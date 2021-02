Zahlreiche Motorradhelme suchen rechtmäßigen Eigentümer

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Rheingauviertel,

seit Montag, 28.12.2020

(schü)Am Montag, dem 28.12.2021, wurden im Wiesbadener Rheingauviertel, im

Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme der Polizei, diverse Motorradhelme

sichergestellt, die mutmaßlich aus mehreren Straftaten stammen. Die Entwendung

der zur Rede stehenden Helme könnte sich über einen längeren, nicht genau

eingrenzbaren Zeitraum, abgespielt haben. Die Entwendungsorte liegen nach

Einschätzung der Ermittler im Stadtgebiet von Wiesbaden. Es ist nicht

auszuschließen, dass der Verlust im Rahmen von Motorrad- oder

Zweiradkomplettentwendungen erfolgte, die zudem noch nicht zur Anzeige gebracht

wurden. Die Kriminalpolizei Wiesbaden, die in diesem Verfahren ermittelt, sucht

jetzt die Eigentümer der sichergestellten Helme. Hierzu wurde auch ein Artikel

im Internet veröffentlicht.

Dieser ist zu finden unter polizei.hessen.de/westhessen (direkter Link:

http://k.polizei.hessen.de/165217964). In diesem Artikel befindet sich auch eine

Bildergalerie. Hinweise in dieser Sache werden von Montag bis Freitag in der

Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter der Telefonnummer (0611) 345-3252

erbeten. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die Ermittler über

K21_22.WI-Einbruch.PPWH@polizei.hessen.de zu kontaktieren. Sollten Eigentümer

ihren Helm erkennen, werden sie gebeten, auf dem oben beschriebenen Weg Kontakt

zur Polizei aufzunehmen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich, dass ein

dementsprechender Eigentumsnachweis geführt wird. Dies kann u. a. eine Rechnung

oder Kaufbeleg, aber auch die Beschreibung ganz individueller Merkmale des Helms

sein.

Wahlplakat mit verfassungsfeindlichem Symbol beschmiert

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Bertramstraße Mittwoch, 10.02.2021 – Freitag, 12.02.2021, 13:00 Uhr

(schü)Zwischen dem letzten Mittwoch und heute gegen 13:00 Uhr beschmierten

bislang Unbekannte ein Wahlplakat mit einem verfassungsfeindlichen Symbol. Das

Plakat war unmittelbar vor dem Eingang zu einer Moschee in der Bertramstraße an

einem dort befindlichen Baum angebracht.

Die Kriminalpolizei der Landeshauptstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Wohnungseinbruch, Wiesbaden, Drususstraße,

Mittwoch, 03.02.2021, 15:30 Uhr – Donnerstag, 11.02.2021, 17:45 Uhr

(schü)Am späten Nachmittag zeigte gestern ein Wohnungseigentümer den Einbruch in

die von ihm jedoch vermietete Wohnung in Biebrich an. Bislang unbekannte Täter

waren zwischen dem 03.02.2021 und dem gestrigen Donnerstag in die

Erdgeschosswohnung eingedrungen, indem sie sich gewaltsam über die Terrassentür

einen Zugang verschafften. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung und

verließen sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand durch ein

Schlafzimmerfenster. Da sich der Mieter der Wohnung aktuell nicht in Wiesbaden

befindet, kann derzeit noch nicht festgestellt werden, ob die Einbrecher auch

Gegenstände mitgenommen haben oder nicht. Es entstand jedoch ein Sachschaden von

ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei der Landeshauptstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und

ersucht Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruchsversuch in Schierstein, Wiesbaden, Anton-Berges-Straße,

Donnerstag, 11.02.2021, 08:00 Uhr – 14:00 Uhr

(schü)Einbrecher haben gestern im Laufe des Vormittags versucht, in ein Haus in

Schierstein einzudringen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen überstiegen die

Unbekannten zunächst die Umfriedung des Grundstücks und versuchten, die auf der

Gebäuderückseite gelegene Haustür gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, allerdings

wurde die Tür beschädigt. Auch der Versuch, über ein neben der Tür gelegenes

Kellerfenster einzusteigen, blieb erfolglos. Die Einbrecher konnten das Fenster

nur ein kleines Stück eindrücken, aber nicht weit genug öffnen, um einzusteigen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Für Hinweise zur Tat und den Tätern unter der Telefonnummer (0611) 345-0 ist die

Wiesbadener Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, dankbar.

