Die beiden flüchtigen Männer wurden auf 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt geschätzt. Ihre Statur wurde als schlank beschrieben. Sie sollen dunkle Kleidung getragen haben und bei der Tat maskiert gewesen sein.

Noch am gleichen Tag gegen 14 Uhr wurde der Polizei ein weiterer, von Kriminellen aufgebrochener Zigarettenautomat im Storchenweg gemeldet. Auch hier erbeuteten die Unbekannten Bargeld und mehrere Zigarettenpackungen. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wem sind die flüchtigen Männer aufgefallen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Mühltal (ots) – Ein 23-jähriger Mann aus Mühltal befuhr am Sonntag 11.04., mit seinem Pkw die K138 in Richtung Waschenbach. Ein 51-jähriger Mann aus Seeheim-Jugenheim befuhr die Strecke mit seinem Motorrad in entgegengesetzter Richtung. Der Pkw beabsichtigte von der K138 nach links abzubiegen und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Bei dem Aufprall erlitt die Beifahrerin des Autofahrers leichte Schnittverletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der verunfallte Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in eine Fachklinik abtransportiert.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 25.000 Euro.

Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr komplett gesperrt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle und Unterstützung der Rettungskräfte waren 15 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren aus Waschenbach und Nieder-Ramstadt im Einsatz.

Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Am Samstag 10.04.2021 kam es auf der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Gegen 11:45 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Babenhausen mit seinem Fahrrad die Wilhelm-Leuschner-Straße und beabsichtigte nach rechts in Richtung die Bouxwiller Straße abzubiegen.

Ein entgegenkommender PKW, welcher dies ebenfalls beabsichtigte, missachtete den Vorrang des Fahrradfahrers welcher daraufhin stürzte. Der PKW-Fahrer flüchtete nach dem Unfall von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Fahrradfahrer zu kümmern. Der Fahrradfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 bei der Polizei Dieburg zu melden.

Groß-Gerau

Polizei überwacht nächtliche Ausgangssperre – Alkoholisiert am Imbiss und berauscht am Steuer

Kreis Groß-Gerau (ots) – Im Rahmen von mehreren Kontrollen, teils mit Unterstützung der Ordnungsämter und der Stadtpolizei, überwachten Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau am vergangenen Wochenende (10.-12.04.) die Einhaltung der wegen der hohen Corona-Zahlen eingeführten nächtliche Ausgangssperre im Kreis.

So stoppten die Ordnungshüter in der Nacht zu Samstag und am Samstagabend (10.04.), auf der Gernsheimer Landstraße und der Mainzer Landstraße bei Dornheim insgesamt 30 Fahrzeuge. Bis auf einen 44-jährigen Autofahrer und seine Beifahrerin, konnten alle Wagenlenker einen triftigen Grund, wie beispielsweise Fahrten von oder zu Arbeitsstellen nachweisen.

Auf der Bundesstraße 486 bei Mörfelden-Walldorf stoppten die Beamten über 30 Autofahrer. Ohne triftigen war dort nur ein 25-jähriger Mann unterwegs.

Auch in Rüsselsheim waren Polizeibeamte in den Abendstunden und Nächten auf Streife. Es wurde hierbei nur ein Verstoß gegen die Ausgangssperre festgestellt. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Rugbyring trafen Streifenbeamte in der Nacht zum Samstag 10.04.2021 gegen 0.45 Uhr, drei Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren an, die dort Alkohol konsumierten und angaben von der Ausgangssperre nichts gehört zu haben. Die Polizei erteilte Platzverweise und erstattete Anzeigen gegen das Trio.

An einem Imbiss in der Mainzer Straße in Groß-Gerau trafen Polizisten außerdem am Sonntagabend (11.04.), gegen 22.00 Uhr, zwei alkoholisierte Männer an. Ein 30-jähriger Mann zeigte sich völlig uneinsichtig und kam, im Gegensatz zu seinem Begleiter, dem Platzverweis der Polizei nicht nach. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Beide erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren. Den 30-Jährigen zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil die Beamten einen verbotenen Teleskopschlagstock bei ihm fanden.

