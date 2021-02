Drei nahezu gleichzeitige Verkehrsunfälle auf der BAB 3 mit acht verletzten Personen

Am Dienstagabend gegen 17:15 Uhr wurde der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden ein Verkehrsunfall mit 2 LKW und einem PKW gemeldet, eine Person sollte im Fahrzeug eingeklemmt sein.

Daraufhin wurden sofort die Rettungskräfte auf die Autobahn 3 vom Wiesbadener Kreuz in Fahrtrichtung Köln, ca. 600m vor der Rastanlage Medenbach alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um drei einzelne Unfallstellen handelte, die sich im Umkreis von 100 Metern ereignet hatten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle Fahrer aus den Fahrzeugen befreit, es war keine Person eingeklemmt. Aufgrund des hohen Schadensausmaßes wurde das Alarmstichwort auf einen Massenanfall von Verletzten für 10 Personen ausgelöst. Im Unfallgeschehen wurden fünf Personen schwer verletzt, zudem wurden drei Personen leicht verletzt und mussten betreut werden.

Es handelte sich um mehrere Unfälle zwischen insgesamt fünf LKW und drei PKW. Es gab einen Einzelunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Dahinter verunfallten zudem zwei LKW auf der linken Fahrspur und zwei LKW auf der rechten Spur. Zwischen diesen beiden Unfällen kam es zudem zu einem Unfall mit zwei PKW.

Die Feuerwehr Wiesbaden unterstütze bei den Rettungsmaßnahmen, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Zudem wurde die Einsatzstelle abgesichert, ausgeleuchtet und die Landung des Rettungshubschraubers vorbereitet.

Vor Ort waren Einsatzkräfte aller drei Wachen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Auringen und Naurod mit neun Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unterstützung auch auf der anderen Fahrbahnseite war die Feuerwehr Niedernhausen ebenfalls unterstützen an der Einsatzstelle tätig.

Der Rettungsdienst war mit einem Rettungshubschrauber, drei Notarzteinsatzfahrzeugen und sechs Rettungswagen, auch aus dem Nachbarlandkreis, mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort.

Aufgrund der Großflächigkeit der Unfallstelle wird mit langwierigen Bergungsmaßnahmen gerechnet.

Aufgrund der Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz im Bereich der Feuerwache 2 und 3 durch die Alarmbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren Biebrich, Bierstadt, Delkenheim und Erbenheim aufrechterhalten.

Im Laufe des Einsatzes rückten die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in Nordenstadt aus, zudem zu einem Wasserschaden in Kloppenheim.

+++ Weltkriegsbombe entschärft +++

Wiesbaden – Ort: Wiesbaden, Feldgemarkung Erbenheim

Zeit: Dienstag, 16.02.2021, 16.00 Uhr

(akl) Eine 100 Kilo schwere Weltkriegsbombe ist am Dienstagnachmittag gegen

16.00 Uhr bei Grabungsarbeiten in der Feldgemarkung Erbenheim zwischen Flugplatz

und Rennbahnstraße aufgefunden worden. Der Bereich wurde abgesperrt, zur

Sicherung des Geländes kam auch ein Polizeihubschrauber zu Einsatz. Experten des

Kampfmittelräumdienstes wurden hinzugezogen und konnte die Bombe dann gegen

20.20 Uhr entschärfen. Es entstanden nur geringfügige

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mutter schwer verletzt nach schwerem Auffahrunfall bei Medenbach A3 für 3 Stunden voll gesperrt

Wiesbaden – (SMa) Am Dienstagabend des 16. Februar 2021 gegen 17:16 Uhr

ereigneten sich auf der A 3 kurz vor der Rastanlage Medenbach in Fahrtrichtung

Köln in einer Verkettung mehrere Auffahrunfälle zwischen zwei Sattelzügen und

zwei Pkw, bei denen eine 29-jährige Mutter eines 3 Monaten alten Kindes schwer

verletzt mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste.

