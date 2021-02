Haßloch: AWO Pfalz sucht neue Räumlichkeiten

Haßloch – Die AWO Pfalz will ihr Angebot in Haßloch ausbauen und sucht dafür neue Räumlichkeiten. Gesucht sind zunächst neue Räumlichkeiten für die etablierte AWO Sozialstation. Die AWO Pfalz plant in Haßloch außerdem den Aufbau einer Tagespflegeeinrichtung. Im Optimalfall sollen beide Einrichtungen zukünftig in einem Gebäude zu finden sein, aber auch getrennte Standorte sind möglich. Die Suche nach passenden Räumlichkeiten gestaltet sich überraschend schwierig.

Die Anforderungen an den neuen Standort sind klar definiert: Für die Sozialstation werden vier Räume, eine kleine Küche und 1 WC benötigt. Für die Tagespflege ist ein größerer Aufenthaltsraum mit einer integrierten Küche wichtig. Drei weitere Räume sowie ein Badezimmer werden zusätzlich gebraucht. Barrierefreiheit, vor allen Dingen für die Tagespflege, ist unbedingt erforderlich. Ebenso sollten ausreichend Parkplätze vorhanden sein.

Die AWO Pfalz freut sich über Tipps sowie konkrete Angebote. Sowohl ein Miet- als auch ein Kaufobjekt für eine oder beide Einrichtungen sind von Interesse. Angebote bitte per E-Mail an stefanie.koob@awo-pfalz.de oder telefonisch unter 06324-5930-337.

Die AWO Sozialstation unter der Leitung von Stefanie Koob wurde im Juli 2017 eröffnet. Derzeit kümmern sich 13 Mitarbeiter um über 70 Kunden. Die Sozialstation hilft bei den täglichen Erledigungen, wenn diese nicht mehr selbst ausgeführt werden können und berät und pflegt je nach Bedarf.

Aufgrund der hohen Nachfrage weitet die AWO Pfalz ihr Angebot im ambulanten Sektor stetig weiter aus. An vielen Standorten in der Pfalz entstehen Sozialstationen, Service Wohnen, Tagespflegeeinrichtungen oder ambulante und neue, moderne Wohngruppenkonzepte. So auch in Haßloch. Der Geschäftsführer der AWO Pfalz, Markus Broeckmann sieht in Haßloch großen Bedarf für eine Tagespflege: „Viele Menschen sind auf uns zugekommen mit dem Wunsch mehr Tagespflegeplätze für Haßloch zu schaffen. Die meisten Menschen möchten, auch im Alter, ein selbstbestimmtes Leben zuhause führen. Diesem Wunsch wollen wir gerne entsprechen indem wir die hierfür nötige Unterstützung anbieten.“

Wenn aus gesundheitlichen Gründen Hilfe benötigt wird, ist das eine Belastung für den Pflegenden. Für viele Dinge, die vorher zum Leben gehörten, fehlt dann die Zeit. Auch zum Durchatmen. Zur Entlastung solcher Lebenssituationen soll das Angebot der Tagespflege entstehen.

Kontakt: AWO Sozialstation Haßloch, stefanie.koob@awo-pfalz.de, 06324/5930-337