Hoher Diebstahlsschaden – Koffer aus PKW entwendet, Wiesbaden, Laurentiusstraße,

Mittwoch, 10.02.2021, 19:00 Uhr – Donnerstag, 11.02.2021, 09:00 Uhr

(schü)Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen bisher Unbekannte

aus einem in Naurod geparkten Ford S-MAX mehrere Koffer mit Brillen. Nach dem

aktuellen Ermittlungsstand ist noch unklar, wie die Täter in das Fahrzeug

gelangt sind. Beim Diebesgut handelt es sich um schwarze Koffer, die im

Kofferraum des Fahrzeugs lagen. In diesen Koffern befinden sich Brillen und

Sonnenbrillen. Der Diebstahlsschaden beträgt nach Angaben des Geschädigten etwa

11.000 Euro.

Das 5. Polizeirevier ermittelt und ersucht Hinweisgeber, sich unter (0611)

345-2540 zu melden.

16-Jährige im Bus beleidigt und bespuckt, Wiesbaden, Herrnbergstraße, Dienstag, 09.02.2021, 10:20 Uhr

(schü)Eine bisher unbekannte Frau soll in der Linie 24 am Dienstagvormittag eine

16-Jährige zunächst grundlos beleidigt haben. Der Vorfall in dem Linienbus

ereignete sich gegen 10:20 Uhr in Frauenstein. Die junge Frau gibt an, dass sie

sich nicht erklären könne, warum die Frau sie zunächst beleidigt und im

Anschluss auch noch bespuckt habe. Sie habe die Frau schon des Öfteren im Bus

gesehen und konnte sie als ca. 1,78 Meter groß und schlank beschreiben. Sie habe

blonde Haare bis zu den Schultern und sei Brillenträgerin. Bisweilen hätte sie

die Frau auch schon in Begleitung eines Kindes gesehen.

Das 3. Polizeirevier ermittelt in diesem Fall und bittet Hinweisgeber sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Audi aufgebrochen, Wiesbaden, Barbarossastraße, Donnerstag, 11.02.2021, 19:00 Uhr – Freitag, 12.02.2021, 08:00 Uhr

(schü)Im Laufe der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen in Erbenheim

geparkten Audi A6 aufgebrochen und aus dem Wagen eine Geldbörse mit Bargeld und

ein Laptop entwendet. Sie schlugen ein Scheibe auf der Fahrerseite ein und

gelangten so ins Fahrzeuginnere. Im Anschluss stahlen sie eine Geldbörse samt

Inhalt und ein Laptop. Neben dem Diebstahlsschaden von ca. 660 Euro entstand so

ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 417, B 417, zwischen Hupfeldweg und Platte, Donnerstag, 11.02.2021

(schü)Etwa zweieinhalb Stunden führte der Regionale Verkehrsdienst der

Wiesbadener Polizei am gestrigen Tag Geschwindigkeitsmessungen auf der

Bundesstraße 417 zwischen Hupfeldweg und Platte durch. Im Bereich der

Kontrollstelle ist eine Geschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Zwischen 16:30 Uhr

und 19:00 Uhr passierten 1256 Fahrzeuge die Messstelle. 84 Fahrzeugführer

bewegten ihr Fahrzeug so schnell, dass sie nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen

müssen, d. h., sie waren bis zu 20 km/h zu schnell. 16 Fahrzeugführer

überschritten diese Grenze und müssen deshalb nun mit einem Punkt in Flensburg

und einer Geldbuße zwischen 70 und 120 Euro rechnen. Spitzenreiter in dem

Zeitraum war ein PKW-Führer, der sein Fahrzeug mit über 150 km/h durch die

Messstelle steuerte. Dieser Fahrer muss mit einem Fahrverbot und einer

gleichzeitigen Geldbuße von 240 Euro rechnen. Das bedeutet natürlich aber im

Umkehrschluss auch, dass sich 1155 Fahrzeugführer an die zulässige

Geschwindigkeit hielten. Der Regionale Verkehrsdienst wird selbstverständlich

weiterhin in unregelmäßigen Abständen an unterschiedlichen Örtlichkeiten in

seinem Zuständigkeitsbereich Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: BAB 66, Fahrtrichtung Rüdesheim