Ein vorausgegangener Auffahrunfall auf dem rechten Fahrstreifen, bei dem ein

Kleintransporter einem Sattelzug aufgefahren war, war ursächlich für einen

weiteren Unfall zwischen zwei Pkw und zwei Sattelzügen. Nach bisherigem

Ermittlungsstand wichen zwei Pkw und zwei Sattelzüge den verunfallten Fahrzeugen

auf dem rechten Fahrstreifen nach links auf den mittleren Fahrstreifen aus. Der

42-jährige polnische Fahrer des ersten Sattelzuges konnte dem abbremsenden Pkw

eines 33-Jährigen aus Bochum nicht mehr ausweichen und fuhr ihm auf. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf den vorausfahrenden Pkw einer 25-Jährigen

aus Koblenz geschoben und in der Folge vom Fahrstreifen geschleudert. Die

29-jährige Beifahrerin und Mutter musste schwer aber nicht lebensbedrohlich

verletzt in die Klinik geflogen werden. Ihr drei Monate altes Kind sowie der

33-jährige Fahrer und Ehemann wurden leichtverletzt in ein nächstgelegenes

Krankenhaus gebracht. Der 35-jährige Fahrer des zweiten Sattelzuges fuhr zuletzt

dem 42-jährigen polnischen Sattelzugfahrer auf und musste leichtverletzt in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste das Teilstück der A 3 zwischen

dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Niedernhausen für circa drei

Stunden voll gesperrt werden. Die beiden linken Fahrstreifen mussten für weitere

zwei Stunden gesperrt bleiben, um die verkeilten Sattelzüge zu bergen. Es kam zu

erheblichen Verkehrsbehinderungen, da der Verkehr nur auf dem rechten

Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. Der

Gesamtsachschaden wird auf circa 120.000 Euro geschätzt.

Geschlagen und gespuckt – Tatverdächtige ermittelt, Wiesbaden, Stadtgebiet, 15.02.2021

(He)Nachdem in der zweiten Februarwoche bei der Wiesbadener Polizei mehrere

Fälle angezeigt wurden, bei denen eine zunächst unbekannte Täterin scheinbar

grundlos Passanten angriff und bespuckte, konnte das 1. Polizeirevier nach

wenigen Tagen eine dringend Tatverdächtige ermitteln. Wie unter anderem auch in

der Pressemeldung vom 14.02.2021, 09:45 Uhr berichtet, hatte die Täterin zumeist

im Bereich von Bushaltestellen Passanten beleidigt, teilweise geschlagen und

auch angespuckt. Aufgrund der Veröffentlichung des Sachverhaltes gab es konkrete

Zeugenhinweise auf eine 27-jährige Wiesbadenerin. Weiterhin wurden einzelne

Taten auch von der vorhandenen Videoschutzanlage aufgezeichnet. Die

polizeibekannte Frau wurde daraufhin von Beamten erkannt. Weiterhin ergab ein

Abgleich mit den eingegangenen Zeugenhinweisen, dass es sich bei der benannten

Person tatsächlich um die auf den Lichtbildern zu sehende Frau handelte. Die

Hintergründe der Übergriffe sind noch völlig unklar. Ermittler wurden bei der

Tatverdächtigen bereits vorstellig. Ob die Ursachen auf die gesundheitliche

Konstitution der 27-Jährigen zurückzuführen sind wird geprüft.

Betrüger melden sich am Telefon – mehrere Anrufe mit unterschiedlichen Maschen

Aktuell werden der Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums

Westhessen eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen gemeldet. Nicht nur im

Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden, auch darüber hinaus sind

die Telefonbetrüger zurzeit verstärkt aktiv. Die Maschen sind oftmals

unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Straftäter versuchen ältere

Mitbürgerinnen und Mitbürger hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu

schlagen. Der „Microsoft-Mitarbeiter“ berichtet von einem angeblichen

Hackerangriff auf den Computer der Angerufenen. Natürlich kann der Anrufer

seinem Opfer helfen. Es werden Sicherheitspakete angeboten, welche das Opfer

käuflich erwerben soll. Aus Angst vor einem Datenverlust oder einem blockierten

Rechner wird dann bereitwillig Geld überwiesen, in der Hoffnung geholfen zu

bekommen. Bei einer anderen Variante verschafft sich der Anrufer sogar Zugriff

auf den Computer des Opfers und tätigt dann Überweisungen im Onlinebanking;

natürlich zu seinen eigenen Gunsten. Die Polizei warnt dringend davor, auf

derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird

Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die

Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Auch Enkeltrickbetrüger sind

