Lambrecht: Kar- und Ostertage in der Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg

Lambrecht – Nachdem das Presbyterium der Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg ein einer Sondersitzung am 27. März 2021 getagt hat, steht nun fest, wie die Kar- und Ostertage begangen werden.

An Gründonnerstag findet um 19 Uhr ein Gottesdienst ohne Abendmahl in der Prot. Kirche in Lambrecht statt.

An Karfreitag findet um 9.15 Uhr in Lindenberg und um 10.30 Uhr in Lambrecht ein Gottesdienst mit Abendmahlsangebot (an den Plätzen) statt.

Dekan Armin Jung feiert am Ostersonntag um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Lambrecht.

Es besteht keine Pflicht zur Anmeldung, Teilnehmer werden aber gebeten, zu allen Gottesdiensten Anmeldezettel mit Name, Adresse und Telefonnummer mitzubringen. Das Tragen einer medizinischen Maske während der gesamten Veranstaltungen ist verbindlich.

Der Osterspaziergang-Gottesdienst am Ostermontag um 15 Uhr in Lindenberg wird NICHT stattfinden.

In Lambrecht wird es um die Kirche herum ab Gründonnerstag bis Ostermontag einen Stationenweg geben. Der in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Jugendzentrale Neustadt entwickelte Weg kann individuell gegangen werden und ist für Menschen jeden Alters geeignet. Beim Gehen des Weges sind entsprechend die geltenden Corona-Regelungen zu beachten.

Des Weiteren wird es auch wieder einen ökumenischen talweiten Gottesdienst geben, der vom Offenen Kanal Weinstraße aufgezeichnet wurde und am Ostersonntag um 11 Uhr ausgestrahlt wird. Er wird auch über den YouTube-Kanal der Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg zu sehen sein.