Neustadt: Veranstaltungen im Saalbau im März 2021 abgesagt

Neustadt an der Weinstraße – Die Kulturabteilung der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße informiert über Änderungen im Veranstaltungsprogramm der Programm-Saison 2020/2021.

Aufgrund der aktuellen Beschlüsse von Bund und Ländern zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona Virus können die folgenden Veranstaltungen im Saalbau Neustadt leider nicht präsentiert werden:

Di, 09.03.2021 – Ballettabend

Do, 10.03.2021 – Ballettabend

Do, 11.03.2021 – Bei Anruf Mord

Di, 16.03.2021 – Tschechisches Nonett

Erworbene Karten für die genannten Veranstaltungen werden von der Kulturabteilung Neustadt an der Weinstraße erstattet. Die Rückgabe der Karten kann per Mail an kultur@neustadt.eu oder auf dem Postweg (Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abteilung Kultur, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße) erfolgen.

Bei der Zusendung müssen die komplette Anschrift, Telefonnummer und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) vermerkt sein. Bei der Zusendung per Mail müssen die Barcodes der zugesendeten Karten klar erkennbar sein.

Die Kulturabteilung Neustadt ist bis zum 22. März 2021 nicht für den Besucherverkehr geöffnet. Eine persönliche Rückgabe von Eintrittskarten ist daher nicht möglich.

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt an der Weinstraße gerne telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.