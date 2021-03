Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Passantin geklärt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 26.03.2021, parkte eine 51-jährige Neustadterin gegen 12:30Uhr mit ihrem Fiat aus einer Parklücke des „Strohmarkts“ in Neustadt aus. Hierbei kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß parkenden Toyota, welcher hierdurch nicht unerheblich im Bereich der Heckstoßstange beschädigt wurde. Nachdem sich die Fahrerin den Schaden angesehen hatte, stieg sie wieder in ihr Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderliche Schadensregulierung in die Wege geleitet zu haben. Eine aufmerksame, 42-jährige Neustadterin beobachtete die Geschehnisse, merkte sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs und verständigte die Polizei. Hierdurch ergaben sich die notwendigen Ermittlungsansätze, um die vorliegende Straftat des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufklären zu können. Auch ist es dem Geschädigten nunmehr möglich, seinen Schaden über die Versicherung regulieren zu lassen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):