Digitale Ideenplattform soll Kinos unterstützen

München – Die Dynamik der Kinobranche in Krisenzeiten wird immer deutlicher. Als Reaktion finden sich Mitte März 2020 fünf Leute aus der Branche, wie sie wahrscheinlich in „normalen“ Zeiten so nie zusammen gekommen wären, um eine neue Plattform zu entwickeln: #zurückinskino. Motiviert haben sie die vielen ersten Aktionen, mit denen bundesweit Kinos bereits ganz individuell den Kontakt mit ihren Gästen halten. Der Leitgedanke der Entwicklung ist: „Wir helfen uns gegenseitig – und zusammen“.

Allen Akteuren – Deborah Cohrs, Thilo Pickartz, Sebastian Schmid, Petra Rockenfeller und Martin Turowski – ist es wichtig, eine Plattform für die Zusammenstellung und den Austausch von ersten Ideen bis hin zu konkreten strategischen und kreativen Maßnahmen für Kinobetriebe für alle Kinoliebhaber*innen in ganz Deutschland anzubieten. Gästen und Filmfans soll ihr Liebslingskino weiter präsent sein, damit die Begeisterung für den #kulturortkino nie verebbt. Die Hashtags #zurückinskino und #kinoausliebe sollen gemeinsam etabliert werden und garantieren für den geteilten Content hohe Reichweite in social media. Auf allen Kanälen werden hierfür laufend Inhalte zur Verfügung gestellt, die lokal angepasst, geteilt werden können um gemeinsam eine große Schlagkraft aufzubauen.

Ziel der Plattform ist es, die Ideen aus der Branche hier zu vereinen und mit lokalen BestPractice-Beispielen und konkreten Anwendungstipps zu unterstützen. Damit die Liebe zum Kino in Corona-Krisenzeiten neue Power bekommt, ruft #zurückinskino jeden dazu auf, Ideen und Umsetzungen – am besten mit Beschreibung und Fotos – dem Team auf der Website oder via Social Media mitzuteilen. Alle Ideen werden geteilt und alle beteiligten Kino können durch die #supportyourlocalcinema-Aktionen in ihrer Stadt noch deutlicher sichtbar machen, was sie sind: social-gemeinschaftliche Orte für die jüngste Kunst FILM.

Die Aktion soll allen beteiligten Kinos und Akteuren einen entscheidenden Mehrwert bieten und auch in Zukunft eine gemeinschaftliche Anlaufstelle für kreative Ideen rund um Marketing für die Branche sein.

Weitere Infos: https://zurueckinskino.de