Donnerstag: Boelckestraße

Donnerstag: BAB 3

Samstag: BAB 3, Fahrtrichtung Köln

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus

In der Kurve von der Straße abgekommen – Transporter-Fahrer leicht verletzt, Rüdesheim, Aulhausen, Landesstraße 3454, 12.02.2021, 03.25 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag ist ein 60-jähriger Mann auf der L 3454 bei Aulhausen mit seinem grauen Transporter einer Kurve verunfallt. Der 60-Jährige war gegen 03.25 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Rüdesheim unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinem VW Transporter verlor und links neben der Fahrbahn in den Wald rauschte. Hierbei stieß der Unfallwagen gegen ein Warnschild, einen Leitpfosten sowie einen Nadelbaum und kam dann total beschädigt zum Stillstand. Der leicht verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo dann auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Unfallflucht mit verletztem Kind – Fahrer schnell ermittelt

Am Donnerstagabend kam es auf der B 417 bei Taunusstein-Neuhof zu einem

Auffahrunfall, bei dem ein 8-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Der

Verursacher flüchtete, konnte aber schnell ermittelt werden. Gegen 19:25 Uhr

fuhr eine 43 Jahre alte Taunussteinerin zusammen mit ihrem 8-jährigen Sohn auf

der B 417 in Richtung Limburg. In Höhe der Bushaltestelle bei Taunusstein-Neuhof

musste sie ihren Peugot wegen eines vorausfahrenden Streufahrzeuges abbremsen.

Ein hinter ihr fahrender 37 Jahre alter Taunussteiner bemerkte dies zu spät und

fuhr mit seinem Nissan auf. Er wendete nach dem Unfall auf der Fahrbahn und fuhr

in Richtung Taunusstein -Neuhof davon. Bei dem Aufprall wurde der 8-jährige Sohn

im Peugot leicht verletzt. Er konnte aber nach ambulanter Behandlung vor Ort im

Rettungswagen wieder entlassen werden. Der Unfallverursacher lies bei dem Unfall

glücklicherweise sein vorderes Kennzeichen zurück, wodurch er im Nachhinein

schnell ermittelt werden konnte. Bei der anschließenden Befragung stellten die

Beamten fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand und außerdem nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er musste sich bei der Polizei einer

Blutentnahme unterziehen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa

5000, — EUR

Streit mit „Einkaufswagenverweigerer“ endet mit Pfeffersprayattacke

Am Donnerstag kam es gegen 16:20 Uhr in einem Geisenheimer Einkaufsmarkt zu

einem heftigen Streit zwischen einem Kunden und einem Marktverantwortlichen, der

zum Einsatz von Pfefferspray führte. Ein 30 Jahre alter Rüdesheimer wollte

partout nicht den vorgeschriebenen Einkaufswagen benutzen. Außerdem beschwerte

er sich laut über weitere Unstimmigkeiten im Laden. Deshalb kam es zu einem

heftigen Streit mit einem Marktverantwortlichen, der darin gipfelte, dass der

36-jährige Mitarbeiter den Verweigerer mit Pfefferspray besprühte, weil er von

diesem körperlich angegriffen wurde. Gegen beide Kontrahenten wird nun ein

Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Raub – Opfer wehrt sich erfolgreich

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich des Hallenbades zwischen

Rüdesheim und Geisenheim zu einem versuchten Raub. Ein 23 Jahre alter

Rüdesheimer wurde auf einem Fußweg am Hallenbad von zwei etwa gleichaltrigen

männlichen Personen angesprochen und gleich darauf von einem der beiden von

hinten festgehalten. Der zweite wollte das Opfer nach Wertsachen durchsuchen.

Dieser wehrte sich jedoch erfolgreich mit Tritten gegen den Täter. Diese ließen

dann von ihm ab und flüchteten. Ein Täter wird als mindesten 190 cm groß

beschrieben, sehr schlank, schwarze Jacke mit roter Kapuze. Der zweite Täter ca.

175 cm, kräftige Statur, kurze, schwarze Haare, langer, schwarzer

Oberlippenbart, dunkle Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Rüdesheim unter Tel.-Nr.:

06722-91120 in Verbindung zu setzen.