Neustadt: Mitmachaktion zum Earthday von Klimaaktion Neustadt am 22. April 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am 22. April ist Earthday – dieses Jahr unter dem Motto „Schütze was du isst“. Jede und jeder kann hierfür etwas tun, indem auf Verpackungen, ungesunde Spritzmittel sowie unnötige Transportwege „verzichtet“ wird.

Aber ist das wirklich ein Verzicht? Wir meinen nein, denn es ist ganz einfach, bio, regional und fair zu essen; jede(r) kann sich für Ressourcenschonung engagieren, indem – zum Beispiel – selbst etwas angepflanzt wird! Für unsere Mitmachaktion wollen wir Beispiele aus unserer Umgebung sammeln, die besten Einsendungen werden rund um den Earthday ausgestellt und prämiert.

Die Mitmachaktion (von Klimaaktion Neustadt gemeinsamt mit dem foi Unverpacktladen Neustadt)

Überall grünt und sprießt es – warum nicht auch Gemüse und Kräuter einfach zuhause pflanzen und wachsen lassen? Das braucht weder Spritzmittel noch Verpackung, keinen Transport und am Ende schmeckt es auch noch! Einfach ein Foto vom Garten / Kübel / Balkonkasten mit den „Pflanzungen“ oder vom Blumentopf an earthday@posteo.de senden oder ein Bild dazu malen und uns zusenden bis zum 14.04.2021.

Dazu soll kurz die Idee erläutert werden, was damit verbunden wird. Die Aktion ist natürlich auch für Kinder geeignet.

„Wir freuen uns über jede Einsendung, die besten werden prämiert und in einer Collage ausgestellt.“

Wer es explizit erlaubt, wird gerne auch in facebook oder instagram auf der Seite gepostet.

Also ran an die Töpfe oder die Pinsel!