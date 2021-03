Ludwigshafen: Stadtnotizen 10.03.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Stadtmuseum und Stadtteilmuseen öffnen wieder

Das Stadtmuseum im Rathaus-Center ist ab Donnerstag, 11. März 2021, wieder für Besucher geöffnet. Für den Museumsbesuch ist eine Vorausbuchung notwendig. Anmeldungen sind von dienstags bis samstags zwischen 10 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 0621 504-2574 oder per E-Mail stadtmuseum@ludwigshafen.de möglich, um eine individuelle Besuchszeit zu vereinbaren. Voraussetzung für das Betreten des Museums ist das Tragen einer medizinischen Maske (FFP2 oder OP) sowie die Desinfektion der Hände. Desinfektionsmittel steht am Eingang bereit. Alle Besucher werden außerdem gebeten, sich in ein Datenerfassungsblatt einzutragen, das für die vorgeschriebene Frist aufbewahrt und anschließend vernichtet wird.

Das Stadtmuseum hat seine beiden Sonderausstellungen aus dem Jahr 2020 verlängert: Zu sehen sind aktuell die Ausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“ bis einschließlich Samstag, 15. Mai, sowie die Kinderausstellung „Elwis, der kleine Elwetritsch, präsentiert: Die Pfalz“ bis Samstag, 28. August. Veranstaltungen und Führungen sind nicht möglich. In seinem neuen Online-Format präsentiert das Museum unter www.ludwigshafen.de/stadtmuseum noch bis Ende Mai eine virtuelle Fotografieausstellung über den Abriss des ehemaligen C&A-Kaufhauses mit Fotografien von Jellena Lugert unter dem Titel „Vom Verschwinden“.

Die nächste Präsenzausstellung im Stadtmuseum soll am Donnerstag, 10. Juni 2021 um 19 Uhr eröffnet werden: Hier wird sich alles um rund 25 starke Frauen aus der Pfalz aus den vergangenen 1.000 Jahren drehen.

Die Schillergedenkstätte im Schillerhaus Oggersheim, Schillerstraße 6, öffnet ab Mittwoch, 10. März 2021 zu den üblichen Öffnungszeiten, mittwochs von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 14 bis 17 Uhr. Auch hier ist eine telefonische Vorausbuchung des Termins erforderlich. Für die Anmeldung eines Besuchs ist das Schillerhaus während der Öffnungszeiten telefonisch unter der 0621 504-2572 erreichbar. Momentan ist dort die Dauerausstellung zum Werk Friedrich Schillers mit einem Schwerpunkt auf seiner Aufenthaltszeit in Oggersheim zu sehen; die nächste Sonderausstellung über Leben und Wirkungsgeschichte seiner Gemahlin Charlotte Schiller wird voraussichtlich im Mai 2021 eröffnet werden.

Das Heimatmuseum Karl-Otto-Braun-Museum im Oppauer Rathaus öffnet wieder ab Sonntag, 14. März 2021 zu den gewohnten Zeiten: sonntags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Für einen Besuch des Heimatmuseums ist eine Vorausbuchung unter der Museumsnummer 0621 504-2573 während der Sonntagsöffnung oder unter 0621 65 47 47 beim Vorsitzenden des für das Heimatmuseum verantwortlichen Fördervereins, Udo Scheuermann, möglich. Im Karl-Otto-Braun-Museum wird die Sonderausstellung „Begegnungen mit Holz“ mit Werken von Michael Freyburger sowie Skulpturen von Tilly Vos bis einschließlich 2. Mai 2021 verlängert.

Auch für die beiden Stadtteilmuseen gelten die gleichen Hygiene- und Abstandsregelungen sowie Auflagen für die Höchstzahl der gleichzeitig anwesenden Besucher wie für das Stadtmuseum Ludwigshafen. In allen Museen wird kein Eintritt erhoben.

Radarkontrollen für die Woche vom 15. März bis 21. März 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 15. März: Mundenheim, Mitte und Nord; Dienstag, 16. März: Oggersheim, Oppau und Pfingstweide; Mittwoch, 17. März: Rheingönheim, Süd und Ruchheim; Donnerstag, 18. März: West, Edigheim und Friesenheim; Freitag, 19. März: Gartenstadt, Maudach und Mundenheim; Samstag, 20. März: Mitte, Nord und Oggersheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Öffnungszeiten der Testzentren

Das Testzentrum in der Friedrich-Ebert-Halle ist am Dienstag, 16. März, und Mittwoch, 17. März 2021, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. An den anderen Tagen gelten die bekannten Öffnungszeiten montags bis donnerstags 10 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 16 Uhr.

Das Testzentrum der DLRG, Am Brückelgraben 72, ist montags, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab Freitag, 12. März 2021 bieten die Malteser in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Ludwigshafen Süd (Karl-Krämer-Straße 6) kostenfreie Schnelltests an. Der Aufbau des Testzentrums wurde von den ehrenamtlichen Maltesern selbst initiiert und dient als abendliche Ergänzung zu den beiden städtisch betriebenen Testzentren. Auch der Betrieb des Zentrums wird rein ehrenamtlich gestemmt.

Ludwigshafen: Waldemar Zimbelmann – „Der Himmel ELLENO“ verlängert bis 09. Mai 2021 – Rudolf-Scharpf-Galerie wieder für Besucher geöffnet – Vorheriger Terminvereinbarung ist erforderlich

Ab Freitag, 12. März 2021, öffnet die Ausstellung Der Himmel ELLENO des Karlsruher Künstlers Waldemar Zimbelmann in der Rudolf-Scharpf-Galerie erstmals für das Publikum. Ein persönlicher Besuch der Ausstellung ist ab sofort immer freitags bis sonntags nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Die Ausstellung ist bereits seit November 2020 installiert, aufgrund der Verordnungen zur Corona-Pandemie konnte sie bisher nur als 360°-Rundgang online besichtigt werden.

Weitere Infos

Telefonverkehr gestört

Aufgrund technischen Störungen der Telefonanlage ist die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung derzeit noch eingeschränkt. So kann es beispielsweise vorkommen, dass die Verbindung während eines Gesprächs abrupt endet. Die Stadtverwaltung arbeitet daran, Abhilfe zu schaffen, indem die Leitungskapazitäten zeitnah deutlich erhöht werden. Hierfür soll in dieser Woche noch eine zusätzliche Glasfaser-Verbindung in Betrieb genommen werden, eine weitere soll in ein bis zwei Wochen folgen. Der Telefonanbieter der Stadtverwaltung hat ferner den Auftrag, zusätzliche externe Leitungskanäle zu schalten, um in den nächsten Wochen die Leitungskapazitäten zu erhöhen.

Die Stadtverwaltung bittet wegen der bestehenden Beeinträchtigungen um Verständnis.