telefonisch auf der Suche nach Opfern. Leider konnten sie aktuell in Wiesbaden

von einem älteren Ehepaar mehrere Tausend Euro Bargeld ergaunern. Die „Enkelin“

hatte angerufen und erzählt, dass sie einen Verkehrsunfall hätte und nun großen

Ärger bekomme, wenn sie dem Unfallgegner nicht schnell Geld gebe. Immer wieder

ist es die gleiche Story: „Ich bin gerade in finanziellen Schwierigkeiten“, „Ich

brauche kurzfristig Bargeld für den Kauf einer Eigentumswohnung“, „Ich sitze

beim Notar und mit einer Überweisung ist etwas schiefgelaufen“, In allen Fällen

gilt: Gespräch sofort beenden und den richtigen Enkel oder Bekannten

zurückrufen. Aber auf keinen Fall mit einer Nummer, welche Ihnen am Telefon

vielleicht genannt wird, sondern mit der Ihnen bekannten Nummer! Auch wenn der

„Enkel“ die Geschichte auftischt, dass er gerade bei einem Notar in einer

fremden Stadt sitzt oder sein Handyakku leer ist. Sie rufen nur die Ihnen

bekannte Nummer an und natürlich auch den Polizeinotruf 110! Nur so können Sie

sich vor den Betrügern schützen.

Taschendiebstahl im Lebensmittelgeschäft, Geldbörse entwendet,

Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Zeit: Dienstag, 16.02.2021, 11:20 Uhr,

(jka). Gestern Vormittag wurde einer Rentnerin in einem Lebensmittelmarkt in der

Dotzheimer Straße durch eine Taschendiebin das Portemonnaie gestohlen. Die

Geschädigte befand sich gegen 11:20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der

Dotzheimer Straße um ihre Einkäufe zu tätigen. Ihre Handtasche mit der darin

befindlichen Geldbörse bewahrte sie auf einem mitgeführten Rollator auf. Der

Dame fiel auf, dass sich eine Frau längere Zeit dicht an ihrem Rollator

aufhielt, bemerkte jedoch erst kurze Zeit später, als sich die mutmaßliche

Diebin zügig aus dem Geschäft entfernt hatte, dass das Portemonnaie mit ca. 180

Euro Bargeld aus ihrer Handtasche gestohlen wurde. Die mutmaßliche Täterin wird

durch die Geschädigte beschrieben als eine ungefähr 165 cm große Frau im Alter

von 40 bis 50 Jahren. Sie hatte dunkelbraune Haare und war bekleidet mit einer

dunklen Hose, einer dunklen Jacke, trug schwarze hohe Stiefel und einen grünen

Mundschutz. Zeugen und Hinweisgeber melden sich beim 1. Polizeirevier Wiesbaden

unter 0611 / 3452140.

Besonders schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug, Hochwertiges Messgerät entwendet,

Ort: Wiesbaden, Schoßbergstraße, Zeit: Montag, 15.02.2021, 15:00 Uhr bis Dienstag, 16.02.2021 07:30 Uhr,

(jka) Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen schlug ein Täter die

Heckscheibe eines abgestellten Fahrzeugs ein und entwendete ein hochwertiges

Messgerät im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Geschädigte stellte seinen

Peugeot Kastenwagen am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr in der Schoßbergstraße

ab. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass Unbekannte gewaltsam die Heckscheibe

des geschlossenen Transporters eingeschlagen und sich Zutritt zum Laderaum

verschafft hatten. Von dort wurde ein hochwertiges Messgerät zur Überprüfung von

Elektrogeräten im Wert von ungefähr 2.000 Euro entwendet. Zeugen dieses Vorfalls

melden sich bitte unter 0611 / 3450 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei.

Sachbeschädigung an Werbetafel mit anschließender Körperverletzung,

Ort: Wiesbaden, Wilhelmstraße, Bushaltestelle, Zeit: Dienstag, 16.02.2021, 14:30

Uhr,

(jka) Gestern Mittag wurde an einer Bushaltestelle in der Wilhelmstraße ein

mutmaßlicher Täter von einem Passanten auf frischer Tat angetroffen, als er

gerade dabei war, eine Werbetafel zu beschmieren. Auf das Verhalten angesprochen

wollte sich der mutmaßliche Täter von der Bushaltestelle entfernen. Der Zeuge

folgte ihm in der Absicht, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei aufzuhalten

wurde jedoch geschubst, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der

mutmaßliche Täter flüchtete. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 /

345-2140 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei grundsätzlich davon ab, sich selbst in

Gefahr zu begeben. Zeugen einer Straftat sollten immer den Notruf wählen, nach

Möglichkeit einem Tatverdächtigem in sicherem Abstand folgen und fortwährend

Standortmeldungen durchgeben.

