Der Wechsel in das Home-Office kam für viele Angestellte überraschend und es musste zunächst die Einrichtung genutzt werden, die verfügbar war. Die wenigsten haben zu Hause ein voll ausgestattetes Büro, welches im selbigen Umfang genutzt wird, wie der eigentliche Arbeitsplatz. Mit anderen Worten standen unzählige Büroangestellte vor einer neuen Herausforderung.

Inzwischen ist nun ein gutes Jahr vergangen und nach wie vor zeichnet sich eine Rückkehr zum gewohnten Büro nicht ab. Grund genug zu schauen, wie das eigene Home-Office noch ein wenig aufgewertet werden kann und vor allem, welche Sparmöglichkeiten sich bieten.

Was gehört alles in ein Home-Office?

Um effizient in den eigenen vier Wänden die tägliche Arbeit verrichten zu können, ist in erster Linie ein schnelles und stabiles Internet unverzichtbar. Anbieter konnten im letzten Jahr viele neue Verträge verzeichnen, beziehungsweise eine Erweiterung bereits bestehender Verträge, um mehr Leistung zu erhalten.

Das allein genügt leider nicht. Ein PC oder Laptop ist für die meisten dringend notwendig und wer diese Hardware nicht vonseiten des Arbeitgebers gestellt bekommt, muss sein privates Equipment nutzen. Für einige eine enorme Umstellung, da natürlich auf den privaten Geräten die Programme installiert werden mussten, die nötig sind, um überhaupt arbeiten zu können. Genügte bislang ein einfacher Bildschirm, haben die Arbeitnehmer ebenfalls aufrüsten müssen. Wer nun seine acht Stunden daheim auf den Monitor schaut, braucht hohe Qualität. Zu guter Letzt ist ein Drucker nötig, vor allem dann, wenn Dokumente gedruckt, unterzeichnet und wieder eingescannt werden müssen. Das betrifft nicht einmal nur das Home-Office. Viele Familien sehen sich aktuell noch immer mit dem Homeschooling konfrontiert und da ist dieses Equipment unabdingbar.

Im Stehen möchte natürlich niemand arbeiten, aber der Küchenstuhl ist auf Dauer auch keine Lösung. Ein guter Bürostuhl ist nicht gerade günstig. Umso besser ist es, mit einem Bürostuhl 24 Gutschein online shoppen zu gehen. Da lässt sich einiges sparen und dann darf es gern der etwas Bessere sein. Ergonomisch Sitzen ist nicht nur im Büro wichtig, sondern nun auch im Home-Office.

Dekoration im Home-Office – Sinnvoll oder Ablenkung?

Dekoration wird dann überflüssig, wenn sie zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Weniger ist deutlich mehr, wenn es um die Ausstattung des heimischen Arbeitsplatzes geht. Allerdings sorgt diese dafür, dass es ein wenig behaglicher ist. Vor allem dann, wenn es ein eigenständiges Zimmer ist und der Arbeitsplatz nicht unbedingt mitten im Wohnzimmer aufgebaut werden muss. Als Dekoration darf verwendet werden, was gefällt. Gute Schnäppchen finden sich meist auf online Secondhand Shops. Hier bekommen Kunden ausgefallene und außergewöhnliche Stücke, denn dem Platz einen besonderen Charme verleihen. Pflanzen dürfen natürlich nicht fehlen. Sie sehen nicht nur frisch und lebendig aus, sie schenken zudem wertvollen Sauerstoff.

Versorgung daheim – von frischem Kaffee bis hin zum Mittagsmenü

Pausen müssen im Home-Office eingehalten werden, selbst wenn es vor allem Frauen deutlich schwerer fällt, als den Männern. Sie lassen sich allzu gern von der Hausarbeit ablenken, anstatt sich ein wenig Ruhe zu gönnen. Es dauert gewiss eine Zeit, bis sich in diesem Punkt eine Routine eingestellt hat. Stand im Büro ein Kaffeevollautomat, so muss nun die gute, alte Kaffeemaschine herhalten. Oder man schaut sich online um und nutzt den Ninja Kitchen Gutschein für den Erwerb einer neuen Maschine. Es muss nicht das Luxusmodell wie im Büro sein. Doch mit diesem Gutschein lohnt sich der Blick auf die Angebote in jeden Fall. Die Auswahl ist schließlich ansprechend und ehrlich, ein guter Kaffee ist nicht zu verachten.

Eine Kantine im klassischen Sinne steht leider nicht zur Verfügung. Hier heißt es nun wieder selbst ist die Frau und der Mann. Es ist sinnvoll, wenn sich am Abend zuvor ein kleines Gericht zubereitet wird, welches dann am kommenden Tag in der Mittagspause nur noch erwärmt wird. Das spart Zeit und es gibt ohne viel Aufwand etwas Frisches und Leckeres zu essen.

Kosten für das Home-Office absetzen?

Für viele sind durch das Home-Office neue Kosten entstanden. Inwieweit diese steuerlich geltend gemacht werden können, muss rechtzeitig in Erfahrung gebracht werden. Idealerweise ist der Steuerberater hier der Ansprechpartner Nummer Eins. Er kann am besten entscheiden, welche Kosten, Anschaffungen und Investitionen steuerlich absetzbar sind. Darüber lässt sich zumindest ein Teil der Kosten wieder reinholen, selbst wenn Gutscheine und Rabattaktionen genutzt wurden.