In der Astheimer Straße in Trebur stoppte eine Polizeistreife am Sonntagabend (11.04.), gegen 22.00 Uhr, einen 29 Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Gesetzeshüter, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet neben dem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss auch ein Bußgeldverfahren, weil er ohne triftigen Grund gegen die Ausgangssperre verstieß.

Anschlussstelle Königstädten Fahrzeug überschlägt sich

Rüsselsheim (ots) – Am gestrigen Sonntag, 11.04.2021, gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 60 in der Anschlussstelle Rüsselsheim- Königstädten in Fahrtrichtung Mainz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein Pkw geriet beim Auffahren auf die Autobahn auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der 49-jährige Fahrer sowie sein 45-jähriger Beifahrer aus dem Main-Taunus-Kreis kamen in umliegende Krankenhäuser. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 10.000EUR. Die Zufahrt auf die Autobahn an der Anschlussstelle sowie der Beschleunigungsstreifen war aufgrund der Bergung für eine Stunde gesperrt.

Mindestens 8 Fahrzeuge beschädigt

Rüsselsheim (ots) – Insgesamt 8 geparkte Autos in der Forsthausstraße, der Gundbachstraße sowie im Konrad-Adenauer-Ring, wurden in der Nacht zum Samstag 10.04.2021 gegen 3.00 Uhr, von mehreren Unbekannten beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Die Täter rissen oder traten Außenspiegel der Fahrzeuge ab und warfen zudem mehrere Haltverbotsschilder um, die von den Ordnungshütern aber wieder aufgerichtet werden konnten. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Polizeikontrolle – Unbekannte geben Gas

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Zwei Ford Fiesta wollte am Sonntagabend 11.04.2021 gegen 22.15 Uhr, eine Polizeistreife in der Heinrich-Hertz-Straße stoppen. Beide Autofahrer missachteten allerdings die Anhaltezeichen der Ordnungshüter und gaben Gas. An der Kreuzung Ginsheimer Straße/Bouguenais-Allee bogen die Ford-Fahrer in unterschiedliche Richtungen ab.

Während dem Fahrer des blauen Ford mit Darmstädter Kennzeichen daraufhin die Flucht gelang, folgte die Streife dem weißen Fiesta, dessen Lenker mehrfach das Rotlicht an Ampeln ignorierte, bis in die Akazienstraße. Dort touchierte der Streifenwagen das flüchtige Fahrzeug leicht. Der Fahrer stieg aus, rannte davon und konnte von den Polizisten nicht mehr dingfest gemacht werden. Anschließend rollte der Fiesta zudem noch gegen ein geparktes Fahrzeug.

Wie sich anschließend herausstellte, waren an dem, nach derzeitigem Ermittlungsstand, zuvor entwendeten blauen Ford Fiesta falsche, von einem anderen Auto im Main-Taunus-Kreis gestohlene, Wiesbadener Nummernschilder angebracht. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer sowie dem zweiten noch unbekannten Ford Fiesta dauern an.

Der Flüchtige Wagenlenker ist etwa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat dunkle, lockige Haare. Der Mann trug einen weißen Kapuzenpullover und Jogginghose.

Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht – Wichtige Zeugin gesucht

Michelstadt (ots) – Am Samstag (10.04.) kam es gegen 14:45 Uhr in der Schloßstraße, unweit eines Restaurants und dem Schloss, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem 55-jährigen Audi-Fahrer aus Mossautal und einem 83-jährigen Mitsubishi-Fahrer aus Michelstadt. Nach dem Unfall entfernte sich der Mitsubishi-Fahrer zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Später erschien er bei der Polizei in Erbach, um den Vorfall zu melden. Dabei schilderte er den Unfall jedoch anders, als der Mossautaler zuvor. Auch gab er nun an, der Audi hätte sich seinerseits von der Unfallstelle entfernt.

Laut des Audi-Fahrers wurde der Verkehrsunfall von einer weiteren, etwa 25-jährigen Autofahrerin beobachtet, mit der dieser auch kurz sprach, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte. Da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, ist diese Verkehrsteilnehmerin eine wichtige Zeugin.

Daher wird sie gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062 / 953-0 zu melden. Auch weitere Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Erbach aufzunehmen.