Verkehrskontrollen in Wiesbaden mit Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr,

Ort: Wiesbaden, Mainzer Straße, Schwalbacher Straße, Zeit: Dienstag, 16.02.2021,

08:15 Uhr bis 15:00 Uhr,

(jka) Am Dienstag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion

Wiesbaden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet Wiesbaden an

verschiedenen Örtlichkeiten stationäre Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt

„Drogen im Straßenverkehr“ durch. Die Kontrollkräfte richteten vom Vormittag bis

in die Nachmittagsstunden sowohl in der Mainzer Straße, als auch in der

Schwalbacher Straße stationäre Kontrollstellen ein. Hier wurden umfangreiche

Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf das Erkennen von unter Alkohol- oder

Drogeneinfluss stehenden Verkehrsteilnehmern durchgeführt. Weitere Verstöße, wie

das Nutzen des Mobiltelefons während der Fahrt oder das Nichtanlegen des

Sicherheitsgurtes wurden ebenfalls geahndet. Es wurden 58 Fahrzeuge und 70

Personen kontrolliert, wobei 23 Verstöße festgestellt wurden. Bei drei

Fahrzeugführern, die augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel

standen, wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Strafverfahren

wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses, sowie des Besitzes von

Betäubungsmitteln eingeleitet. Einem weiteren Fahrzeugführer wurde die

Weiterfahrt untersagt, da die montierten Reifen nicht zum Fahrzeug passten und

schon erhebliche Schleifspuren, verursacht durch den Kotflügel, aufwiesen. Bei

vier Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen.

Rheingau-Taunus

Betrüger melden sich am Telefon,

Rüdesheim, 12.02.2021,

(pl)Aktuell werden der Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums

Westhessen eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen gemeldet. Die Maschen sind

oftmals unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Straftäter

versuchen Mitbürgerinnen und Mitbürger hinters Licht zu führen und daraus

Kapital zu schlagen.

Im Rheingau-Taunus-Kreis hat sich ein Betrüger am vergangenen Freitag als

Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und bei einem Mann aus Rüdesheim rund 200

Euro ergaunert. Unangekündigt klingelte das Telefon des Mannes und der

angebliche Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem mit dem Computer

des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern

lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider.

Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat Zugriff zum Computer gewährt worden war,

kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe

einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie

unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie

vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um

den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur

Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch

rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort

preis und überweisen Sie kein Geld.

Auch Enkeltrickbetrüger sind telefonisch auf der Suche nach Opfern. Immer wieder

ist es die gleiche Story: „ich bin gerade in finanziellen Schwierigkeiten“, „ich

brauche kurzfristig Bargeld für den Kauf einer Eigentumswohnung“, „ich sitze

beim Notar und mit einer Überweisung ist etwas schiefgelaufen“, „ich hatte

gerade einen Verkehrsunfall und bekomme großen Ärger, wenn ich dem Unfallgegner

nicht schnell Geld gebe. „In allen Fällen gilt: Gespräch sofort beenden und den

richtigen Enkel oder Bekannten zurückrufen. Aber auf keinen Fall mit einer

Nummer, welche ihnen am Telefon vielleicht genannt wird, sondern mit der ihnen

bekannten Nummer! Auch wenn der „Enkel“ die Geschichte auftischt, dass er gerade

bei einem Notar in einer fremden Stadt sitzt oder sein Handyakku leer ist. Sie

rufen nur die Ihnen bekannte Nummer an und natürlich auch den Polizeinotruf 110!

Nur so können Sie sich vor den Betrügern schützen.

Einbruch in Lagerhalle,

Aarbergen, Kettenbach, Zum Scheidertal 15.02.2021, 22.30 Uhr bis 16.02.2021,

10.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der

Straße „Zum Scheidertal“ in Kettenbach ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam

die Eingangstür der Halle und ergriffen dann aber offensichtlich wieder die

Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Der bei dem Einbruch verursachte

Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 in Verbindung zu setzen.

Verletzter bei Alleinunfall auf der L 3037 – Zeugenaufruf

Bad Schwalbach

Fast 2 Stunden war die L 3037 bei Bad Schwalbach, zwischen Taunus Wunderland und Roter Stein, gesperrt, weil ein verunfallter Pkw die Straße blockierte.

Ein 43 Jahre alter Bad Schwalbacher war mit seinem Opel von der Hohen Wurzel kommend in Richtung Bad Schwalbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Nachfolgende Autofahrer verständigten einen Rettungswagen. Weil die Gefahr bestand, dass das verunfallte Fahrzeug Feuer fangen könnte, wurde zudem die Feuerwehr alarmiert. Der verletzte Fahrer wurde in ein Rüdesheimer Krankenhaus verbracht. Weil bei ihm der Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde außerdem eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, mögen sich bitte mit der Polizei in Bad Schwalbach unter Tel.-Nr.: 06124 70780 in Verbindung setzen.

